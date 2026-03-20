Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Liceo

Cuarenta minutos de sueño en el Ateneu para el Liceo infantil

Fue eliminado en cuartos de final de la MiniCopa por el Alcoi (0-2)

María Varela
María Varela
20/03/2026 15:25
El equipo infantil del Liceo antes de su partido de la MiniCopa contra el Alcoi
El equipo infantil del Liceo antes de su partido de la MiniCopa contra el Alcoi
María Varela
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El equipo infantil del Liceo se despidió de la MiniCopa en cuartos de final tras perder contra el Alcoi por 0-2. Los alicantinos serán el rival del Voltregà, que superó al Igualada por 3-4 mientras que por la otra parte del cuadro se verán las caras el Reus, que eliminó al Calafell (2-3), y el Barça, que pudo con el Noia (6-1).

La diferencia física marcó desde el inicio una línea entre ambos. El Liceo, con un equipo muy joven con una mezcla de jugadores de primer y segundo año e incluso dos alevines, se vio superado e intentaba jugar sus cartas como el pase al interior y una buena defensa. Los verdiblancos resistieron once minutos. Incluso con alguna ocasión clara. Pero encajaron el primero y el segundo cuando quedaban tres minutos e incluso se vieron con uno menos justo antes del descanso.

Daniel Martinazzo y Juan Copa, en las gradas del Ateneu durante la Copa del Rey

Hockey y cava en el teatro de los sueños

Más información

Pero les sentó bien el paso por vestuarios para escuchar las indicaciones de Pichu Galvani e Isa Barros. Porque se sacudieron los nervios y dieron un importante paso adelante, dominando los primeros diez minutos del segundo tiempo, en los que el Alcoi apenas se aproximó a la portería coruñesa mientras en el otro área se sucedían las ocasiones. Faltó acertar alguna que le hubiese metido en el partido para tener más fe en la remontada.

Terminó su pasó por la pista del Ateneu, que duró 40 minutos, pero no por Sant Sadurní d'Anoia. El equipo se quedará hasta el domingo y esta tarde animará a los mayores esperando que el resultado cambie, pueda haber revancha con el Alcoi y volver el sábado a las semifinales.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El equipo infantil del Liceo antes de su partido de la MiniCopa contra el Alcoi

Cuarenta minutos de sueño en el Ateneu para el Liceo infantil
María Varela
Daniel Martinazzo y Juan Copa, en las gradas del Ateneu durante la Copa del Rey

Hockey y cava en el teatro de los sueños
María Varela
Los jugadores del Calafell celebran un gol

El Calafell se carga al campeón (4-2) y el Barça cumple ante el Noia (4-0)
María Varela
El equipo infantil del Liceo, en las gradas del Ateneu presenciando la primera jornada de la Copa del Rey

Los infantiles del Liceo sueñan con la MiniCopa
María Varela