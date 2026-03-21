Los verdes golpean primero: El Calafell elimina al Barça en los penaltis

Eloi Cervera y Aleix Marimón en el Calafell-Liceo de las semifinales de la copa del Rey David Valiente / RFEP

María Varela. Sant Sadurní d'Anoia.

El Calafell es el primer finalista de la Copa del Rey después de eliminar al Barça tras una tanda de penaltis en la que el exliceísta Martí Serra blindó su portería. Los verdes golpean primero.

El partido empezó con mucho control, recordando al que el Barça había ganado en cuartos de final contra el Noia, sin goles en la primera parte y decidido en la segunda, donde los azulgrana pasaron el rodillo desde que consiguieron abrir la lata. Pero nada más lejos de la realidad. Sergi Fernández, en su última Copa del Rey, no dejaba pasar una. Pero también Marí Serra, hasta el año pasado en el Liceo, se mostraba muy seguro bajo palos, incluso ante un penalti de Xavi Barroso. Los porteros estaban imponiendo su ley.

La igualdad era máxima y cualquier detalle podía marcar la diferencia. Incluso los tiempos muertos. Guillem Cabestany, del Calafell, se negó a que los suyos fueran emitidos en directo por la televisión. Algún entrenador ya se había quejado en su momento de la pillería de algunos equipos de tener en el móvil pinchada la emisión para enterarse de la táctica del rival.

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No fue eso lo que desequilibró la balanza, sino una acción individual, otra de las claves que suelen marcar partidos en torneos como una Copa del Rey. Sergi Llorca, uno de los jugadores más en forma de la escuadra azulgrana, que no utilizó a Pablo Álvarez (también ante su última Copa),y que conoce bien el Ateneu de su pasado en el Noia. Se plantó frente a Serra y la puso donde era imposible que el meta pudiera llegar.

Si ya es difícil ganarle al Barça, más cuando se pone por delante. El Calafell le tuvo que echar carácter, sobre todo a la vuelta de vestuarios. Es un equipo de jóvenes talentos y jugaron una segunda parte en la que se olvidaron del control y fueron mucho más agresivo en ataque. Y el premio le llegó con dos bolas paradas. Un penalti de Aleix Miramón tirado con precisión de artesano. Una falta directa en la que Sergi Folguera fue sobre todo listo para con sencillez, más maña que fuerza, culminar la remontada.

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El pabellón, claramente de verde, entraba en delirio. Aunque el Barça no había dicho su última palabra. Ya había marcado gracias al talento individual y repitió para empatar. Lo hizo de nuevo Sergi Llorca, pero todo el mérito fue de Ferrán Font, que había fallado una directa, en la jugada anterior, en la que había arrastrado a toda la defensa, incluso descolocado a Serra, para pasársela después al segundo palo a su compañero.

El nivel de intensidad era tan alto que las faltas subían sin parar. Ambos ya habían pasado el primer ciclo y se asomaban al segundo. El Calafell incluso se vio con una azul en contra que defendió en inferioridad sin consecuencias. El primero en llegar a las 15 fue el Barça. Y Sergi Folguera lo hizo de nuevo. Con una táctica diferente, pero igual de efectiva. Gancho y a la escuadra. Quedaban cuatro minutos.

Gol de Alabart y prórroga

Cuando el Barça está contra las cuerdas siempre aparece el mismo. Ignacio Alabart asumió la responsabilidad de tirar la directa por la decimoquinta falta. Martí Serra taponó el tiro, pero el coruñés cogió el rechace, levantó, picó y superó por alto al portero. Los árbitros, los también coruñeses Rubén Fernández y Daniel Villar, para estar seguros de que no había altura, pidieron ellos mismos la revisión. Todo OK según ellos. Y el partido se fue directo a la prórroga.

No es la lotería de los penaltis, pero en el tiempo extra hay mucho de no arriesgar. Nadar y guardar la ropa. El Calafell le cedió toda la responsabilidad al Barça. Alabart encendió el motor. Metió una velocidad más si es que eso es posible. Todas las bolas iban para él, que incluso estrelló una bola al palo. Resistían los de verde. Seguía sin moverse el marcador tras los cinco primeros minutos. En los segundos, a Alabart de nuevo le tocó asumir la presión cuando el SRV otorgó un penalti al Barça. Las guardas de Martí Serra mandaron la bola hasta las nubes del pabellón. Todo se encaminaba, ahora sí, a la primera decisión en los penaltis de esta Copa del Rey.

Martí Serra y Aleix Miramón se convirtieron en los héroes de los verdes. El portero, blindando su portería. Uno a uno los jugadores del Barça fueron fallando sus intentos (Sergi Aragonés, Xavi Barroso, Ignacio Alabart y Ferrán Font). Miramón, que ya había acertado su lanzamiento durante el partido, volvió a marcar para abrir la tanda de los suyos. Después fallaron sus compañeros, pero la acción de Serra fue fundamental para meter al Calafell en su primera final.