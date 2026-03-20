El Calafell se carga al campeón (4-2) y el Barça cumple ante el Noia (4-0)

Los jugadores del Calafell celebran un gol David Valiente / RFEP

La primera jornada de la Copa del Rey deparó la primera de las sorpresas con la eliminación del vigente campeón, un Reus que cayó a manos del Calafell (4-2). El anfitrión Noia no pudo seguir después su ejemplo y pese a una primera parte igualada, el Barça dominó la segunda para completar la primera semifinal (4-0).

El Reus tuvo que decir adiós a las primeras de cambio con un Martí Casas que si el año pasado sonreía con su espectacular actuación de MVP, este se despedía entre lágrimas tras un partido marcado por el estreno del VAR. La primera parte tuvo tres revisiones. La primera concedió un penalti al Calafell. Marimón falló el tiro, no el rechace. Fue entonces el Reus el que pidió las imágenes. No acertó. Los árbitros dieron gol. Y ya cuando solo faltaban cuatro segundos, fue el Calafell el que la pidió con un penalti a favor del Reus. Los colegiados mantuvieron su decisión, pero Salvat erró el lanzamiento.

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Los banquillos revisaban las imágenes en el móvil en directo. Entraba en juego un factor nuevo. El Calafell estaba mejor y el Reus desaprovechaba sus ocasiones como la directa de Martí Casas. Jero García anotó el segundo y aunque Salvat recortó, la rápida respuesta por medio del propio García dejó al Reus en una situación delicada. Más cuando Folguera transformó una directa. Con todo perdido, Carles Casas volvió a meter al Reus, que en el último minuto se aferró al VAR para pedir una azul a Domenech. Finalmente no le sirvió de nada porque Martí Casas falló el penalti y pese a la superioridad, era misión imposible remontar dos goles en 48 segundos.

Ignacio Alabart, presionado por Pablo Nájera, en el Barça-Noia de cuartos de final de la Copa del Rey David Valiente / RFEP

Ya no era una novedad cuando en el Barça-Noia entró la videorevisión. Y otras cuantas veces. La primera parte terminó en combate nulo, con superioridad local, pero sin gol ante Sergi Fernández. Y aunque sea un dicho demasiado manido, eso se paga contra el Barça.

Porque nada más abrirse el segundo acto el coruñés Ignacio Alabart, salvador habitual de los azulgrana, abrió la lata y a él le siguieron Sergi Llorca, Marc Grau (con polémica de VAR) y Ferrán Font de directa (había fallado dos y un penalti el Noia). La efectividad marcó las diferencias y dejó al Noia sin premio.