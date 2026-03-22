El Liceo o cómo convertir en arte el sufrimiento

Los jugadores del Liceo celebran la Copa del Rey María Varela

María Varela. Sant Sadurní d'Anoia.

Tres partidos y tres formas diferentes de sufrimiento. El Liceo ha convertido la defensa en un arte en el que Juan Copa pone la brocha y sus jugadores la pintan. Como los Detroit Pistons que dominaron la NBA. Como la selección italiana que se proclamó campeona del mundo de fútbol en 2006. Uno a uno los protagonistas del undécimo título de la Copa del Rey verdiblanca destacaban ese don del equipo. El de divertirse sufriendo. Y después que surja el genio. Y ahí un Bruno Saavedra, que se quedó sin palabras, va de sobra servido.

Una exhibición defensiva y los goles de Bruno Saavedra dan al Liceo su undécima Copa del Rey Más información

JUAN COPA

“Ha estado igualado, lo que pasa es que en la segunda parte decíamos que teníamos un puntito más. En el descanso lo sacamos. Apareció Bruneti en ese momento de dar un pasito para adelante y cogimos una diferencia que yo creo que al Calafell le pesó. Luego me quedo con todo el equipo, la solidez que tuvimos, lo dieron todo. La afición que ha estado aquí, la que está en A Coruña… Se están haciendo las cosas muy bien, toda la gente que está ayudando al club. Estoy muy feliz por volver a ganar, porque es una situación diferente. Hemos vuelto a ganar y este club tiene que ganar”.

Copa, Liga y Champions. “Esta ya la tenemos. Independientemente de lo que pasara hoy, el jueves tenemos una final. Pido por favor que el jueves tengamos un Riazor lleno, el equipo se lo merece, toda la gente que está trabajando… Tenemos que ir a por el siguiente objetivo, estamos compitiendo por todo y eso es lo que queremos”.

CÉSAR CARBALLEIRA

“Desde el principio de temporada nos marcamos unos objetivos y este era uno de ellos. El viernes conseguimos el primer paso, ayer el segundo y hoy solo quedaba ganarla porque si no todo lo que habíamos hecho no valía para nada. El trabajo de todo el equipo, tanto en defensa, donde supimos sufrir y después tener a alguien como Bruno en ataque, que de repente aparece y te hace tres obras de arte… Es lo que da esto. Esto es el Liceo. Hay que seguir”.

“Sabíamos que todo pasaba por la defensa, nuestro fuerte es la defensa. Al final fue lo que hicimos. Por ahí se dice que sufrimos, pero nosotros nos divertimos con este sufrimiento. Todo tiene su recompensa y esto es lo más”.

Copa, Liga y Champions. “Ojalá. De momento tenemos la primera en casa, nos la llevamos para A Coruña y todo lo que tenga que venir, que venga”.

NUNO PAIVA

“Esto es una sensación indescriptible. La buscamos mucho. Ya el año pasado tuve la oportunidad (con el Lleida) y no fue posible, pero este año sí. Es mi primer título. Tenía que ser sí o sí. Hemos hecho un partidazo. El objetivo era ganar y lo hemos logrado”.

Sufrir. “La Copa es un resumen de nuestro ADN, sufrir hasta el final, lograr victorias complicadas. La Copa es nuestra”

DAVA TORRES

“Ha sido un partido superserio, hemos manejado muy bien las emociones. Hemos tenido la suerte de ponernos por delante y a partir de ahí lo hemos manejado muy bien. Lo cierto es que el resultado de la segunda parte nos ha permitido jugar un poco más tranquilos. Ha sido difícil, ellos plantearon un partido físico, pero estábamos preparados. Nos merecíamos una final así, contundente”.

Tres partidos. “Hemos tenido una máxima concentración en defensa, Blai ha hecho un trabajo increíble, pero la defensa también. Esto es trabajo de todos. Han sido tres partidos muy juntos. Felicito también al staff por el trabajo que hacen”.

Jueves, ante el Barcelos. “Nos vamos a permitir celebrarlo. Esto no deja tiempo de descanso, pero nos vamos a permitir celebrar esto”.

Copa, Liga y Champions. “Copa, y vamos a pelear el resto. Pero esto ya no nos lo quita nadie”.

Martín Rodríguez y César Carballeira con la Copa del Rey María Varela

BRUNO SAAVEDRA

“Esto no se puede explicar con palabras. Qué emoción, qué alegría, qué todo. Ha sido un trabajo de equipo durante toda la Copa brutal y se ha visto reflejado. Después de ganar al Alcoi no teníamos las mejores caras porque estábamos concentrados, sabíamos que quedaba trabajo por hacer, en el vestuario lo teníamos claro”.

