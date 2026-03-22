En directo | Sigue la final de Copa del Rey entre Liceo y Calafell
Los verdiblancos tratan de ganar a su undécimo título en el torneo del K.O. ante un sorprendente finalista
El gol de Xaus
Así definió el jugador del Liceo para el 1-0 que campa en el marcador
Empieza la segunda parte
Vuelven los jugadores a la pista. El Liceo fue de menos a más en la primera mitad y ahora está a 25 minutos de su undécima Copa del Rey
Gana el Liceo (1-0)
Bruno Saavedra tuvo una última opción para el Liceo. El partido llega al descanso con ventaja de los verdes (1-0)
No hay falta
Los árbitros no estiman la petición del Liceo. Sigue el juego a 1:06 del final. 45 segundos de superioridad le quedan al equipo de Copa.
Nueva revisión
El Liceo pide otra revisión arbitral en una acción sobre Bruno Saavedra. El Calafell ya juega con uno menos
¡¡¡¡Xaus al palo!!!!
Al hierro la directa de Xaus. Se desatan los verdes en busca del segundo
Tarjeta azul para Jero García y falta directa para el Liceo
Nuno Paiva le roba la cartera al Calafell y fuerza una falta directa. Los catalanes jugarán casi hasta el descanso en inferioridad.
Goooool del Liceo
Arnau Xaus marca en la bola parada. 1-0 a falta de 3:59 para el descanso. Genial definición del jugador del Liceo, que jugó en el Calafell y se moderó en la celebración.
Falta directa a favor del Liceo
Los árbitros estiman la petición del Liceo. Cavestany protesta y se lleva una tarjeta amarilla. Los arbitros han penalizado una acción de Selva al interceptar la bola con el pie en un lanzamiento.
El Liceo pide una revisión arbitral
Los verdes piden que se analice una jugada en busca de obtener una falta directa
Cavestany para el partido a 4 minutos del descanso
Blai, Dava, Carballeira. Jacobo Copa y Nuno Paiva es ahora el cinco del Liceo. Cavestany pide tiempo. No quiere contras.
Susto de Calafell
Aleix Marimón dispara al palo tras una imprecisión del Liceo en un pase
Tiempo muerto del Liceo
El Liceo se traba en la salida de la bola. Ya ha cometido varias veces infracción de cinco segundos en campo propio. Nuevo tiempo muerto de Copa a poco más de cinco minutos para el descanso. El técnico da claves para salir de atrás
Amonestación para Blai Roca
El portero liceísta ve la tarjeta amarilla por protestar.
Blai salva al Liceo
Gran parada de Blai Roca, con grandes reflejos, ante un intento de Selva
No hay goles. Siguen las cautelas
Sin goles y 7:30 para el descanso. Partido muy cerrado y pleno de precauciones por ambas partes (0-0)
Ya está con cinco jugadores el Calafell
No gestionó bien la superioridad el Liceo. Pide tiempo muerto Copa. El técnico pide a su equipo que hunda al rival y lo abra para generar espacios por dentro.
El Calafell amenaza incluso con uno menos
Se defiende bien el Calafell, que incluso se estira en ataque. Blai Roca frustra un intento de Jero García
Tarjeta azul que penaliza al Calafell
Tarjeta azul para Gabarró. El Liceo jugará dos minutos con superioridad numérica. Quedan 11 minutos para el descanso.
Rotaciones en el Liceo
Jacobo Copa, Nuno Paiva y Arnau Xaus ya están en pista por parte del Liceo, que quiere elevar el ritmo
Tiempo muerto del Calafell
Guillem Cavestany para el partido. Empate a cero a falta de 16 minutos para el descanso.
La dupla Dava-César
Clara oportunidad de gol generada por Dava Torres. Carballeira desvió en boca de gol, pero la bola se fue desviada.
Intento de Carballeira
Disparo lejano de uno de los emblemas del equipo verdiblanco, pero la bola sale desviada. Quedan 17 minutos para el descanso (0-0)
Nadie se descontrola
Minutos de tanteo. Muchas precauciones en ambos equipos para evitar las transiciones. El Calafell controla más la bola, el Liceo quiere dispararse, pero sin perder el control. Segunda falta del Liceo.
Dos faltas del Calafell
El Calafell se carga ya con dos faltas cuando no van ni tres minutos de partido. SIgue el 0-0 inicial.
Paradón de Blai Roca
El meta del Liceo se luce tras un intento de Sergi Folguera, que aprovechó una bola muerta que quedó ante la portería
Comienza el partido
Ataca el Liceo, que guarda la bola ante el acoso del Calafell, con mayoría de afición en la grada
Ya hay cincos iniciales
El Liceo parte de inicio con Blai Roca, César Carballeira, Dava Torres, Nil Cervera y Bruno Saavedra. El Calafell alinea al exliceísta Marti Serra en la meta, Carles Domenech, Biel Pujadas, Aleix Marimón y Sergi Folguera.
Juan Copa: "Nos agarramos a los partidos como nadie"
Los equipos calientan sobre la pista, quedan poco más de diez minutos para que empiece el partido. Buen momento para repasar la entrevista que María Varela e hizo al técnico Juan Copa poco antes de partir hacia el torneo.
Dos victorias por la mímina para llegar a la final
El cuadro liceísta llega a la final tras eliminar a Alcoi e Igualada por idéntico resultado (2-1). El equipo que dirige Juan Copa muestra una solidez defensiva que es la base de sus opciones en el partido que empieza en un cuarto de hora, a las 11:45
El Liceo busca su undécima Copa del Rey
Buenos días y bienvenidos a la retransmisión del partido que enfrenta a Liceo y Calafell en la final de la Copa del Rey de hockey sobre patines. El laureado cuadro coruñés tiene la oportunidad de lograr su undécimo entorchado en la competición. Esta semana María Varela recordaba en DXT Campeón como fueron los otros diez.