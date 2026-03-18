Los diez tragos coperos del Liceo

Dava Torres y César Carballeira levanta la Copa del Rey de 2021 en A Coruña Javier Alborés

Es una semana grande y Fran Tato se paseaba ayer por las entrañas del Palacio de los Deportes de Riazor, donde desde hace décadas pone a punto las equipaciones verdiblancas, con la camiseta con la que el Liceo conmemoró su décimo título de la Copa del Rey, levantado en ese mismo escenario en 2021. “Llamando a la suerte”, se reía mientras seguía afanado, porque en dos días el equipo viaja a Sant Sadurní d’Anoia para disputar una nueva edición del torneo del KO, que le enfrenta en cuartos el viernes al Alcoi, y la estancia puede ser larga, lo que requiere preparativos.

La Copa del Rey siempre es especial y con el formato actual, concentrada en cuatro días con los ocho mejores equipos de la primera vuelta, le añade toda la emoción. La competitividad del ADN verdiblanco hace que sea una competición en la que el Liceo se ha convertido en especialista. Fue el primer título en el palmarés del club y también el más numeroso de los que reposan en las pobladas vitrinas del colegio: diez. A partir del viernes, los de Juan Copa buscarán la undécima para igualar al Español y ya solo estar por detrás del Barcelona en la lista de los más laureados en el torneo copero. Pero antes recordamos los diez tragos coperos de la historia liceísta.

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18 de julio de 1982. El primer gran triunfo del Liceo fue en la Copa del Rey de la temporada 1981-82. El formato era de eliminatorias a ida y vuelta y los verdiblancos eliminaron en octavos al Voltregà, el Barça en cuartos y al Sentmenat en semifinales. En la final, ya a partido único y en una sede neutral, el polideportivo Francisco Laporta de Alcoi, el rival fue el Reus, al que los coruñeses acababan de eliminar en las semifinales de la Copa CERS. Había por tanto ciertos ánimos de revancha, pero los dirigidos por José Manuel Campos volvieron a ser superiores. Ganaron por 8-5, con cinco goles del recientemente fallecido Mario Agüero, al que le acompañaron Daniel Martinazzo, Carlos Gil y Alberto Areces. Una semana después el Liceo superó al Monza por 12-4 en la ida de la final de la CERS, lo que certificó en la vuelta con un 6-8. Dos títulos en dos semanas. Se abría la veda.

8 de julio de 1984. Reus Ploms, Tordera y Cerdanyola fueron las víctimas del Liceo, con Carlos Gil a los mandos, en las tres primeras rondas. La final es esta vez en el Palacio de los Deportes de Riazor y contra el Barcelona, con el que también estaba envuelto en la final de la Copa de Europa. De hecho, los verdiblancos venían de perder por 6-2 en el Palau Blaugrana en la ida de la competición continental. Su feudo les sirvió como escenario de la revancha que se puso cuesta arriba pese a que Luis Garvey marcó primero. Torner y Venteo le dieron la vuelta al marcador, pero justo antes del descanso Garvey igualó y después de él, Mario Rubio puso en ventaja a los locales para que Garvey le diera la puntilla con el 4-2. Agüero había sido el héroe de la primera. El sevillano, de la segunda.

Alberto Areces, capitán del Liceo, levanta la Copa del Rey de 1984 en el Palacio de los Deportes de Riazor Archivo El Ideal Gallego

2 de julio de 1988. La Copa cambia de formato, con una fase de grupos que los verdiblancos solventaron con pleno de victorias contra Tordera, Reus y Santa Domingo. En las semifinales, eliminan al Barça después de un 2-1 en el Palau y un 5-6 en el Palacio que hace que todo se decida en los penaltis. En la final, el Liceo ganó sin necesidad de jugar por la incomparecencia del Noia. Una semana antes el equipo coruñés había levantado su segunda Copa de Europa frente al Novara. A Oviedo los de Andrés Caramés viajaron a sabiendas de las amenazas del conjunto catalán, en desacuerdo por los derechos televisivos. Dos horas antes del partido se enteraron de que su rival no se presentaría y Mario Rubio levantó el trofeo.

