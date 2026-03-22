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Liceo

Una exhibición defensiva y los goles de Bruno Saavedra dan al Liceo su undécima Copa del Rey

Los verdiblancos superan al Calafell por 1-4 en la final y ganan el primer título de la temporada, el número 44 de su historia

María Varela
María Varela
22/03/2026 14:02
Un instante de la final
Un instante de la final con Dava Torres pugnando por la bola
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María Varela. Sant Sadurní d'Anoia.

El Liceo levantó su undécima Copa del Rey al ganar al Calafell por 1-4 en una nueva exhibición defensiva culminada por la inspiración de Arnau Xaus, que abrió el marcador cuando peor lo estaba pasando, y de Bruno Saavedra, que sentenció cuando el partido se abrió en la segunda parte y los verdiblancos pudieron correr. Ya en la recta final Biel Pujadas hizo el gol del honor de los tarraconenses. Pero nada evitó que los de Juan Copa saliesen vencedores. Con orden. Con control. Y con gol tras tres duras finales en menos de 36 horas. Contra todo y contra todos. El Liceo campeón.

En el duelo de banquillos, Cabestany se llevó la primera parte y Copa, la segunda. Salió mejor el Calafell, que parecía tener muy bien estudiados los movimientos de un Liceo que por momentos hasta le costaba pasar del centro de la pista, no podía correr y todos sus disparos eran repelidos por la defensa catalana. El duelo de porteros también estaba igualado, con Bali Roca y Martí Serra demostrando por qué habían sido los dos mejores de la Copa.

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Así fue | El Liceo agiganta su leyenda y alza la undécima Copa del Rey al ganar al Calafell (4-1)

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Una azul a Quim Gabarró dio aire, una oportunidad para buscar deshacerse de ese dominio, pero tampoco sacaron nada los verdiblancos de ella y tuvieron que seguir apretando los dientes. Aleix Miramón mandaba una bola al palo. El Calafell estaba incluso perdonando y el Liceo volvió a aprovechar el SRV al reclamar una directa que los árbitros concedieron en el vídeo. Arnau, que había fallado el día antes, marcó para un 0-1 que cambiaba el signo del partido. Porque a partir de ese momento se tiñó del color del Liceo, que tuvo otra directa por una azul a Jero García y un mano a mano de Bruno Saavedra para acabar el primer tiempo.

El Liceo salió mucho mejor en el segundo tiempo. Todo suyo. Solo tuvo un momento delicado, con la décima falta que Sergi Folguera mandó al palo. El partido se abrió y el Liceo tuvo espacio para correr. Y ahí ese fue el territorio de los coruñeses, que sentenciaron con un inspirado Bruno Saavedra. Tres goles prácticamente seguidos, el último de falta directa, para darle al Liceo su undécima Copa del Rey de la historia.

Calafell 1-4 Liceo

Calafell: Martí Serra, Carles Domenech, Sergi Folguera, Biel Pujadas y Aleix Miramón -cinco inicial-. Jepi Selva, Quim Gabarró, Jero García y Joan Pujalte.

Liceo: Blai Roca, César Carballeira, Nil Cervera, David Torres y Bruno Saavedra -cinco inicial-. Nuno Paiva, Jacobo Copa, Arnau Xaus y Tombita.

​Goles: 0-1, m.21 Arnau Xaus, de falta directa. 0-2, m.40: Bruno Saavedra. 0-3, m.41: Bruno Saavedra. 0-4, m.42: Bruno Saavedra, de falta directa. 1-4, m.49: Biel Pujadas.

Árbitros: Miguel Díaz y Jonathan Sánchez. Mostraron cartulina azul a Quim Gabarró, Jero García; amarilla a Blai Roca, Guillem Cabestany (2), Marí Serra, Aleix Marimón y roja a Cabestany.

​Incidencias; Final de la Copa del Rey disputada en el Pavellò Olímpic del Ateneu Agrícola de Sant Sadurní d'Anoia.

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