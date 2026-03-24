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Liceo

Camaradería copera entre el Liceo y el Marineda

El equipo femenino, que será homenajeado por su título de la Copa Princesa en el descanso del partido del jueves contra el Barcelos, pide hacer el pasillo a los campeones de la Copa del Rey

María Varela
María Varela
24/03/2026 13:45
Liceo y Marineda Hockey
Martín Rodríguez y César Carballeira, del Liceo, con la Copa del Rey y Alejandra Martín, Alba Garrote, Mar Franci y Efe Muñoz con la Copa Princesa
María Varela / Cedida
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22 de febrero: el Marineda gana la Copa Princesa. 22 de marzo: el Liceo se proclama campeón de la Copa del Rey. En cuestión de un mes, dos de dos. El hockey coruñés golpea con fuerza esta temporada. "Que conste que las chicas fueron primero", recordaba un todavía emocionado Martín Rodríguez el domingo después de la victoria sobre el Calafell. Porque en su caso, ha hecho doblete. Como parte del cuerpo técnico del equipo femenino y como portero de los verdiblancos. Aunque el primer trofeo ni siquiera lo tocó. Por superstición. "Y funcionó", se ríe. El Liceo ya había invitado al Marineda para hacerle un homenaje en el descanso del importante partido de Champions de este jueves contra el Barcelos (Palacio de los Deportes de Riazor, 20.30 horas). Y ahora es este el que le ha pedido hacer el pasillo a los campeones en su salida a la pista (el conjunto portugués también está invitado a unirse si así lo desea). Camaradería copera.

Tres partidos ante Alcoi, Igualada y Calafell; celebración y recibimiento por todo lo alto y gira institucional como reconocimiento a un nuevo título
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El homenaje al Marineda, de hecho, estaba pendiente desde hace un mes. El equipo ya fue invitado al fin de semana siguiente a su alirón, para el que tuvo que ganar al Raspeig en semifinales y al Alcalá en la final, a recibir el cariño del público del Palacio en el duelo frente al Igualada (1 de marzo). Coincidía que las de Nelson Obelleiro también tenían partido a la misma hora en el Agra, el derbi provincial contra el Cambre. La directiva coruñesa intentó cambiar la fecha, tuvo el OK inicial del rival, pero finalmente no fue posible. Y para el siguiente partido del Liceo en casa, que fue contra el Noia el domingo 15 de marzo, volvió a pasar lo mismo, porque al Marineda le coincidía con su duelo frente al Tres Cantos. Así que todo ya había quedado aplazado para este jueves para la jornada de Champions.

El Marineda, campeón de la Copa Princesa
El Marineda, campeón de la Copa Princesa
Cedida

Lo que no se sabía entonces es que se iba a dar la coincidencia de que ambos equipos fuesen a presumir de trofeos en el partido. Así que el Marineda no tardó en mover ficha y pidió al club liceísta que sean sus jugadoras las que le hagan el pasillo a los jugadores en su entrada a la pista, que harán con la Copa del Rey en la mano para ofrecerla a la afición. La duda es si el Barcelos, vigente campeón de Europa y que fue el verdugo de los coruñeses el año pasado en una eliminatoria de cuartos de final que se decidió en los penaltis, se sumará a la iniciativa. 

Futuras colaboraciones

Las relaciones entre el Liceo y el Marineda son buenas. Más allá de tener en común a Martín Rodríguez o a una persona como Noe Uzal, pilar de la cantera verdiblanca y desde el minuto uno junto a la directiva para formar el nuevo club después de la traumática salida del HC Coruña. Por eso ambos clubes estudian futuras colaboraciones en forma de convenios que sirvan para que el hockey femenino gallego, que se ha quedado sin representación en la élite, siga creciendo.

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El Liceo está formando buenas generaciones de equipos femeninos que podrían servir para nutrir al Marineda, sobre todo si asciende a la OK Liga Iberdrola, que una de las exigencias con las que cuenta, y que nunca llegó a cumplir el HC Coruña, es contar con categorías de formación. Varias jugadoras liceístas como Vera Gómez o Carlota García ya son invitadas regularmente a entrenar con las del Nelson Obelleiro.

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El conjunto verdiblanco se proclamó hace dos semanas campeón gallego alevín y subcampeón juvenil. El pasado fin de semana repitió segunda posición en la infantil. Este se juega la clasificación para los Campeonatos de España en los sectores. Las alevines se citan en Monte Alto junto a Cambre y Borbolla mientras que las juveniles viajan a Langreo (Asturias) con Berenguela y Cambre como los otros dos representantes gallegos. Solo habrá dos plazas para el Nacional en ambos casos. En dos semanas será el turno de las infantiles, de nuevo con Monte Alto como escenario, con Berenguela, Liceo y Raxoi como clasificados. Las coruñesas son las únicas presentes en las tres categorías.

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