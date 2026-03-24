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Liceo

Blai Roca y Bruno Saavedra, en el quinteto ideal de la Copa del Rey

El portero y el santiagués, que además fue nombrado MVP,  comparten equipo con Sergi Folguera (Calafell), Biel Llanes (Igualada) y Sergi Llorca (Barça)

María Varela
María Varela
24/03/2026 11:57
Plantilla del Liceo en la final de la Copa del Rey
Plantilla del Liceo en la final de la Copa del Rey
David Valiente / RFEP
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El Liceo suma al título de la Copa del Rey los reconocimientos individuales a los mejores de la competición disputada en Sant Sadurní d'Anoia con Blai Roca y Bruno Saavedra formando parte del quinteto ideal seleccionado por la Federación Española de Patinaje. El portero y el santiagués, que ya había recibido el premio al MVP, ponen el color verdiblanco a un cinco repartido entre los semifinalistas con presencia de Sergi Folguera (Calafell), Biel Llanes (Igualada) y Sergi Llorca (Barcelona).

Blai Roca solo encajó tres goles en el torneo, uno por partido. Dos de ellos, tanto en cuartos de final contra el Alcoi como en las semifinales frente al Igualada, a bola parada: una falta directa de Manel Hernández y un penalti de Roger Bars. El último fue en la final, de Biel Pujadas, a 46 segundos para la bocina y cuando ya estaba todo decidido. "Yo ya avisé de que no se me daba bien dejar la portería a cero", bromeaba tras levantar el título en un partido en el que decía no haber tenido mucha "faena". Quizás porque sí que se había tenido que esmerarse a fondo el día anterior. La batería de paradas fue incontable. Pero al menos cuatro, fuera de categoría.

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Bruno Saavedra, por su parte, fue el máximo realizador del torneo con cuatro goles por delante de Llorca y Folguera, ambos con tres. El canterano de Compostela y Dominicos anotó el 0-2 en cuartos frente al Alcoi, pero su explosión fue en la final con tres en poco más de un minuto. Faltaban 10:26 cuando marcó el 0-2, 09:57 con el 0-3 y 09:16 cuando convirtió la falta directa del 0-4. 

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