Juan Copa: "Nos agarramos a los partidos como nadie"

Juan Copa posa en el Palacio de los Deportes de Riazor Carlota Blanco

Solo estamos en marzo y a Juan Copa (A Coruña, 1970) se le empieza a poner cara de final de temporada. Pero el Liceo se enfrenta a grandes retos porque así se lo ha buscado. Es primero en la OK Liga, segundo en el grupo de la muerte de la Champions y ahora se enfrenta a la Copa del Rey. En tres días, tres partidos, empezando este viernes por los cuartos de final contra el Alcoi (Ateneu, 21.30 horas), y la posibilidad de levantar un título.

A veces se bromea con que a Pedro Sánchez solo le faltaba lidiar con una invasión alienígena durante su mandato. ¿Le pasa a usted lo mismo esta temporada: salidas, lesiones, sanciones, peleas...?

Durante una temporada tan larga y exigente como es la del Liceo, con tantas competiciones, siempre hay algún momento que vienen olas grandes y hay que intentar pasarlas. Nos tocó la lesión de Toni seguramente en su mejor momento y en el del equipo. Luego llegó el contratiempo de Dava. Más la roja de Bruno. Tienes que intentar pasarlo y yo creo que lo hemos hecho encima con muy buena nota. El equipo ha sabido mantenerse ahí arriba cuando era un momento muy delicado y peligroso. Una vez más todos dieron un paso al frente, se juntaron, y hemos salvado estos partidos dentro de un calendario terrible. Ahora en la medida de lo normal, pues con Dava no vamos a tener ningún problema, vamos a estar bien para la Copa.

¿Ha tenido que aislar al equipo del ruido?

Cada cosa es diferente. Lo de César (Carballeira, que se marchará al Porto el año que viene), por ejemplo, lo pasamos en su momento. Es que lamentablemente no todo va a ser aceite, va a haber contratiempos en un año, por eso le doy tanto mérito y estoy tan contento con los jugadores. No paro de felicitarlos, cada entrenamiento, cada postpartido... Porque cada partido es más complicado, con problemas, y los estamos sacando. Son 15 consecutivos sin perder en Liga. Soy un entrenador feliz porque me están demostrando una cultura de esfuerzo terrible y nos estamos agarrando a los partidos como a nadie.

El año que ganaron la Liga se fueron siete jugadores. Este destacan y ya han venido los tiburones. ¿Es mejor no asomar la cabeza?

“Soy un entrenador feliz por la cultura del esfuerzo que tienen los jugadores”

El Liceo es esto, es estar ahí siempre, es competir por todo, es que se vaya uno y venga otro y a seguir para intentar dejar al club en lo más alto. Yo que soy de Coruña lo puedo decir. Ahora mismo estamos dignificando la temporada porque el grupo está muy bien y estamos anteponiendo el equipo, el club, por encima de situaciones personales. Lo hemos hablado, y lo que no hemos hablado lo ha arreglado el capitán, y en ese sentido está todo perfecto. Ahora lo que queremos es competir por todo y estamos en una semana donde sabemos que en cuatro días se puede ganar un título. Vamos con esa ilusión.

¿Cuando empezó la temporada ya se dio cuenta de que marzo iba a ser terrible?

Kike (Sanfiz, preparador físico), que es el primer año que está con nosotros, cuando vio eso, yo le dije: ‘Bienvenido al hockey’. Ya sabíamos que el calendario era muy duro y lo estamos sacando con nota. Pero está siendo duro, muy duro, porque además son viajes entre semana, con diferencia de equipos, de exigencia... El Noia el domingo venía sin jugar. Nosotros, una vez acabó el partido el jueves en Lisboa, que por cierto fue un partido espectacular, con seis jugadores, súper orgulloso, pero una vez que acabó ya sabíamos que el domingo lo podíamos pagar. Y lo pagamos, curiosamente lo pagamos en la primera parte, y no en la segunda, que creo que pudimos remontar. Pero es que nada que decir al equipo, se están dejando todo en la pista. El calendario tan terrible, se pudo ver también este fin de semana, todos los que estamos doblando partidos de Champions vamos justitos y nosotros encima con las bajas de “solo” Dava Torres y Toni Pérez, que son dos de los mejores jugadores del mundo.

