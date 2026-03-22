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Diario de Ferrol

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Liceo

En directo | Sigue la final de Copa del Rey entre Liceo y Calafell

Los verdiblancos tratan de ganar a su undécimo título en el torneo del K.O. ante un sorprendente finalista

Sergio Baltar
22/03/2026 11:20
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Liceo
1-0
Calafell

El gol de Xaus

Así definió el jugador del Liceo para el 1-0 que campa en el marcador

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Gol de Arnau Xaus al Calafell

Empieza la segunda parte

Vuelven los jugadores a la pista. El Liceo fue de menos a más en la primera mitad y ahora está a 25 minutos de su undécima Copa del Rey

Descanso

Gana el Liceo (1-0)

Bruno Saavedra tuvo una última opción para el Liceo. El partido llega al descanso con ventaja de los verdes (1-0)

No hay falta

Los árbitros no estiman la petición del Liceo. Sigue el juego a 1:06 del final. 45 segundos de superioridad le quedan al equipo de Copa.

Nueva revisión

El Liceo pide otra revisión arbitral en una acción sobre Bruno Saavedra. El Calafell ya juega con uno menos

¡¡¡¡Xaus al palo!!!!

Al hierro la directa de Xaus. Se desatan los verdes en busca del segundo

Tarjeta azul para Jero García y falta directa para el Liceo

Nuno Paiva le roba la cartera al Calafell y fuerza una falta directa. Los catalanes jugarán casi hasta el descanso en inferioridad. 

Goooool del Liceo

Arnau Xaus marca en la bola parada. 1-0 a falta de 3:59 para el descanso. Genial definición del jugador del Liceo, que jugó en el Calafell y se moderó en la celebración.

Falta directa a favor del Liceo

Los árbitros estiman la petición del Liceo. Cavestany protesta y se lleva una tarjeta amarilla. Los arbitros han penalizado una acción de Selva al interceptar la bola con el pie en un lanzamiento.

El Liceo pide una revisión arbitral

Los verdes piden que se analice una jugada en busca de obtener una falta directa

Cavestany para el partido a 4 minutos del descanso

Blai, Dava, Carballeira. Jacobo Copa y Nuno Paiva es ahora el cinco del Liceo. Cavestany pide tiempo. No quiere contras.

Susto de Calafell

Aleix Marimón dispara al palo tras una imprecisión del Liceo en un pase

Tiempo muerto del Liceo

El Liceo se traba en la salida de la bola. Ya ha cometido varias veces infracción de cinco segundos en campo propio. Nuevo tiempo muerto de Copa a poco más de cinco minutos para el descanso. El técnico da claves para salir de atrás

Amonestación para Blai Roca

El portero liceísta ve la tarjeta amarilla por protestar.

Blai salva al Liceo

Gran parada de Blai Roca, con grandes reflejos, ante un intento de Selva

No hay goles. Siguen las cautelas

Sin goles y 7:30 para el descanso. Partido muy cerrado y pleno de precauciones por ambas partes (0-0)

Ya está con cinco jugadores el Calafell

No gestionó bien la superioridad el Liceo. Pide tiempo muerto Copa. El técnico pide a su equipo que hunda al rival y lo abra para generar espacios por dentro.

El Calafell amenaza incluso con uno menos

Se defiende bien el Calafell, que incluso se estira en ataque. Blai Roca frustra un intento de Jero García

Tarjeta azul que penaliza al Calafell

Tarjeta azul para Gabarró. El Liceo jugará dos minutos con superioridad numérica. Quedan 11 minutos para el descanso.

Rotaciones en el Liceo

Jacobo Copa, Nuno Paiva y Arnau Xaus ya están en pista por parte del Liceo, que quiere elevar el ritmo

Tiempo muerto del Calafell

Guillem Cavestany para el partido. Empate a cero a falta de 16 minutos para el descanso.

La dupla Dava-César

Clara oportunidad de gol generada por Dava Torres. Carballeira desvió en boca de gol, pero la bola se fue desviada.

Intento de Carballeira

Disparo lejano de uno de los emblemas del equipo verdiblanco, pero la bola sale desviada. Quedan 17 minutos para el descanso (0-0)

Nadie se descontrola

Minutos de tanteo. Muchas precauciones en ambos equipos para evitar las transiciones. El Calafell controla más la bola, el Liceo quiere dispararse, pero sin perder el control. Segunda falta del Liceo.

Dos faltas del Calafell

El Calafell se carga ya con dos faltas cuando no van ni tres minutos de partido. SIgue el 0-0 inicial.

Paradón de Blai Roca

El meta del Liceo se luce tras un intento de Sergi Folguera, que aprovechó una bola muerta que quedó ante la portería

Comienza el partido

Ataca el Liceo, que guarda la bola ante el acoso del Calafell, con mayoría de afición en la grada

Ya hay cincos iniciales

El Liceo parte de inicio con Blai Roca, César Carballeira, Dava Torres, Nil Cervera y Bruno Saavedra. El Calafell alinea al exliceísta Marti Serra en la meta, Carles Domenech, Biel Pujadas, Aleix Marimón y Sergi Folguera.

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Carlota Blanco
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