Selección. “Eso ya son otras cosas. Estoy en un buen momento, me lo noto y creo que se está demostrando”.

BLAI ROCA

“Hoy tampoco he tenido una barbaridad de faena. Bruno ha estado inmenso. Es un tío que es anárquico pero que tiene un talento sobrenatural. Siempre digo que para ganar un título necesitas un loco en tu equipo y este es el nuestro. Se nos ha dado bien, hemos defendido muy bien. El balance defensivo es una burrada, tres partidos y tres goles… Hay que darle mérito a la defensa. Qué lástima el gol del final. Estoy muy feliz, la parte defensiva ha sido estupenda y creo que es algo vital para ganar estas competiciones. Lo hemos gestionado perfecto”.

Copa, Liga y Champions. “Por qué no soñar, claro, soñar es gratis. Vamos paso a paso, estamos en el camino correcto para, como mínimo, competir siempre hasta el final. Es verdad que cada competición es un mundo, cada partido es un mundo, pero estamos haciendo lo correcto para tener como mínimo opciones de competirlo. El jueves más. Pero ahora lo vamos a celebrar un poco. Un poco no, bastante”.

Mes complicado. “Lo importante es competir y nosotros competimos siempre. No estábamos en un momento espléndido, también por las bajas, porque el mes era una burrada tanto por los partidos como por la complicación de ellos. El equipo ha competido súperbien, estamos a un nivel muy alto. El Liceo siempre compite, el Liceo siempre está ahí. La felicidad que tengo ahora es una locura”.

JACOBO COPA

“Ha sido una final muy disputada. Quiero dar la enhorabuena al Calafell, estaba en la final por méritos propios, con un gran portero al que conocemos mucho y sobretodo un gran staff. Era una final de cometer los menos errores posibles. Ahora nos toca disfrutar mucho, nos lo merecemos, estas cosas cuestan mucho”.

Bruno Saavedra. “Yo le dije que estuviese tranquilo. Siempre le digo ‘Bruno, no sabes lo determinante que puedes ser’. Tiene unas cualidades para ser uno de los mejores jugadores del mundo. Yo lo quiero mucho, llevo desde infantiles con él. Hoy por la mañana nos levantamos, me despertó y me dijo ‘tú, que vamos a jugar una final’. Y le dije ‘ya, una final de la Copa del Rey’. Estoy muy contento por él, es un crack, curra mucho, estoy muy orgulloso por él, por los tres goles que ha metido. Los mete él, pero para mí es como si los metiese yo. Es un amigo para toda la vida”.

Molestias físicas. “El viernes ante el Alcoi me resbalé por la pegatina. Me hice una eco el sábado, no estuve con el equipo en el hotel. En teoría no iba a jugar, pero forzamos un poco con el fisio, con un vendaje compresivo y crema. Hoy me llevé un golpe y me molestó un poco. César me decía que aquí no hay dolor, que esto es una final y a lo mejor no vuelves a jugar una en tu vida. Me dejé la vida, no hay dolor ni nada. Ayer ya dije que íbamos a morir los 50 minutos. Estoy muy contento por el equipo, por todo lo que hacemos, todo lo que trabajamos. Hay un grupo humano muy bueno y pasase lo que hubiese pasado estaba muy contento con la temporada que estamos haciendo. Hay que disfrutar y a liarla un poquito”.

Copa, Liga y Champions. “Por qué no. Dejemos soñar a la gente, soñemos nosotros y vamos a ir a por todo. Partido a partido siempre. Gracias a la afición que sé que está en la cervecería, también a la que se desplazó. Hay que seguir”.

MARTÍN RODRÍGUEZ

“Ahora ya estoy recuperado, pero no fui capaz ni de levantarme. Rompí a llorar porque es la última Copa del Rey que voy a jugar y por lo tanto, la última que voy a ganar. Y la gané con mis amigos, ya no compañeros, amigos. Con gente que quiero. Es un torneo en el que estuvimos espléndidos, con el factor sufrimiento siempre como es normal, pero somo el Liceo. Esto va en nuestro ADN. Esto es una felicidad enorme, por el grupo, por la gente que nos acompañó. Ver a la gente feliz por lo que hicimos es lo mejor”.

Blai. “Soy normal, no me gusta forzar nada. Me gusta que mi compañero esté cómodo, es uno de los mejores porteros del mundo y trato que todo sea natural. Si le falta algo, si puedo buscárselo yo se lo busco. Si me falta algo a mí, él lo hace. Es tan recíproco que ya es mi amigo. No me considero el mejor compañero del mundo, simplemente trato de dar lo que me sale. Esto es recíproco, si Blai no fuese como es, esto no sería así. Tengo la suerte de haber coincidido con las mejores personas del mundo. Hablo de todos”.