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¿Se imaginaba que podían llegar en esta posición?

Cuando empezamos a ganar partidos en la segunda vuelta, creo que la clave era acabar el partido, y focalizar ya en el siguiente. Y mientras hacer lo que estábamos haciendo, que es entrenar bien, la base de nuestra filosofía. Sabíamos que era un mes muy complicado y lo va a seguir siendo, porque esto hasta Voltregà, que después tenemos el parón de Semana Santa, seguirá siendo terrible, porque una vez que vengamos de Sant Sadurní, y que esperemos que volvamos el domingo de noche, el jueves tenemos un partido aquí increíble en Copa Europa y luego vamos a Voltregà. Esto es un no parar. Y lo estamos gestionando bien. Sabíamos que si éramos capaces de pasar este tramo manteniendo el liderato, ahora encararíamos las últimas cuatro jornadas de Liga con primeros en la clasificación, que creo que hacía mucho tiempo que no estábamos ahí, y vamos a defender ese liderato con todo.

¿Los jugadores están mejor física o mentalmente?

Están las dos cosas. Evidentemente, físicamente están muy bien, porque si no sería imposible aguantar el ritmo de partidos que estamos llevando. Y mentalmente están muy fuertes, un equipo que está líder de la Liga, que está segundo en Champions, y que lleva 15 partidos sin perder, si no está bien mentalmente, sería imposible.

“Siempre estoy pidiendo un esfuerzo más, es la frase que más repito”

Con las bajas jugadores como Jacobo Copa y Tombita han dado un paso adelante.

Los dos han tenido una actitud impresionante cuando les tocó no estar dentro del equipo, cuando no les tocó jugar. Jacobo tuvo la actitud muy buena de seguir entrenando, de esperar su oportunidad, le llegó y ahora ha dado un paso adelante muy importante. En el caso de Tomba, estuvo más tiempo incluso, y la actitud ha sido tremenda, ayudando al equipo en todos los entrenamientos, ninguna queja, aceptando su rol. Porque estuvieron con esa actitud tan buena, por eso tienen el premio que tienen. Con la baja de Toni, Tombita justo tiene que aprovechar porque es su mismo puesto y se merece lo que les está pasando en este momento.

¿En el caso de Tombita era más delicado porque sabe que no va a seguir?

Tomba es nuestro. La vida da muchas vueltas, el deporte es complicado, hay que tomar decisiones cada dos por tres y no es fácil. Antón Boedo y yo miramos mucho y hablamos mucho. Creemos que en el tema de Tomba evidentemente su lesión le ha perjudicado, porque hasta diciembre o enero no está bien, se perdió toda la pretemporada, la primera parte del año... Eso es un condicionante importante. Por eso creemos que lo mejor para él es que se vaya a un sitio donde tenga que jugar mucho más tiempo, pero en beneficio personal de él. Y después va a tener las puertas abiertas aquí. Ha pasado con otros jugadores, aunque salgan, los seguimos considerando nuestros. Pero ahora está viviendo un presente en el que tiene que ayudar al equipo. La baja de Toni, ese jugador tan importante de área, es el que lo tiene que hacer él. Y creo que va a hacer una muy buena Copa. Aparte tanto él como Paiva el año pasado creo que hicieron una buena Copa, a ver si son capaces de repetirla.

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¿Le gustaría que la Copa hubiese sido un mes antes?

