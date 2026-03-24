Un 'staff' de campeonato: la pizarra de Copa, el cincel de Kike, el VAR de Willy y las manos de Christian

Kike Sanfiz, Christian Costoya, Antón Boedo, Juan Copa, Orlando Colina, Willy Domínguez y Fran Tato, el cuerpo técnico del Liceo posa con la Copa del Rey en la celebración Kiko Lareo / HC Liceo

Los jugadores del Liceo van como motos. Desde las paradas de Blai Roca a la genialidad de Bruno Saavedra, todos y cada uno aportan de una manera u otra al grupo liderado por los capitanes Dava Torres y César Carballeira y tienen su parte esencial en el éxito alcanzado en Sant Sadurní d'Anoia. Aunque no jugasen ni un minuto, como Martín Rodríguez, con una especie de brazalete moral. O aunque les tocase quedarse en la grada como un lesionado Toni Pérez que fue como un entrenador más. Pero para una competición como la Copa del Rey, con tres partidos de máxima exigencia física y mental en 36 horas, se necesita un plus. Y ese se lo dio al equipo su staff. El absoluto liderazgo de Juan Copa tampoco es un secreto. Pero a la pizarra del técnico coruñés se le añadieron el cincel con el que el preparador físico Kike Sanfiz ha esculpido los músculos verdiblancos, la visión de Willy Domínguez en el SRV y las manos recuperadoras de Christian Costoya. Un cuerpo técnico de campeonato.

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Juan Copa ya era el mejor entrenador de la Liga. No es que necesitara más títulos para ratificarlo. La clave reside en que cada vez está más arropado. Hace unos años aglutinaba en su cargo casi todas las responsabilidades. Ahora puede delegar porque tiene personas de su más absoluta confianza a su lado, como el director deportivo Antón Boedo, para él centrarse en lo suyo, que es la atención a los detalles, el tener todo bajo control. Tácticamente por supuesto. La final contra el Calafell fue una nueva demostración de su dominio de la pizarra. Pero también hace un trabajo psicológico esencial con los jugadores. Sabe la tecla que tiene que tocar con cada uno de ellos. Les hace beber de su espíritu competitivo. Pocos que hayan pasado por sus manos no han salido mejorados. Los hace tan buenos que vienen otros y se los llevan. Pero es algo ya asumido. Como un riesgo calculado. Si pasa, siempre se puede volver a empezar. Porque ya conoce el camino.

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La marcha el pasado verano del preparador físico Marc Godayol, que había sido la mano derecha de Juan Copa desde su llegada a A Coruña en 2021, amenazaba con dejar un hueco enorme en el banquillo liceísta. Pero eso propició dos movimientos. Por un lado la llegada de Kike Sanfiz, neófito en el mundo del hockey sobre patines, pero con una amplia experiencia en el del fútbol. Y por otro, el ascenso de Willy Domínguez, que hasta ese momento era el preparador de porteros y que dio un paso al frente. Copa pasó a tener una mano derecha y una izquierda, con la parcela física y la deportiva cubiertas. Y los dos tuvieron su protagonismo en la Copa.

Domínguez y Copa ya se conocían del Cerceda, donde el exportero catalán había estado a las órdenes del entrenador coruñés. Otro más de aquel vivero dinamizador del hockey gallego como Antón Boedo, Tito Torres, Toni Pérez, Dava Torres o Martín Rodríguez. Su incorporación al Liceo ha sido progresiva. Empezó ayudando con los porteros, pero sus conocimientos le han ido acercando al consejo de sabios y ya ejerce como asistente (sobre todo por la carencia en ese sentido de Sanfiz). En la Copa, además, actuó como arma secreta con la introducción del SRV (sistema de revisión por vídeo). Porque también es árbitro. Hasta el año pasado todavía pitaba en la liga autonómica en diferentes categorías. Así que conoce desde dentro el trabajo y el reglamento del derecho y del revés.

