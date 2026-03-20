Hockey y cava en el teatro de los sueños

Daniel Martinazzo y Juan Copa, en las gradas del Ateneu durante la Copa del Rey María Varela

“En mi pueblo hay dos cosas: hockey y cava”, dice siempre Jordi Bargalló sobre una Sant Sadurní d’Anoia que abre estos días sus puertas para acoger la Copa del Rey y recibir a los equipos y aficionados. El jugador, que precisamente hace un año jugaba su último torneo del KO, es uno de los grandes embajadores de la localidad, especialmente en A Coruña, donde capitaneó al Liceo durante doce temporadas. Y es cierto que la historia de uno y otro han ido íntimamente ligadas. En una población de unos 12.000 habitantes se embotella prácticamente el 90% de la producción nacional del vino espumoso. Y el stick y la bola son su santo y seña en el deporte a través tanto de su equipo, el Noia, como de la exportación de talento de la mano de jugadores que marcaron épocas: Santi Cardá, Pedro Gil, Marc Gual o la propia saga de los Bargalló. Este maridaje perfecto se refleja también en el patrocinio desde 1973 de Freixenet al club, el más longevo del hockey español y uno de los más antiguos del deporte español que acaba de cumplir 50 años. Salut y força al canut.

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El club también está en plenas celebraciones de su 75 aniversario. Hacía 25 años, precisamente por las bodas de plata, que la Copa no visitaba el Ateneu, escenario de su tercer torneo del KO. En el primero, en 1994, el Barcelona se proclamó campeón superando en la final al Liceo (5-3). En la última, fue el Blanes el que cantó victoria frente al Voltregà (3-2). Un escenario histórico, con tanta solera como las uvas Xarel·lo que dan el cava de larga crianza. Un teatro de los sueños en el que de repente uno mira hacia la derecha y se encuentra a Daniel Martinazzo charlando con Juan Copa, como si fuera lo más normal del mundo y no el encuentro de dos leyendas. Por detrás pasa Pedro Gil. Un poco más allá asoma Gaby Cairo. Incluso Kiko Alabart. Una magia que no se agota ni cuando por sorpresa se fue la luz en plena segunda parte del primer partido de cuartos de final. Hay ganas de fiesta.

Momento del apagón durante el partido Calafell-Reus de cuartos de final de la Copa del Rey María Varela

Los jugadores del Liceo siguen el partido desde uno de los frentes. Probaron pista por la mañana y se fueron a descansar para el día siguiente. Entre la capital del cava y A Coruña hay unos mil kilómetros. Unas doce horas en autobús, con las paradas obligatorias para descansar, como hizo el equipo infantil del Liceo que participará en la MiniCopa. Algunos familiares lo hicieron en coches, incluso furgonetas. Otros llegarán el fin de semana. Un poco más cómodo es si se hace el trayecto en avión con aterrizaje en Barcelona para después cubrir por carretera los tres cuartos de hora hasta llegar al Alto Penedés. La distancia no ha sido obstáculo y no estarán solos.

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El primer día de Copa se despide con Calafell y Barça como triunfadores y Reus y Noia quedan apeados. “En la derrota lo necesitas, en la victoria lo mereces”, que profería Napoleón sobre el cava. Una gran síntesis para los cuatro días. En A Coruña nadie es forastero, pero en Sant Sadurní d’Anoia no se consuela quien no quiere.

Polémica por el precio de las entradas

No había lleno, pero no se resintió el ambiente. Y eso que había dudas. Para empezar, y a diferencia con Galicia, en Cataluña no era día festivo. Las aficiones de Reus y Calafell pusieron el color en primer partido. Ruidosas, numerosas y animadas. La del Calafell celebró el pasea las semifinales entonando el “por la mañana café, por la tarde ron”. No rebajó la euforia ni la megafonía a todo volumen. A continuación le tocó el turno a los anfitriones, que pusieron el resto ante el Barça, que contó con un reducido grupo de animación.

Imagen del Ateneu durante un partido de la Copa del Rey María Varela

La polémica era el precio de las entradas. Asistir a toda la Copa, los siete partidos, cuesta 117 euros. Quince euros por cada uno de los cuartos de final y de las semifinales y 20 la final, además de un euro de gestión por cada una de las operaciones. Sin abono para la competición completa. Ni siquiera por días. Por poner en contexto. El carnet familiar del Liceo, para hasta cuatro personas y para todos los partidos, tanto de Liga (incluido también el playoff) como de Champions, de la temporada, solo cuesta 80 euros.

La Copa del Rey en A Coruña también tuvo precios mucho más reducidos y eso que añadía también todos los partidos de la Copa de la Reina. Los socios verdiblancos, de hecho, pudieron adquirir los abonos por tan solo 15 euros, aunque después subió hasta los 25. Las entradas sueltas eran más caras, de 20 euros, pero incluían todo el día, no únicamente un encuentro.