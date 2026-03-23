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Liceo

Gira institucional del Liceo, "orgullo, ejemplo y símbolo de los coruñeses", con la Copa del Rey

La Xunta, el Concello y la Diputación recibieron a los campeones verdiblancos

María Varela
María Varela
23/03/2026 19:14
Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, junto a Juan Copa, Dava Torres, Martín Rodríguez y César Carballeira
Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, junto a Juan Copa, Dava Torres, Martín Rodríguez y César Carballeira
Javier Alborés
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El Liceo sigue de celebración de la Copa del Rey, pero Juan Copa ya avisó de que permitía solo un día porque el jueves el equipo afronta una nueva final, esta vez en Champions, así que había que concentrar todas las visitas institucionales en apenas unas horas. Los verdiblancos empezaron por la Xunta, continuaron en el Concello y acabaron en la Diputación. Una gira en la que se destacó el orgullo, el ejemplo y el símbolo que supone el equipo para todos los coruñeses y gallegos. Un referente en el pasado, en el presente y en el futuro que sigue inspirando a las distintas generaciones.

Diego Calvo, coselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta, levanta la Copa del Rey junto a Dava Torres, capitán del Liceo
Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta, levanta la Copa del Rey junto a Dava Torres, capitán del Liceo
Quintana

La primera parada fue en la delegación de la Xunta, donde les esperaba Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, así como Roberto García, secretario xeral para o Deporte. Calvo, que levantó el trofeo junto a Dava Torres emulando el momento en el que el capitán la alzó al cielo del Ateneu ayudado por Toni Pérez, señaló que este nuevo título "engrandece la historia del hockey y del deporte gallego" y incidió en "el orgullo que representan para Galicia los éxitos del Liceo", al que le deseó seguir celebrando logros en las competiciones en las que participa tanto a nivel nacional como internacional. 

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Un orgullo y un símbolo, como destacó Inés Rey en el segundo turno de la jornada. "El Liceo no solo es un equipo. Es historia viva de A Coruña. Es un símbolo que llega el nombre de la ciudad por toda España y por toda Europa", indicó la alcaldesa. "Generaciones de coruñeses y coruñesas crecieron celebrando vuestros éxitos, aprendiendo de vuestro esfuerzo y sintiendo como propias vuestras victorias", añadió Rey en la recepción, a la que también asistieron los once jugadores que participaron en la Minicopa y en la que hizo entrega de una Torre de Hércules de Sargadelos.

Jacobo Copa entrega la Copa del Rey a Valentín González Formoso y Antonio Leira, presidente y diputado de Deportes de la Deputación de A Coruña
Jacobo Copa entrega unas bufandas y la Copa del Rey a Valentín González Formoso y Antonio Leira, presidente y diputado de Deportes de la Deputación de A Coruña
Germán Barreiros

En la Diputación, ya por la tarde, Valentín González Formoso, presidente, y Antonio Leira, diputado de Deportes, esperaban a los verdiblancos. "El Liceo es el equipo más laureado de Galicia y un símbolo del mejor deporte que se hace en este país", señaló y subrayó que el club "sigue haciendo historia cada temporada".

Formoso también quiso destacar el carácter colectivo de la victoria y el carácter competitivo de "un equipo unido, sólido, que sabe competir y que nunca se rinde". Por lo que concluyo: "Sois un ejemplo para muchas generaciones, dentro y fuera de las pistas". 

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