Sí, no me gusta que el jueves que viene tengamos Champions. Siempre y cuando alarguemos nuestra estancia en Sant Sadurní, porque si no hay viernes no hay sábado, y si no hay sábado no hay domingo, puede haber una diferencia enorme con el rival. Me hubieran gustado otras fechas, tengo que ser sincero. La Copa suele ser antes, es el primer año que son estas fechas y metidos en un calendario terrible. Lo que sí está claro es que para la Copa del Rey todos estamos igual y después el jueves tendremos que hacer aquí un esfuerzo extra. Es una de las frases que repito más. Siempre estoy pidiendo un esfuerzo más. Pero bueno, nos hemos metido nosotros en este lío, de ir de primeros en la liga y de segundos en el grupo de Champions y ahora lo que nos toca es defenderlo. Aparte es lo que nos gusta.

En la propia Copa los horarios tampoco ayudarán.

Sí, los horarios era otro debate, se han rectificado los primeros que había, que eran una locura. Pero ya sabemos que la Copa es muy exigente a nivel físico. Es evidente que unos empiezan el jueves, otros el viernes. Y nosotros ya hemos pasado de todo, de jugar jueves e irnos bien, de jugar jueves e irnos mal, de jugar viernes e irnos bien... Pero la Copa no tiene nada que ver, la Copa es diferente a todo, ahí no hay distancias. Muchas veces da igual cómo llegues, son las sensaciones que tengas allí en ese momento. Es muy mental. Y luego que aparezca el jugador que esté enchufado. Esperemos que sean los verdes. La Copa no tiene nada que ver con la Liga, no tiene nada que ver con la Champions, es una competición corta, todos los equipos que vamos allí vamos con la visión de poder jugar la final y de ganar el título.

“Jacobo y Tombita han tenido una actitud ejemplar y ahora tienen premio”

Siempre se dice lo mismo pero, ¿es esta la Copa más igualada de los últimos años?

Seguramente. Porque la Liga está siendo muy difícil, muy igualada, si ves los resultados cuesta mucho ganar partidos. Lo que estamos haciendo nosotros en Liga, poco se habla. Estamos haciendo una temporada tremenda, la secuencia de partidos que estamos haciendo es increíble. Cuesta mucho ganar partidos y cuesta mucho no perderlos. Démosle valor a la Liga. Siempre estábamos acostumbrados a que el que iba de primero sacaba 15 puntos al segundo. Este año no está siendo así. Y si la Liga está igualada, imagínate la Copa. No veo un favorito para ganarla.

Mira uno por uno los equipos y no es descabellado que cualquiera sea campeón.

Los ocho que vamos son ocho muy buenos equipos, con grandísimos entrenadores. Todo el mundo hoy se prepara muy bien, estudia muy bien a los rivales, juegan bien. Repito, van a ser las sensaciones que tengamos el propio día. El viernes jugamos contra el Alcoi, que es un equipo que nos conocemos bien y que siempre es muy copero. Seguramente en esta eliminatoria ellos van a tener menos que perder que nosotros. Vamos a tener que trabajar y preparar bien el partido para poder sacarlo adelante.

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¿Está de acuerdo en que vaya a haber VAR?

Esto ya lo estamos viendo en otras ligas. Bien utilizado, creo que está bien, tiene que ser una herramienta positiva, algo más que le va a dar a la Copa.

¿Podrán solicitarlo, como el Ojo del Halcón en el tenis?

Tenemos una por parte, y siempre que aciertes, la mantienes. Es un aliciente más para la Copa, pero sobre todo para el hockey. Vamos a probar, esperemos que vaya bien, que elimine roces que pasan en pista o goles que no se ven.

¿Cuál cree que será el ambiente en la Copa?

Espectacular, Sant Sadurní es hockey. Para mí es un sitio maravilloso para que se organice una Copa del Rey por cómo se vive el ambiente de hockey, por todos los jugadores que han salido de allí, jugadores tops. Sant Sadurní es cava, pero Sant Sadurní es hockey, hockey sobre patines.