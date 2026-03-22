En directo | Sigue la final de Copa del Rey entre Liceo y Calafell

El Liceo busca su undécima Copa del Rey

Buenos días y bienvenidos a la retransmisión del partido que enfrenta a Liceo y Calafell en la final de la Copa del Rey de hockey sobre patines. El laureado cuadro coruñés tiene la oportunidad de lograr su undécimo entorchado en la competición. Esta semana María Varela recordaba en DXT Campeón como fueron los otros diez.