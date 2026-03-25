Jacobo Copa, Juan Copa y Toni Pérez con el trofeo de la Copa del Rey María Varela

Toni Pérez ya está sobre los patines tras cumplir el primer plazo de la recuperación de la lesión que sufrió en Bassano. El delantero asturiano del Liceo tenía que estar un mes con el pie inmovilizado en una bota y con muletas, que todavía llevaba durante los tres días de competición en la Copa del Rey disputada el pasado fin de semana.

Ahora le quedarán por delante entre cuatro y seis semanas más de rehabilitación antes de volver a las pistas. Pero el primer paso ya está dado. "Cuánto te eché de menos. ¡Seguimos!", publicó Pérez en sus redes sociales acompañado de un vídeo de él patinando en el Palacio de los Deportes de Riazor.

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El de Oviedo, de 35 años, se lesionó en una aparatosa caída durante el partido del Liceo en Bassano (Italia) el pasado 26 de febrero. La bota del patín evitó que tuviera que pasar por el quirófano, ya que protegió el impacto y no hubo desplazamiento en la pequeña fractura que se produjo.

Toni Pérez, que regresó este curso al Liceo después de ocho temporadas en el Sporting, se encontraba en su mejor momento de la temporada y será un gran refuerzo para el equipo de cara al playoff de la OK Liga e incluso para la Final a Ocho de la Champions, a principios de mayo, si finalmente los verdiblancos consiguen la clasificación.