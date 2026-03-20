El Liceo se cita con el Igualada en las semifinales de la Copa del Rey (2-1)

Los jugadores del Liceo celebran un gol contra el Alcoi en el partido de cuartos de final de la Copa del Rey David Valiente / RFEP

Un día más de vida. De eso va la Copa del Rey. De ir pasando etapas. Da igual cómo. Si no es de una manera brillante. Si es sufriendo. Como le pasó al Liceo contra el Alcoi, con un 2-1 con lo justo y necesario. Un gol en cada parte y resistencia final. La cita es ahora con el Igualada (18.15 horas). Sube el nivel. Pero también el premio. La final está a un solo paso.

El Liceo se puso el traje de las grandes ocasiones. Máxima concentración. Cada jugador sabiendo dónde, cómo y cuándo tenía que hacer su trabajo. Impertérritos incluso cuando les tocó salir a calentar justo en el misma lado de la pista donde aún no se había retirado del partido anterior la afición del Igualada, que aprovechó la ocasión para seguramente no darles las buenas noches precisamente.

Para salir de inicio no sorprendió tanto a quién eligió Juan Copa, sino a quién no, con el capitán, que había estado entre algodones las últimas semanas, sin jugar desde el partido en Reus entre una lesión y una enfermedad, empezando en el banquillo. Los elegidos fueron César Carballeira, Nuno Paiva, Jacobo Copa y Bruno Saavedra. Y todos con una misión clara: cero concesiones.

Si el Alcoi quería ganar tenía que ser por méritos propios, no por errores de los verdiblancos. El técnico coruñés también había avisado que el rival era peligroso porque seguramente tenía menos que perder. El primer partido de un torneo como la Copa siempre es el más difícil, cogerle la temperatura y más siendo el último, viendo pasar el turno a todos los demás. Y encima con el peso de la responsabilidad.

Esa diferencia hizo que los alicantinos sorprendieran nada más salir con un tiro de Joan Pascual que se estrelló en el palo. Primer aviso. Y casi el último. Porque el Liceo fue superior hasta el descanso. Quizás no con su habitual versión, pero sí con una en la que la presión de Bruno provocaba robos y salidas a la contra. O en la que los disparos de Jacobo Copa permitían seguir ganando metros.

En la primera rotación salió a pista el capitán. Buena señal. Y casi en la primera bola que tocó, abrió el marcador. La portería estaba movida. Miró para los árbitros y les hizo el gesto de si era dentro. Estos señalaron el centro de la pista indicando gol. En el banquillo del Alcoi, tres asistentes revisaban la jugada para decidir si pedían o no la revisión. Lo debieron ver muy claro porque no gastaron su opción. 1-0 con todas las de la ley.

Ponerse por delante en el marcador permitió al Liceo jugar un poco más cómodo, aunque una azul a Tombita tampoco ayudaba a templar los nervios y dejar que fluyera el hockey. El staff de Juan Copa también se pensaba si hacía uso del VAR, pero decía guardárselo por si le hacía falta más tarde. Así que tocaba resistir con uno menos, un esfuerzo que llevó bien, sin sustos, porque Gonzalo Pérez no pudo engatillar un par de bolas que le llegaron en el segundo palo y al área, donde como su hermano Toni, con las muletas en la grada, es un especialista.

Perdonó el asturiano y se llegó al descanso con un par de disparos lejanos de Nil Cervera como el máximo aviso de un Liceo que no estaba cómodo, pero que se agarraba como podía a la pista. Lo notaba el Alcoi y salió mejor al segundo tiempo, en el que Blai Roca fue el que impidió que los alicantinos se metiesen en el partido. Y cuando peor lo estaba pasando el Liceo, asediado, surgió Bruno Saavedra. El santiagués pilló una bola suelta en la frontal del área, se dio la vuelta, chutó y batió a Guiri para el 2-0 que acercaba todavía más a los verdes a las semifinales.

Porque además el gol hizo daño al Alcoi, que pasó de un posible empate a perder por dos. En la transición el Liceo volvía a crear peligro, pero tampoco conseguía romper el marcador en un día espeso en ataque. Y cuando pasa eso no queda otra que como se suele decir, apretar el culo en defensa. Si no podía ampliar, por lo menos que no le recortaran.

Una azul a Nuno Paiva cuando quedaban diez minutos para la conclusión ponía contra las cuerdas al Liceo, que esta vez sí hizo uso de su derecho a pedir el SRV ya que el portugués, que había enganchado con su stick a un rival, se quejaba de que antes le habían dado un codazo. Los árbitros no le dieron la razón y no solo mantuvieron la tarjeta, sino que Juan Copa perdía la oportunidad de solicitar más y aún quedaba mucho.

Con uno menos, Gonzalo Pérez cometió otra azul muy claro que devolvió la igualdad numérica. Con el tres para tres el Liceo estuvo mejor. Su problema no estaba en el marcador de goles, sino en el de faltas. Con la décima, que protestaba Bruno Saavedra, Manel Hernández tiró de ganchos para engañar a Blai Roca en la directa. Y aunque quedaban solo seis minutos se abría un partido casi nuevo.

El Alcoi buscaba el empate. El Liceo se cerró atrás con la ayuda inestimable de Blai Roca, parando bolas incluso sobre la línea de gol. Hasta el último minuto y medio, que los valencianos tuvieron que aferrarse a su última bala, que era quitar el portero y jugársela con una más. Ahí tampoco. No se escapó la victoria. Sufrida. Pero volverán mañana. Contra el Igualada.