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Copa confiaba completamente en él y le mandó a la reunión previa sobre su funcionamiento. Y con él el Liceo supo exprimir al máximo una nueva herramienta con defensores y detractores. "Tenemos a un delegado que es una maravilla. Se entera de todo y lo tiene todo controladísimo", decía Toni Pérez tras el partido de semifinales. Aunque especialmente relevante fue su decisión en la final de reclamar directa en una intercepción de Jepi Selva en el suelo. Porque era una jugada exactamente igual a la que había solicitado un día antes frente al Igualada. "No me la querían comprar, me decían que era la misma", se reía en la celebración sobre la reacción de sus compañeros. Pero insistió, utilizaron la tarjeta, los árbitros volvieron a darle la razón y en la falta directa Arnau Xaus marcó un primer gol que cambió el rumbo de la lucha por el título.

Exigencia física

La exigencia es máxima a todos los niveles. Para jugar en el Liceo hay que tener unas condiciones físicas privilegiadas. Ya no solo es competir por todo. Es aguantar la tralla que supone compaginar las principales competiciones nacional y europea y con el hándicap de los continuos viajes. Pero es que el mes de marzo del Liceo (que aún no ha acabado porque queda recibir el jueves al Barcelos en Champions y viajar el domingo a Sant Hipólit de Voltregà) se las traía. "Cuando Kike vio el calendario yo le dije: 'Bienvenido al hockey'", desvelaba Copa en una entrevista con este periódico antes de viajar a Sant Sadurní d'Anoia.

La planificación desde la pretemporada en ese sentido ha sido inmaculada para soportar la carga que supuso el torneo del KO. Y eso que contó con los contratiempos de las lesiones. La grave de Toni Pérez, los problemas de Dava Torres las semanas previas e incluso la de Jacobo Copa durante la misma competición. El viernes el equipo abandonó las instalaciones del Ateneu pasada la medianoche tras un partido contra el Alcoi que había sido más duro de lo esperado, sin sensaciones, en el que tuvo que tirar de riñón para sacarlo adelante. Y con en el benjamín tocado tras un resbalón.

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El sábado se fue a hacer una ecografía con el médico Orlando Colina mientras el resto hacía una sesión de activación con Sanfiz y se sometía a las manos sanadoras de Christian Costoya, que dejó sus músculos preparados para una nueva batalla solo 18 horas después. Segunda paliza consecutiva. Y otra vez que el fisioterapeuta tuvo que esforzarse para colocar todo en su sitio en tiempo récord. Llegaron al hotel a las nueve de la noche y doce horas después ya estaban preparándose para salir hacia la final. Casi un milagro.

Trabajo de equipo

Pero en el Liceo todos echan una mano. Detrás del banquillo se sentaba Antón Boedo, director deportivo, con el que Juan Copa habla continuamente. Y a su lado, Toni Pérez, que ante la imposibilidad de estar en la pista, se puso el traje de entrenador y participó como uno más en los scoutings de los rivales y en las charlas previas a los partidos. Sin olvidarse de Fran Tato, una institución como utillero que sirve para todo, desde tener listas las equipaciones a pedir pistas, encargar las pizzas y abrir la puerta en los cambios. Solo faltaba Pili, pero fue la primera que les abrió los brazos cuando se abrieron las puertas del aeropuerto en Alvedro.

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También en los tiempos muertos es habitual que hablen los capitanes, en especial Dava Torres, el cerebro del míster en la pista. A veces Juan Copa les espera pacientemente. Otras les corta y pide la voz. Y después está César Carballeira en Sant Sadurní d'Anoia recordándole, cuando se acababa ya el momento de la charla y había sonado la bocina, que no habían preparado la defensa de un posible cinco para cuatro en los últimos minutos en el partido de semifinales contra el Igualada. "¡Eh, neno!", gritó. "¿No vas a decir nada del cinco para cuatro?". Más que un equipo, una familia.