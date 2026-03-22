Setenta y siete escaleras hacia el cielo en el Ateneu

Recibimiento al Liceo en el aeropuerto de Alvedro después de conquistar la Copa del Rey 2026 JAVIER ALBORÉS

María Varela. Sant Sadurní d'Anoia.

Las calles de Sant Sadurní d'Anoia que rodean el Ateneu son tan estrechas que el autobús no puede llegar hasta el propio pabellón y tiene que aparcar a sus pies (y salir en dirección contraria con el beneplácito de la policía). El acceso es o bien a través de unas empinadas escaleras que llevan hasta sus puertas o bien dando un pequeño rodeo subiendo una cuesta. El camino más corto siempre es el más recto así que la afición coruñesa opta por poner a prueba el corazón antes de las emociones fuertes que esperan arriba. Son cuatro tramos. El primero de 20 peldaños. Los tres restantes, de 19. El primer día cuesta. El último, se hace hasta corriendo. La ilusión por la final es mayor. Son los 77 escalones hacia la gloria. Hacía el título de la Copa del Rey.

Escaleras hacia el pabellón del Ateneu DXT

Los seguidores verdiblancos son numerosos, pero están en inferioridad. Lo han estado toda la Copa, aunque solo sea por proximidad. El verde domina el último día, porque coincide que el rival viste los mismos colores y parece que existe una especie de camaradería aunque solo sea por eso. Cordialidad y buen rollo, aunque cuando empieza el partido cada uno va a lo suyo. La del Calafell es una afición ejemplar. Centrada en animar a los suyos sin tener que insultar al rival. Arnau Xaus, que pasó por allí, incluso fue a aplaudirles tras la final. Juan Copa también les hizo un gesto de reconocimiento. Los árbitros son los peor parados. La grada coruñesa hace lo que puede con su único bombo, banderas y gargantas de niños y adultos que por momentos enmudecen el estadio con sus cánticos, in crescendo según Bruno Saavedra desataba a locura con sus goles y el resultado era cada vez más favorable.

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Faltaban pocos segundos para que la bocina dictaminase el final y ya no se podía contener la alegría. El viaje para apoyar al equipo fue largo, pero sin duda había merecido la pena. "¡Campeones, campeones!", gritaban entre abrazos, saltos y mucha euforia. La celebración se hacía como por barrios. Los que estaban presentes en el Ateneu. Los que lo hicieron desde la cervecería Estrella, que ejerció de sede de reunión para ver los tres partidos, y el aeropuerto de Alvedro, a donde llegaba la expedición pasadas las diez de la noche con el exceso de equipaje de una Copa del Rey y se esperaba el recibimiento del cariño de los suyos. El resto está citado para el jueves en el que será otro duelo en la cumbre contra el Barcelos en Champions.

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En Sant Sadurní, cómo no, corre el cava. En cuanto el equipo recibe la Copa, para lo que Dava Torres solicitó la ayuda del lesionado Toni Pérez como reconocimiento a todo lo que ha ayudado desde fuera la grada se vacía porque todos bajan a pista a celebrar el triunfo como una gran familia. El suelo empieza a estar pegajoso de todo el vino espumoso que se ha desparramado, aunque también empiezan a asomar las Estrella Galicia. "¡Coruña, entera, se va de borrachera!", cantan al unísono los miembros del club con los aficionados. De bebidas espirituosas va la cosa, por lo menos en cuanto a la banda sonora. "Por la mañana café, por la tarde ron, vamos mi Liceo, vamos campeón".

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Toca celebrar. La undécima. La primera para muchos. La última de su carrera para Martín Rodríguez, que no puede contener las lágrimas. Y la última, por lo menos de verde y en unos años, para César Carballeira, Nil Cervera y Tombita. Y quieren más. Son líderes de la OK Liga con cinco puntos de ventaja para afrontar las últimas cuatro jornadas. Y son segundos en el grupo de la Champions. El martes se volverán a poner el traje de faena. Ahí radica la fórmula de su éxito. No hay más secretos. Ese y el que guarda bajo llave Juan Copa en un vestuario que es de oro.