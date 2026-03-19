Ocho aspirantes y una sola Copa

Dava Torres en el encuentro ante el Alcoi de OK Liga

Los ocho mejores equipos de la OK Liga al final de la primera vuelta se citan en la Copa del Rey que se juega desde hoy hasta el domingo en una de las pistas con más solera del mundo, la del Pabellón Olímpico del Ateneu Agrícola de Sant Sadurní d’Anoia. Llega una competición impredecible que en su última edición vio partir al Barcelona, campeón de las tres anteriores, a las primeras de cambio y en la que el Liceo cayó en semifinales ante la inspiración del Reus, campeón después tras apretada final contra el sorprendente Lleida (5-4).

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El defensor del título, de hecho, no llega ni como cabeza de serie al torneo. Nada puede extrañar en una competición con la magia de las lizas del K.O. a partido único y en sistema de concentración, un formato con una solera de más de dos décadas que no pierde vigencia y que marca un hito en la temporada por su intensidad y carácter imprevisible. Esta edición promete ser una de las más abiertas de los últimos años, con gigantes históricos buscando reafirmar su hegemonía y alternativas sólidas dispuestas a dinamitar los pronósticos. Y no hay mejor lugar para vivir esta fiesta que Sant Sadurní d’Anoia. Una localidad famosa por el cava y que respira hockey por los cuatro costados.

Estos son los ocho equipos que se jugarán el título y el momento de forma en el que llegan a una competición que podrá seguirse a través de las plataformas de RTVE Play y OKLiga TV.

Liceo

La escuadra de Juan Copa llega en lo que parece ser su pico de forma de la temporada, por más que las últimas jornadas haya coleccionado empates. Líder de la Ok Liga con un colchón de cinco puntos sobre sus perseguidores, la plantilla desprende una confianza que no se veía desde la conquista del título en 2021. La buena noticia es la recuperación de Dava Torres, que se perdió los últimos partidos. Toni Pérez viajará, pero para animar a sus compañeros desde la grada y formar parte del grupo. Juan Copa podrá seguir contando con diez jugadores, lo que permite rotaciones largas, fundamentales para un torneo donde se juegan tres partidos en tres días. La clave será una vez más la solidez defensiva, un seguro de vida para las eliminatorias directas y en la Blai Roca jugará un papel esencial y, obviamente, la fortaleza que pueda mostrar el equipo para robar y salir a la contra, donde es casi imparable.

Barcelona

El sempiterno favorito y el único obligado a ganar, sobre todo después de haber fallado el año pasado. En esta ocasión llega con más dudas de las habituales, segundo en la OK Liga a cinco puntos del Liceo. Pero también parecía que las tenía el año pasado en la final del playoff contra el Liceo, sobre todo tras su fiasco europeo, y terminó arrasando. El conjunto azulgrana ha arrastrado problemas físicos en algunos de los jugadores de su columna vertebral durante el último mes, pero tiene a todos disponibles para el estreno de hoy (20.45 horas) con una dura prueba ante los anfitriones del Noia, que le eliminaron el año pasado en cuartos. Última Copa del Rey para dos mitos como el portero Sergi Fernández y el delantero argentino, ex del Liceo, Pablo Álvarez.

Reus Deportiu

Defiende el título y le espera un cruce de cuartos de final complicado ante el Calafell (hoy a las 18.15 horas), un derbi tarraconense que ya se dio el año pasado y al que llega crecido tras confirmar su pase a la final a ocho en la Champions y barrer al Igualada en la última jornada liguera, en la que además recuperó la cuarta posición. Los rojinegros son impredecibles, como ya lo fueron hace un año, cuando el sensacional estado de forma de Martí Casas, con nueve goles entre las semifinales y la final (cuatro al Liceo y los cinco contra el Lleida), los catapultó al alirón. Mantienen el bloque y llegan en un momento de forma. Su única duda es la baja del meta Cándid Ballart lesionado, pero su sustituto Nil Viña, un joven canterano, internacional en categorías inferiores de la selección española, ha respondido ante la exigencia.

Igualada

Es una de las grandes sorpresas de la temporada al ser capaz de aguantar el ritmo de cabeza en la OK Liga, pero la Copa le llega en su peor momento. Ha ganado apenas dos de los seis últimos partidos en OK Liga y ya están eliminados en Europa. En cuartos juega contra el Voltregá y, aunque es favorito, no puede confiarse. El capitán Roger Bars, que además es el máximo goleador del equipo, volverá a ser referencia, así como la veteranía de Matías Pascual, que vive una segunda juventud de arlequinado. Pero sin duda su mayor virtud es, además de ser uno de los equipos con mejor físico, la competitividad. Nunca baja los brazos. En la última edición hizo sufrir en cuartos al Liceo hasta que sonó la bocina, con un gol salvador de Dava Torres.

Voltregá

Llega con el viento a favor pese a alguna tormenta interna como fue la salida a mitad de temporada de su entrenador Ferrán López. Desde entonces apenas ha perdido uno de sus últimos nueve partidos en la OK Liga, en el Palau ante el Barcelona y por un escueto 4-2 que tuvieron que trabajarse los azulgrana. Aunque también figura en su historial algún pinchazo como un empate frente al colista Caldes. Tiene en su plantilla un elemento diferencial. Con Álex Rodríguez, exliceísta y pichichi de la temporada pasada, el equipo no tiene límites. El meta Oriol Codony es otro de sus baluartes. Posible rival del Liceo en semifinales en el que sería un partido de alta tensión, vistos los precedentes.

Noia

Al anfitrión le toca lidiar con el Barcelona a las primeras de cambio, pero parte con ambición y expectativas porque tiene argumentos para ello. Desde su sexta posición en la competición doméstica hasta que acaba de rascar un empate ante el Liceo en el Palacio y ya le ganó al Barcelona hace un mes en partido de Liga en la misma pista en la que se cruzan esta noche. Ese es su fortín, un feudo en el que han ganado sus últimos cinco partidos desde que el Liceo les derrotó allá por noviembre. Ya eliminaron al Barcelona hace un año y ahora volverán a intentarlo. No son favoritos, pero se sienten matagigantes. Tiene un especialista en las faltas directas, Xavi Aragonès.

Calafell

Un tapado con Guillem Cabestany en el banquillo (ganador de esta competición en dos ocasiones con un tapado como el Vendrell) y Martí Serra bajo palos, dos exliceístas de garantías en un combo sumamente competitivo. En este 2026 ya le ha ganado a Barcelona e Igualada, que eran líderes cuando visitaron la cancha tarraconense, y el Liceo solo les pudo dejar atrás en los dos partidos de Liga con sendas victorias por la mínima.

Alcoi

El rival de Liceo en los cuartos es aparentemente el equipo más débil, décimo en la tabla actualmente en la OK Liga, pero también un rival con armas. Equipo descarado, sin nada que perder e incómodo, aunque más cuando juega como local. Se esperaba un nuevo duelo de los Pérez, pero finalmente solo habrá uno sobre la pista, el menor, Gonzalo, siempre inspirado cuando se enfrenta al Liceo. El portero Guiri es otra garantía.