4 de junio de 1989. La Copa llega en formato reducido de semifinales y final. Para el primer asalto, el Reus. Pierde en la ida por 6-5, pero remonta con victoria en la vuelta por 6-2. En la final toca el Igualada. Tras el 7-7 en el Palacio de Riazor, todo se resuelve en Les Comes, donde en un partido de gran tensión, Roldán y Pujalte pusieron por delante a los verdiblancos y aunque Tarrida igualó, Martinazzo y de nuevo Roldán pusieron tierra de por medio y pese a que los locales no tiraron la toalla con Benito y Joan Carles, el título, el cuarto, viaja a A Coruña.

16 de junio de 1991. El Liceo fue de más a menos en dificultad. Porque ya para empezar, a las primeras de cambio, le tocó el Barça en cuartos de final, con doble victoria (3-5 y 6-5). En semifinales se deshizo del Noia (4-5 y 7-4) para plantarse en una final que se disputó en Oviedo. Esta vez sí con rival, un Voltregà que nada pudo hacer ante el dominio de los coruñeses, que ganaron por 5-1, los cinco tantos verdiblancos obra de Fernando Pujalte.

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8 de julio de 1995. De la mano de Carlos Gil empieza la leyenda del Liceo como gran especialista en las competiciones cortas. Exento de cuartos de final, la Copa se disputa en una Final a Cuatro con sede única, Cerdanyola. En semifinales, el conjunto herculino se deshace del Barcelona por un clarísimo 3-7 y en la final puede con el Vic por 5-2. El gran héroe en esta ocasión es Albert Martinell, autor de tres tantos en cada uno de los dos partidos con los que llega la sexta Copa de la historia.

6 de julio de 1996. Los coruñeses inician la defensa del título en Vigo, donde ganan al Voltregà por 6-2 en la ida de cuartos de final, lo que ratifican en la vuelta con un 2-5 para pasar a la Final a Cuatro, de nuevo en Cerdanyola. En la semifinal espera un Barcelona contra el que el Liceo había perdido solo tres días antes el título liguero. Se tomó la revancha al ganar en los penaltis después de que Duarte forzara la prórroga a cuatro segundos para la bocina. En la final contra el Igualada los de Carlos Gil obran un milagro. Perdían por 0-4 cuando a trece para el final Diego de Santiago marcó el primer tanto. Le siguieron los de Martinell, Duarte, Osvalo Díaz y Monserrat para darle la vuelta al resultado en una de las grandes gestas de su historia.

28 de junio de 1997. No hay dos sin tres. Aunque tocara sufrir por lo menos para llegar a la Final a Cuatro, con el Barça como rival en cuartos. Después de perder la ida por 3-2, los penaltis le dieron el pase a la lucha por el título tras el 4-3 de la vuelta. Ya en Alcobendas, supera al Vic por 2-0 en las semifinales y al Igualada por 9-3 en la final con un partidazo del portugués Rui Lopes, que marca cinco goles.

El Liceo, campeón de la Copa del Rey en 2004 Archivo DXT

28 de marzo de 2004. El Liceo tuvo que esperar siete años para volver a beber de la Copa. Fue en Jerez de la Frontera, ya con el actual formato. Josep Lamas y Carlos López firmaron sendos dobletes para remontar al Vic por 4-3 en la primera ronda. En la siguiente tocaba el Barcelona y casi se repitió el guión. Porque los culés dominaban 0-3 y Lamas por partida doble y Facundo Salinas igualaron para acabar superando a su rival en los penaltis por 4-3. En la final, turno para el Igualada. Un año antes ambos habían luchado por el título de la Champions en Riazor. Venganza o repetir victoria. Y esta volvió a caer del lado coruñés, inclinada la balanza por los dos goles de Francesc Bargalló para el 2-0 final.

13 de junio de 2021. Más hubo que esperar por la ansiada décima. Para empezar, un largo período de catorce años hasta volver a una final, ya de la mano de Juan Copa. La primera (2018) se perdió contra el Barcelona (1-2). La segunda (2019), también (1-4). A la tercera fue la vencida. Aunque con suspense. Porque con todo preparado para disputarse la Copa en A Coruña en 2020, el COVID frenó los planes y dejó la competición de 2021 en el aire hasta el última hora. Al final se disputó una vez terminada la Liga, al final del curso, no en el medio, como en los viejos tiempos. El Liceo necesitó la prórroga en cuartos de final, donde un gol de César Carballeira le permitió superar al Voltregà por 3-2. Las semifinales contra el Caldes fueron más placenteras (5-1). Y en la final, la gran revancha contra el Barça en la que dos directas de Jordi Adroher y un penalti de Carballeira decidieron el título frente a su público. Desde entonces solo ha disputado la final de 2023.