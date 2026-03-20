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Liceo

Los infantiles del Liceo sueñan con la MiniCopa

Como los mayores, se enfrentan este viernes en cuartos contra el Alcoi (13.30 horas)

María Varela
María Varela
20/03/2026 06:00
El equipo infantil del Liceo, en las gradas del Ateneu presenciando la primera jornada de la Copa del Rey
El equipo infantil del Liceo, en las gradas del Ateneu presenciando la primera jornada de la Copa del Rey
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El Liceo no es el único que quiere volver de Sant Sadurní d'Anoia con un trofeo. Un equipo infantil de los verdiblancos también lucha desde este viernes por hacerse con la victoria en la MiniCopa. Su camino y escenario serán los mismos que los de los mayores. En el Ateneu Agrícola se medirán en cuartos al Alcoi (13.30 horas) y si ganan, el sábado se citarán con el ganador del duelo entre el Igualada y el Voltregà, con Calafell y Reus y Noia y Barça por la otra parte del cuadro. La final está prevista para este mismo sábado como colofón de la jornada, después de las semifinales de los adultos. 

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Por el Liceo, que el curso pasado se despidió a las primeras de cambio frente al Igualada, competirán los porteros Samuel Pan y Pablo López; y los jugadores Pepe Puga, Hugo Núñez, Iago Eiroa, Bruno López, Sergio Cazás, Noé Oro, André Schiebe, Pablo Ramilo y Manu Eiroa, a las órdenes de Isa Barros y Pichu Galvani (entrenador del filial que milita en la OK Bronce). Parte de ellos ya se colgó el año pasado la medalla de bronce en el Campeonato de España alevín. Otros fueron cuartos en el Nacional infantil. Ahora serán los encargados de defender el honor de una cantera verdiblanca que vuelve a asomar la cabeza después del terreno perdido en los últimos años. 

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El Barça, que defiende título e hizo pleno de oros en 2025 en todas las categorías nacionales, se presenta como favorito. Para los coruñeses la experiencia, la oportunidad de medirse con los mejores de España y de jugar en un templo del hockey nacional, ya es un premio al que quieren ponerle la guinda.

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