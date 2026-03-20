Cuarenta minutos de sueño en el Ateneu para el Liceo infantil

El equipo infantil del Liceo antes de su partido de la MiniCopa contra el Alcoi María Varela

El equipo infantil del Liceo se despidió de la MiniCopa en cuartos de final tras perder contra el Alcoi por 0-2. Los alicantinos serán el rival del Voltregà, que superó al Igualada por 3-4 mientras que por la otra parte del cuadro se verán las caras el Reus, que eliminó al Calafell (2-3), y el Barça, que pudo con el Noia (6-1).

La diferencia física marcó desde el inicio una línea entre ambos. El Liceo, con un equipo muy joven con una mezcla de jugadores de primer y segundo año e incluso dos alevines, se vio superado e intentaba jugar sus cartas como el pase al interior y una buena defensa. Los verdiblancos resistieron once minutos. Incluso con alguna ocasión clara. Pero encajaron el primero y el segundo cuando quedaban tres minutos e incluso se vieron con uno menos justo antes del descanso.

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Pero les sentó bien el paso por vestuarios para escuchar las indicaciones de Pichu Galvani e Isa Barros. Porque se sacudieron los nervios y dieron un importante paso adelante, dominando los primeros diez minutos del segundo tiempo, en los que el Alcoi apenas se aproximó a la portería coruñesa mientras en el otro área se sucedían las ocasiones. Faltó acertar alguna que le hubiese metido en el partido para tener más fe en la remontada.

Terminó su pasó por la pista del Ateneu, que duró 40 minutos, pero no por Sant Sadurní d'Anoia. El equipo se quedará hasta el domingo y esta tarde animará a los mayores esperando que el resultado cambie, pueda haber revancha con el Alcoi y volver el sábado a las semifinales.