Juan Copa: "Tengo a diez guerreros que darán todo para llevarse la Copa para A Coruña"

Los jugadores del Liceo celebran el pase a la final de la Copa después de ganar al Igualada David Valiente / RFEP

María Varela. Sant Sadurní d'Anoia.

El viernes las caras eran largas pese a la victoria contra el Alcoi. Ayer, después de ganar al Igualada, ya eran de celebración. Aunque solo a medias. El trabajo no está completo. Y aún queda el paso más difícil. En el exterior del Ateneu, los jugadores charlan y recargan pilas con familiares y amigos pero sale Juan Copa y pronto les mete prisa. Todos a la furgoneta. No hay tiempo que perder. Quedaban quince horas para la gran final.

A cincuenta minutos de la gloria Más información

“Ahora hay que llegar al hotel, que los fisios se pongan con los jugadores y nosotros, con los vídeos del Calafell”, decía el entrenador coruñés en rueda de prensa, restándole importancia a haber descansado menos que el rival: “No pasa nada. Nos vamos con ese extra de motivación. El grupo es muy fuerte mentalmente. Tengo a diez guerreros que lo darán todo por llevarse el título para A Coruña”.

El técnico liceísta tiene un máster en sufrimiento. De algo tiene que haber servido tantos partidos en los que su equipo ha terminado defendiendo un cinco para cuatro. “Es nuestro ser, sacarlo todo”, analiza y felicita al Igualada por ser más que un digno oponente.

"En la pista nunca hubo polémica. Nos pitaron al salir, pero también mola eso de la Copa. Bien por los dos equipos y bien por las dos aficiones" David Torres

Sin polémicas. “Es que en la pista nunca las hubo, ni aquí, ni en A Coruña ni en los anteriores partidos”, matiza el capitán Dava Torres cuando se le pregunta por lo ocurrido en el Palacio de Riazor a principios de mes. “Salimos y nos pitaron. Sabíamos que iba a ser así. Pero también mola eso de la Copa. Bien por los dos equipos y bien por las aficiones”, zanjó.

Los verdes golpean primero: El Calafell elimina al Barça en los penaltis Más información

“Ha sido muy difícil”, reconoció Torres del partido. A su lado, Copa asiente. “La primera parte es más nuestra, que controlamos mejor su ataque e hicimos una defensa casi perfecta. Y el gol nada más empezar también ayuda. En la segunda pasan muchas cosas y creo que es una victoria coral, todos los jugadores aportando y Blai increíble. Muy contento de volver a una final de Copa. Hemos dado un segundo paso y nos falta el de mañana”, apunta el míster.

"Hemos sufrido una barbaridad, pero competimos súper bien" Blai Roca

Otro de los protagonistas del partido y de la Copa (de la temporada en sí) fue Blai Roca. “Hemos sufrido una barbaridad, pero es normal. Es la primera vez que le ganamos al Igualada esta temporada. Es un equipo durísimo, que está súper bien trabajado. Arnau también ha hecho un partidazo. Pero creo que competimos súper bien, haciendo el partido que teníamos que hacer para la semifinal de la Copa. Así que nada, a descansar, a recuperar fuerzas. Que el domingo hay más”, analizaba.

"El viernes me senté con Martí Serra y me dijo: ¿Nos vemos el viernes?" Jacobo Copa

Para la final se espera un gran duelo en las porterías entre él y su antecesor en el Liceo, Martí Serra, ahora en el Calafell. “Es muy amigo mío. Espero que lo haga súper bien... pero que gane el Liceo”, se ríe. También Jacobo Copa tiene palabras para su excompañero: “El viernes me senté con él y me dijo: ‘¿Nos vemos el domingo? Yo le dije que paso a paso. Así que ahora da igual el rival. Vamos a ir los 50 minutos a muerte, nos vamos a dejar la vida para llevar esa Copa para casa”.

Para el coruñés la clave está en que el equipo sabe sufrir. “Cuando toca atacar, atacamos. Cuando toca sufrir, sufrimos. Y sobre todo, estamos muy cómodos en defensa. Da igual ganar 2-1 apretado. La victoria sirve igual”, añade.

"Lo de Blai no se puede describir con palabras. Creo que lo que está haciendo es único" Toni Pérez

Aunque para sufrimiento el de Toni Pérez, al que le toca ver los partidos desde la grada, todavía en muletas, pero siendo como un miembro más del staff. “Se pasa mal. Más en una competición así, que te dan envidia sana. Pero intento ayudar a Juan con el scouting de los rivales y a los chavales con lo que veo desde arriba”, dice, todavía digiriendo los nervios y rendido a Blai Roca. “No se puede describir con palabras. Creo que lo que está haciendo es único”, señala. Hoy tampoco saltará a la pista, pero les dará su mensaje a los compañeros: “Que disfruten y piensen en los que les están apoyando. Una fuerza para traer esa Copa para casa”.