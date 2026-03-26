Resacón en Riazor

Los jugadores del Liceo celebran su clasificación para la final de la Copa del Rey David Valiente / FEP

Once amigos del Liceo se despiertan en A Coruña después de tres días de competición que terminaron en celebración por todo lo alto. Ya tienen la Copa del Rey y van primeros en la OK Liga, pero descubren que todavía les falta un objetivo, que es clasificarse para la Final a Ocho de la Champions. Vuelven sobre sus pasos para encontrar el camino. Están invictos en casa, donde se impusieron al Oliveirense y al Bassano y empataron a los todopoderosos Benfica y Sporting. También asaltaron Italia y rascaron un punto en Lisboa, aunque en el trayecto se dejaron a Toni Pérez (lesionado) y Bruno Saavedra (sancionado). Unas aventuras que le permiten llegar a tiempo a la meta, que cruzarán si hoy le ganan el Barcelos. Es resacón en el Palacio de los Deportes de Riazor (20.30 horas).

El título le viene al pelo a un Liceo que ha tenido que hacer una celebración exprés del título de la Copa del Rey para intentar que las consecuencias le afecten lo menos posible en el importante momento que le toca afrontar este jueves. Otro más. Así uno detrás de otro. Porque la temporada verdiblanca presenta visos de ser histórica, de película. Pase lo que pase a partir de ahora. Pero si el Liceo consigue volver a una Final a Ocho europea por primera vez desde 2012 pondría la guinda a la espera de todo lo que puede llegar a mayores. Tampoco es que hubiera nada que reprocharle al equipo si no lo hiciera. Pero lo tiene al alcance de su mano. Tanto que sacará billete para la cita en Coímbra (del 6 al 10 de mayo) si gana esta noche. Así de fácil. Sin depender de nada más.

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Será una jornada festiva en el Palacio de los Deportes de Riazor. El equipo ofrecerá al público el trofeo conquistado el pasado domingo en Sant Sadurní d'Anoia. No puede ser de otra manera que la afición coruñesa vaya a darle al equipo la ovación que se merece. Y sobre todo, ser su aliento en los momentos en los que este le vaya a faltar. Porque pasará. Es muy difícil mantener el ritmo que está imponiendo un marzo demencial. Este será el noveno partido del mes. El cuarto en una semana. Y en la Copa jugó tres en menos de 36 horas. Si a eso le sumas las celebraciones y que el equipo contará con dos bajas, además de con Dava Torres y Jacobo Copa con molestias físicas, da como resultado unas fuerzas muy justas. Claro que el título es un aliciente extra, una demostración de que el trabajo bien hecho tiene premio. Peor sería si se hubiera perdido. La victoria siempre resucita.

Cuando empezó la temporada y se realizó el sorteo de la Champions ya se sabía que el reto en el grupo de la muerte era de órdago. Pero transitado ya por ocho de las diez paradas del trayecto, el Liceo es segundo solo por detrás de un Benfica que es el único que ya está matemáticamente clasificado (en el otro ya se conoce a los cuatro contendientes: Porto, Barça, Trissino y Reus). La igualdad es máxima. A los 12 puntos con los que marchan los verdiblancos les siguen los 11 del Sporting y los 10 de Barcelos y Oliveirense. De los cuatro, uno se quedará fuera, con el Bassano italiano ya sentenciado. En esta penúltima jornada de la fase de grupos el Liceo recibe al Barcelos, el Sporting visita al Bassano y el Oliveirense se mide a domicilio al Benfica. Al Liceo solo le vale la victoria. Un empate dejaría todo en el aire para la última jornada en la que jugará en Oliveira de Azemeis (16 de abril).

Uno de cuatro

El Barcelos es el vigente campeón de Europa y precisamente en su camino hacia el título apeó al Liceo en una eliminatoria de cuartos de final que se decidió en los penaltis. Esta temporada es además uno de los cuatro equipos que han sido capaces de ganar al conjunto verdiblanco. Lo hizo el Barça (5-2) en las semifinales de la Supercopa de España con la que se abrió el curso; el Igualada (4-0) en la OK Liga y el Benfica (4-2) y el Barcelos (3-1) en la Champions. Solo cuatro derrotas y ya van 34 partidos.

Contra los lusos el conjunto coruñés perdió en la primera vuelta de la fase de grupos en un partido marcado por los errores que les costaron la derrota pese a que Nil Cervera puso el 0-1. Miguel Rocha, Vieirinha y Pedro Silva firmaron la remontada. El primero de ellos, uno de los pilares del equipo y un killer como demuestran sus 45 goles entre Liga y Champions, es duda para el partido. Ya no jugó los últimos compromisos del conjunto de la localidad famosa por su gallo mientras que Luis Querido sigue renqueante de una lesión por la que forzó para ir al Europeo con la selección de Portugal y continúa pagando la factura.

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Sus dos torres llegan heridas. Porque tanto Rocha como Querido son como los Carballeira y Torres del Liceo. De hecho, hay muchos paralelismos entre dos clubes históricos que sobreviven a la sombra de los grandes imperios futbolísticos. Y también el Barcelos se vio obligado a reconstruirse después de hacer historia el año pasado al proclamarse campeón de Europa por segunda vez en su historia. Entre los tres poderosos de su país arramplaron con todo lo que pudieron. El portero Conti Acevedo acabó en el Benfica, Pol Manrubia en el Porto y Danilo Rampulla en el Sporting.

Una masacre que tuvo sus consecuencias en la cadena alimenticia porque el Barcelos tuvo que ir a por las siguientes víctimas. Una fue el Liceo, de donde se llevaron a Tato Ferruccio, que vuelve esta noche a la que fue su casa el curso pasado y que es el segundo máximo goleador del equipo, cuarto clasificado de la liga portuguesa, con 22 goles. Iván Morales (Noia), Carlos Ramos y Kyllian Gil (Valongo) y Guillem Torrents (Igualada) completaron la lista de incorporaciones.

La afición del Barcelos, durante la Golden Cup en 2022 Archivo DXT Campeón

Viaje desde Portugal

Kaos Barcelense, la peña por excelencia de O Maior de Portugal, organiza un viaje a A Coruña para no dejar solo a su equipo, por lo que se espera que se desplacen hasta la ciudad numerosos aficionados desde el país vecino. Por un precio de 20 euros por la entrada y el autobús tienen la opción de apoyar a los suyos, que están contra las cuerdas.

La cercanía ayuda. El año pasado ya hubo un desplazamiento masivo desde A Coruña hasta Barcelos, a unas tres horas en autobús, para el partido de vuelta de los cuartos de final con camaradería total entre las dos aficiones. La verdiblanca se hizo notar, como lo harán hoy los lusos en un Palacio en el que el verde tiene que ser mayoría.