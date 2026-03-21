"Hubiésemos jugado en el hotel", se queja Juan Copa en una rueda de prensa vacía tras el Liceo-Alcoi

Rueda de prensa de Juan Copa y Dava Torres, entrenador y capitán del Liceo, tras el partido de cuartos de final de la Copa del Rey contra el Alcoi Cedida

Pasan de las 23.30 horas del viernes, segundo día de competición de la Copa del Rey, y la sala para la rueda de prensa posterior al último partido de cuartos de final que ha enfrentado al Liceo y al Alcoi, los único equipos no catalanes que participan en la competición que se disputa en Sant Sadurní d'Anoia, está vacía. El escenario es el mismo que poco antes en la zona reservada a los medios para cubrir el encuentro, donde solo se ha quedado el personal de la Federación Española de Patinaje, el del Liceo y DXT Campeón. "Estamos jugando la Copa como el resto de equipos y un poquito más de presencia de medios no estaría mal, aunque no quisieran nuestras respuestas. Si no, hubiésemos jugado esta mañana en el hotel y así el que ganara tendría más descanso", se queja Juan Copa entrenador del Liceo, apoyando las palabras que antes había dicho su homólogo en el Alcoi, Lorenzo Pastor. "Yo estoy a tope con ellos. Es un poco raro esto. Pero quizás es porque son las once y media de la noche y esto se podía haber hecho un poco mejor", apunta el capitán liceísta Dava Torres.

Hockey y cava en el teatro de los sueños Más información

Así que la intervención verdiblanca es corta. Escueta y directa al grano y con dosis de camaradería entre coruñeses y alicantinos. "Decían que si el primero contra el noveno... Es que la Copa no es así. El Alcoi es un equipo muy copero. Lo primero que quiero es darle la enhorabuena porque además también sufrís igual que nosotros tantos viajes y que lo que nos cuesta mantenerlo. Lo estáis haciendo fantásticamente bien", dijo Juan Copa hablándole directamente a Lorenzo Pastor, del que aseguró que era un buen amigo. También lo son Dava Torres y el portero del Alcoi Marc Grau, conocido como Guiri, por eso conoce bien la historia del club y no entiende la falta de reconocimiento que cree que tiene. "No sé por qué es. Lo sigo mucho. No ves el mismo que hay hacia otros clubes. Desde aquí tenéis nuestro respeto", indicó y mandó un abrazo a Guiri, al que batió para el 1-0 durante el partido: "No sé si es público pero es posible que esta sea su última Copa".

Los ojos coruñeses en la Copa del Rey de hockey patines Más información

El ambiente contrasta con el del partido anterior. Las aficiones de Igualada y Voltregà incluso superan en animación a la de los anfitriones del día previo. Con algunos cánticos y gestos cuestionables también. Pocos se quedan y repiten para el encuentro siguiente. Pero ni Liceo ni el Alcoi están solos. Media grada se tiñe de verde. Otra media, de granate. Y en el medio, muchas camisetas verdes de aficionados locales. Incluso hay una pancarta que le pide la camiseta a César Carballeira. El coruñés se acerca al niño y se la lleva de recuerdo, pero no le puede dar la prenda que igual necesita más adelante en el torneo, así que le da un premio de consolación. También los pequeños verdiblancos tienen su protagonismo en los descansos con doblete de victorias en los concursos de meter goles desde el punto de penalti, el centro de la pista y el área contraria. Son pocos, pero se hacen notar.

Cuarenta minutos de sueño en el Ateneu para el Liceo infantil Más información

Termina la rueda de prensa, se acerca la media noche y en el Ateneu bajan las luces cuando la prensa todavía no ha terminado de recoger todos sus bártulos. No es un apagón como el del jueves en pleno Reus-Calafell. Es una señal de que hay que marcharse a descansar. Se ha llegado al ecuador de la cita, pero todavía queda lo más fuerte. Fuera aprieta el frío. Al sol de la mañana, ese que necesitan las uvas de los viñedos que dividen en filas todos los campos que alcanzan la vista y que después darán el mejor cava, casi es verano. Los cuatro grados cuando este se oculta retroceden al invierno. Pero oficialmente empieza la primavera. La estación del color verde.