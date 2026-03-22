Martinazzo y Willy Duarte presumen del legado del Liceo: "Nos hemos curtido en las dificultades"

Willy Duarte y Martinazzo tras la victoria del Liceo María Varela

María Varela. Sant Sadurní d'Anoia.

En el Pavellò Olímpic del Ateneu Agrícola de Sant Sadurní d’Anoia estaban presentes dos leyendas del hockey y en especial, del Liceo. Daniel Martinazzo y Willy Duarte, que fueron rivales, después compañeros de habitación y ahora amigos, no se perdieron la Copa del Rey y vieron cómo el equipo verdiblanco se alzaba con su trofeo número 44 al ganar al Calafell por 1-4.

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La leyenda argentina estaba exultante al final del partido. "Gran esfuerzo. Es una satisfacción para dirigentes, técnicos, jugadores, por supuesto, y esa gran afición coruñesa que sigue disfrutando con los triunfos del Liceo". Martinazzo entró más al detalle en lo sucedido en la final e hizo un análisis de un partido más reñido de lo que indicó el resultado. "Ha sido más abierto que el de ayer (el del Igualada), mucho más abierto. Eso le facilita un poco más el juego al Liceo porque, cuando todo se abre, sabe manejar muy bien los espacios. Poco a poco le fue dando fruto", analizó.

Opinó sobre la exhibición de Bruno Saavedra. "Es difícil comparar épocas. Son muy buenos jugadores, el hockey ha cambiado. Hay una velocidad y unos espacios mucho menores, pero lo más importante es tener jugadores como Bruno y como varios del equipo que en momentos determinados pueden marcar las diferencias".

"Es un orgullo que el Liceo haya tenido esa continuidad. Pudo tener años mejores y peores, pero sigue en la cúspide del deporte español" Daniel Martinazzo

El legado del Liceo es eterno y Martinazzo lo sabe. "Por supuesto. A uno le da mucha satisfacción. Con el Liceo y con la ciudad de A Coruña me da orgullo que haya tenido esa continuidad, hablamos de muchos años. No es que se haya caído el Liceo. Pudo tener años mejores y peores, pero en realidad el Liceo sigue estando en la cúspide del deporte español".

Las dificultades siempre existen, pero el Liceo las combate ."No es ninguna novedad y todos nos hemos curtido, los jugadores, los técnicos… Nos hemos curtido en las dificultades, hemos salido adelante, el club ha salido adelante y sigue estando en la cúspide. Eso es lo que hay que poner en valor", concluía el argentino mientras su excompañero se mostraba feliz con este nuevo trofeo para las vitrinas del club: "Es como si fuese la primera. Es mucha alegría y mucho gusto el poder celebrarlo con tanta afición que vino a ver el partido. Jugamos como si estuviésemos jugando en casa con nuestra afición. Ha sido increíble".

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Para el que fue jugador y entrenador del equipo, ahora directivo, el único que ha ganado títulos en estas tres facetas, las claves estuvieron en la defensa y en la "imaginación de Bruno Saavedra. "Yo creo que el Liceo tenía muchas opciones de ganar ya que vamos primeros en Liga. Pero la Copa es muy complicada. El primer día nos costó meternos en competición, siempre es el partido más complicado. El del Igualada (en semifinales) fue durísimo, es un equipo muy complicado. Y en la final tenía muchas esperanzas porque veía al equipo muy bien defensivamente y los goles tenían que llegar. Felicitar a Bruno por esa imaginación que tiene... Y por ser liceísta como es. Así da gusto", indicó.

"Hay que felicitar a Bruno por la imaginación que tiene... y por ser liceísta como es. Así da gusto" Willy Duarte

Martinazzo y Willy Duarte se abrazaban para celebrar el nuevo éxito. "Vine porque tenía mucho interés, porque venía justamente el Liceo. Tengo muchos amigos en A Coruña, empezando por Willy Duarte. Vengo muy contento, claro", reconoce el de San Juan, que aprovechó el viaje para acercarse a ver a sus hijas que viven en Italia.

No fueron las únicas leyendas verdiblancas en el Ateneu. Fernando Pujalte cenó con ellos el día antes. Un reencuentro de la vieja guardia que ve cómo la nueva mantiene su legado. La final la vio del lado del Calafell, donde juega su hijo, aunque el ahora directivo liceísta bromea con que en el fondo también tenía el corazón un poco dividido. Kiko Alabart pasó por allí también como padre de, en su caso del jugador del Barça Ignacio Alabart. Ya no de esa época, sino una más cercana en el tiempo pero que también levantaron títulos, los primos Francesc y Jordi Bargalló, presentes en todos los partidos del torneo como tecnicos de la selección española.