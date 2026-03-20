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Liceo

Los ojos coruñeses en la Copa del Rey de hockey patines

Los árbitros Rubén Fernández y Daniel Villar, que ya tienen experiencia con el VAR, debutan esta tarde en el partido de cuartos entre Igualada y Voltregà

María Varela
María Varela
20/03/2026 19:09
Rubén Fernández y Dani Villar, árbitros coruñeses en la Copa del Rey
Rubén Fernández y Dani Villar, árbitros coruñeses en la Copa del Rey
María Varela
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Además del Liceo y del equipo verdiblanco en categoría infantil de la MiniCopa, la representación coruñesa en la Copa del Rey que se está disputando en Sant Sadurní d'Anoia la completan los árbitros Rubén Fernández y Daniel Villar. Ambos debutarán esta tarde en el partido de cuartos de final entre el Igualada y el Voltregà (19.00 horas).

Los dos ya tienen experiencia, tanto en una competición de este estilo como con la aplicación del SRV (nombre oficial del VAR), la gran novedad de esta Copa del Rey, que estrenaron en la final de la Champions de la temporada pasada.

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Aunque en esta ocasión su aplicación es un poco diferente ya que en el torneo continental eran solo ellos, por iniciativa propia o a instancias de un tercer árbitro que les avisaba, los que decidían si se revisaban las jugadas y en esta cada equipo tiene una petición por parte. Si acierta, la conserva. Si falla, se queda sin más.

Los dos primeros partidos de la competición no estuvieron exentos de polémica, pero la impresión es que se trata de una herramienta que facilita el trabajo de los árbitros y les ayuda a cometer menos errores. Pero también ralentiza los partidos, con tres o cuatro revisiones por cada parte.

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