Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Liceo

Toni Pérez ya está sobre los patines

El asturiano colgó un vídeo patinando tras cumplirse un mes de su lesión, de la que todavía le quedará otro más de rehabilitación

María Varela
María Varela
25/03/2026 16:13
Jacobo Copa, Juan Copa y Toni Pérez con el trofeo de la Copa del Rey
Jacobo Copa, Juan Copa y Toni Pérez con el trofeo de la Copa del Rey
María Varela
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Toni Pérez ya está sobre los patines tras cumplir el primer plazo de la recuperación de la lesión que sufrió en Bassano. El delantero asturiano del Liceo tenía que estar un mes con el pie inmovilizado en una bota y con muletas, que todavía llevaba durante los tres días de competición en la Copa del Rey disputada el pasado fin de semana. 

Ahora le quedarán por delante entre cuatro y seis semanas más de rehabilitación antes de volver a las pistas. Pero el primer paso ya está dado. "Cuánto te eché de menos. ¡Seguimos!", publicó Pérez en sus redes sociales acompañado de un vídeo de él patinando en el Palacio de los Deportes de Riazor.

Toni Pérez, Juan Copa y Jacobo Copa

Treinta años a través del espejo

Más información

El de Oviedo, de 35 años, se lesionó en una aparatosa caída durante el partido del Liceo en Bassano (Italia) el pasado 26 de febrero. La bota del patín evitó que tuviera que pasar por el quirófano, ya que protegió el impacto y no hubo desplazamiento en la pequeña fractura que se produjo.

Toni Pérez, que regresó este curso al Liceo después de ocho temporadas en el Sporting, se encontraba en su mejor momento de la temporada y será un gran refuerzo para el equipo de cara al playoff de la OK Liga e incluso para la Final a Ocho de la Champions, a principios de mayo, si finalmente los verdiblancos consiguen la clasificación. 

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Jacobo Copa, Juan Copa y Toni Pérez con el trofeo de la Copa del Rey

Toni Pérez ya está sobre los patines
María Varela
Liceo y Marineda Hockey

Camaradería copera entre el Liceo y el Marineda
María Varela
Plantilla del Liceo en la final de la Copa del Rey

Blai Roca y Bruno Saavedra, en el quinteto ideal de la Copa del Rey
María Varela
El cuerpo técnico del Liceo posa con la Copa del Rey en la celebración

Un 'staff' de campeonato: la pizarra de Copa, el cincel de Kike, el VAR de Willy y las manos de Christian
María Varela