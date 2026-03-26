El Barcelos y la polémica arbitral aguan la fiesta del Liceo (4-4)

Remate de Dava Torres en el gol anotado contra el Barcelos Quintana

Habrá que sufrir hasta el 16 de abril, cuando el Liceo cierre la fase de grupos de la Champions en la pista del Oliveirense. Porque los verdiblancos rozaron la clasificación, con hasta dos goles de ventaja sobre el Barcelos, pero un empate aguó la fiesta que se había montado en el Palacio de los Deportes de Riazor. Los portugueses apretaron en la segunda parte, aprovechándose de la evidente diferencia física entre unos y otros. Pero la puntilla a los coruñeses se la puso la pareja arbitral italiana, que además de comerse una falta tras otra en el segundo tiempo, incluida la que propició el tercer gol visitante, no vio un último gol de Dava Torres con el 4-4 en el marcador. El conjunto coruñés se pone con 13 puntos. Con 14 ya está el Sporting, que se clasificó para la Final a Ocho tras ganar al Bassano. Con 11 queda el Barcelos. Lo que obliga a puntuar en la última jornada.

El subidón de la Copa del Rey, con la que Dava Torres salió a pista, hizo que las piernas no dolieran. Qué mas da que fuera ya el noveno partido del mes (y aún queda un décimo). Qué importa que fuera el cuarto en menos de siete días. El aliento de un Palacio de los Deportes de Riazor que de nuevo volvió a rozar los cuatro mil espectadores y una silueta de plata con las orejas muy grandes ayudaban a pasar la resaca. el Liceo salió como una bala. En los primeros minutos los cuatro jugadores de pista ya acumulaban ocasiones. Arnau Xaus gracias a su velocidad. Dava Torres, a su habilidad, por la que casi entra hasta la cocina. Aunque las más claras llegaron seguidas. Un pase de la muerte en el que César Carballeira se encontró con Torrens y un palo de Nil Cervera en el rechace.

Los coruñeses rondaban el gol, pero el Barcelos avisaba a la contra, como un robo en el centro de la cancha que permitió que Tato Ferruccio se acercase con peligro a Blai Roca, que se mantuvo firme ante el órdago del exliceísta argentino. Una anécdota. El partido estaba teñido claramente de verde y el encargado de reflejarlo también en el marcador fue el capitán. Salió en transición y en el mano a mano con el portero del equipo portugués remató con maestría, picadita.

El entrenador del Barcelos tuvo que pedir tiempo muerto y mirar hacia el banquillo. Con la baja de Miguel Rocha, el killer de moda en Europa, tenía menos opciones. Y una era Carlitos Ramos, que también llegaba tocado con un golpe en una mano. No le quedaba otra que arriesgar y darle paso. El equipo necesitaba cuerpo. Porque el Liceo siempre exige el máximo a nivel físico. Si no es uno, es otro. Y cuerpo fue lo que utilizó Tombita para ampliar el marcador. El argentino se crece en Europa. Se fue entre dos, se plantó frente a la portería y fusiló.

El gol obligó al Barcelos a volver a parar el partido. Y con dos goles por delante el Liceo dosificó fuerzas. No era él el que tenía que arriesgar. Cedió la bola y centró esfuerzos en defensa, esa que fue la clave de la Copa y de su situación privilegiada en Liga y Europa. No estaba pasando demasiados problemas. Y el infortunio, sin embargo, se cebó con los verdiblancos. Nada de la suerte del campeón.

Roca despejó con la careta un fuerte disparo. la bola salió rebotada y le quedó franca a Vierinha, que de primeras empujó a las redes el 2-1. Los seguidores portugueses intensificaban los cánticos. No cambiaba el guión. Hasta el descanso el Liceo rearmó la defensa y buscó sus oportunidades a la contra, aunque casi se topa con su propia medicina. Iván Morales se quedaba solo, pero aguantó perfectamente Dava Torres para cortar en el último momento y mantener la ventaja local.

El Barcelos subió un punto la intensidad en el segundo tiempo, consciente de que en algún momento al Liceo tenía que acabar pasándole factura el cansancio. Presionaba arriba, protegía el interior con dos y tres jugadores, se lanzaba a bloquear todo. El Liceo dio un pase atrás, pero en el peor momento apareció el capitán. Otra contra. Otro mano a mano. Y otra perfecta definición. El capitán se iba al banquillo y desde allí ordenaba calma. Jugar con esa ventaja. Ponerle cabeza.

Pero no iba a haber descanso. Ni posibilidad de no sufrir. Que se divierten así, que dijo César Carballeira después de ganar la Copa. Recortó Kyllian Gil, que metió el stick en el área, al más puro estilo palomero. Otra vez con la soga al cuello. Y encima con los dos equipos con nueve faltas. Llegó primero la décima del Barcelos. Fue Arnau Xaus. Y como en la Copa, en el momento más importante, no falló.

Quedaban diez minutos y el Barcelos volvía a apretar. El Liceo los dientes. Pero hay cosas contra las que no se pueden luchar. En los partidos entre portugueses y españoles no queda otra que piten italianos. Y su nivel está muy lejos de lo que requiere un partido de este calibre. Todo lo que pasó al final rozó el nivel del esperpento. El tercer gol del Barcelos llegó en una contra en la que hay falta sobre Nil Cervera en el robo en la valla. El cuarto, de falta directa por la décima.

Y si aún quedaba poco, los tres minutos finales hicieron sonar el ¡Escándalo!" en la megafonía del Palacio. Primero gol del Barcelos, precedido de faltas sobre Dava Torres y con remate en plancha en el área. Después de concederlo, se retractaron y lo anularon. Después, gol del Dava Torres que por algún motivo decidieron que tampoco era válido o que no había entrado. Y todo para que quedara igual. Un 4-4 que no sirve a ninguno para clasificarse matemáticamente, solo al Sporting, segundo clasificado del grupo.