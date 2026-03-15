El orgullo del Liceo rescata un punto contra el Noia (4-4) en su cuarto empate seguido

Tombita intenta batir al portero en el partido entre el Liceo y el Noia disputado en el Palacio de los Deportes de Riazor Javier Alborés

Marzo prometía emociones fuertes y punto a punto el Liceo va salvando una bola tras otra de partido. Cuarto empate seguido de los verdiblancos, tres en Liga, Igualada, Reus y ahora Noia (4-4), y uno en Europa (Sporting). Sin excusas y sin mirar a la enfermería, donde siguen Toni Pérez y Dava Torres, al conjunto liceísta le tocó esta vez remontar ante los de Sant Sadurní, más frescos y efectivos, sacando réditos de los errores locales. Los tantos de Carballeira y Paiva, ambos por partida doble, salvaron la papeleta, aunque no permitieron aprovechar el empate del día anterior del Barça. La ventaja sigue siendo de 5 puntos, aunque el Igualada se podría acercar ahora a tres.

A estas alturas, cada sobresfuerzo se cobra sus facturas. No fue lo del jueves contra el Sporting en Paço de Arcos. Ni lo del sábado anterior en Reus o una antes contra el Igualada. Es la acumulación. La diferencia de frescura en las piernas y en las cabezas de ambos era patente desde el minuto uno. Porque los verdiblancos, bajo mínimos, tenían que dosificar sus escasas fuerzas. El Noia, fuera de competición europea, lleva una semana limpia tras otra. Y lo peor del cansancio no es cuando los músculos no responden, porque al final son atletas de élite y pueden con eso y con más. Sino cuando la falta de oxígeno no permite que la cabeza permita dar ese plus o que sea el elemento diferenciador que inclina la balanza para un lado o otra otro. Como pasa tantas y tantas veces con el Liceo. Que gana por argumentos y por convencimiento.

Y eso se traduce en faltas de concentración poco habituales, en errores, concesiones que no son propias y que se pagan contra equipos como el Noia, que está siendo uno de los mejores de la segunda vuelta. El primer gol fue un ejemplo. Una bola muerta en el área, dudó un poco Tombita y le dio ese segundo de ventaja a Toni Salvadó, lo justo para que llegara, fusilara a Blai Roca y abriera el marcador casi a placer. Cierto que respondió rápido el Liceo, pero con mucha suerte. Un disparo desviado de César Carballeira rebotó en la valla, se envenenó hacia la portería y se le coló por la espalda al portero, pendiente de lo que le venía por delante y no por detrás. Con una azul a David Gelmà, además, se le volvía a poner de cara el partido a los verdiblancos, que en superioridad acumularon ocasiones, incluido un tiro al palo de Carballeira. Fue sin embargo justo cuando los visitantes recuperaban el quinto jugador en pista cuando Nuno Paiva consiguió armar el brazo para lanzar una bomba directa a portería para el 2-1.

Demasiadas emociones en ocho minutos. Y aún quedaban. Con más ejemplos de esos despistes y des conexiones. Bruno Saavedra estaba mirando para Juan Copa, que le estaba recriminando una acción anterior y se olvidó de lo que pasaba en la pista, dejando su espalda completamente descubierta para la entrada de Xavi Costa. La acción terminó en un penalti y si no acabó peor fue porque el disparo de David Gelmà se estrelló contra el palo al que después Blai Roca le agradecía la ayuda. Ya nadie acudió a su rescate en el 2-2 de Jan Curtiellas, esta vez no demérito de los locales, sino todo el crédito para el jugador del Noia que se sacó un disparo cruzado contra el que poco o nada se podía hacer. Sí volvió a ser otro error, un despiste generalizado que empezó con una precipitación en ataque de Arnau Xaus y que terminó con una transición en la que con tres pases, la bola llegó a un segundo palo en la que Xavi Costa, solo solísimo, solo tuvo que empujarla para el 2-3.

La primera tarde terminó de polémica en polémica. La azul a César Carballeira, que minutos antes había mandado otra bola al palo, en un choque fortuito mientras presionaba la subida de la bola del Noia, encendió la caldera del Palacio de los Deportes de Riazor. Quedaban poco más de dos minutos así que el Liceo tenía que aguantar en inferioridad. Juan Copa apretaba desde la banda, a los suyos y a los árbitros, y también vio amarilla. Eso sirvió de excusa a los visitantes para reclamar que había un jugador del Liceo de pie, lo que no está permitido. Es más, seria una segunda amarilla al banquillo que supondría la roja par Carballeira, que era el que estaba en la puerta, a pocos segundos de cumplir su sanción y preparado para entrar en cancha. Momentos de tensión antes de un descanso al que se llegó con una clara ocasión de Nuno Paiva, al que un pase filtrado de Nil Cervera de cancha a cancha dejó solo frente a Zapater.

La segunda parte empezó con los ánimos más calmados, aunque con la misma intensidad. El Liceo buscaba el empate con la cancha claramente inclinada hacia la portería de Martí Zapater. El Noia hacía daño a la contra, con un Blai Roca como última salvaguardia del resultado. Todos los jugadores locales empujaban. Era casi un milagro que las redes visitantes se mantuviesen intactas. Si no era Tombita revolviéndose en el área era Arnau Xaus, incluso por momentos los dos a la vez. Si no eran los disparos de Carballeira eran los de Nil Cervera. Si no eran las entradas de Nuno Paiva, eran las de Bruno Saavedra. Y después estaba Jacobo Copa, el comodín para absolutamente todo. El benjamín incluso dispuso de un mano a mano, como también Xaus no llegó por poco a un pase de la muerte de Saavedra.

Los errores habían casi desaparecido. Pero un saque entre dos en la esquina del área del Noia acabó en contra y gol de los catalanes con un Gelmà que no perdonó en el mano a mano. Probablemente el Liceo ya estaba en la reserva de sus fuerzas. Y fue el Palacio el que le permitió agotar la gasolina. En uno de esos famosos golpes de orgullo, se fue a por todas. César Carballeira enganchó un rechace para el tercero. Nuno Paiva otro disparo para la igualada. Juan Copa pedía calma (unos minutos antes los árbitros no habían visto una agresión de Aragonés a Jacobo Copa). Jugar inteligente unos últimos minutos con cabeza porque además los dos equipos se pusieron con nueve faltas. Los verdiblancos tuvieron el último ataque. Pero su destino del mes parece el empate.