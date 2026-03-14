El Liceo sigue con su ‘march madness’

Nuno Paiva le dedica un gol a Toni Pérez, lesionado, en el partido contra el Igualada Javier Alborés

Igualada, Reus, Sporting y ahora Noia (Palacio de los Deportes de Riazor, 12.00 horas). El Liceo continúa con su march madness particular en el que será su último trago antes de la Copa del Rey de la próxima semana a la que llegará, pase lo que pase en esta jornada, como líder de la OK Liga. Porque los verdiblancos siguen en lo más alto de la tabla y tienen en su mano volver a alejar al Barça, que empató con el Lleida (4-4). Los azulgrana estaban a siete y recortaron a cinco la semana pasada, tras el empate del Liceo en Reus. Ahora están a cuatro. Pero el equipo coruñés tiene en su mano volver a dejar la brecha en siete y con ya solo doce en juego, pendiente de lo que ocurra en el Igualada-Reus. Por un lado, para ver si ya puede descartar a un perseguidor. Por otro, porque ya puede certificar ser cabeza de serie en la primera ronda del playoff.

Números. Hace semanas que Juan Copa los mira con lupa. Ya tiene hechas sus cuentas para acabar primero la fase regular y para pasar a la Final a Ocho europea. Y esas pasan por ganar los partidos de casa. Hoy contra el Noia, después frente al colista Caldes y para cerrar, ante el Alcoi en la última jornada. El empate en Reus hace una semana, incluso el del Sporting el pasado jueves en la Champions, entran dentro de esas cábalas, aunque ambos supieran a poco porque los verdiblancos fueron por delante en el marcador.

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Por contar, el técnico coruñés también tira de los dedos para saber cuántos jugadores tiene disponibles. El jueves, para el duelo continental en Paço de Arcos, le llegó con los cinco de una mano y uno de la otra, además del portero Blai Roca. Para recibir al Noia recupera a uno de ellos, Bruno Saavedra, ya que su sanción solo atañe a los partidos europeos. Estará un poco más fresco que sus compañeros, que hicieron un esfuerzo descomunal en el compromiso entre semana. Toni Pérez y Dava Torres, que enciende las alarmas para la Copa, seguirán siendo baja por lesión.

También estará más fresco el Noia, que después de ser la temporada pasada el único equipo español que se clasificó para la Final a Cuatro de la Champions, esta no está entre los elegidos y fue eliminado en la primera ronda, los dieciseisavos de final, de la WSE Cup por el Caldes. Así que se quedó solo con la opción de la OK Liga, además de una Copa en la que será anfitrión la semana que viene. En la competición de la regularidad, los de la capital del cava tuvieron un arranque dubitativo, adaptándose a los cambios.

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La retirada de Jordi Bargalló, con todo el impacto que tenía sobre el juego, y la salida de Blai Roca, ahora deslumbrando en la portería liceísta, requería de un tiempo y una paciencia que no se tuvo con el entrenador Carlos Cortijo, que ya fue anunciado en enero que no continuaría la próxima temporada. Desde entonces, el Noia es uno de los mejores equipos de la segunda vuelta. Perdió contra el Lleida nada más empezarla, pero después encadenó cinco victorias seguidas, incluida una contra el Barça, y solo el Calafell hace dos jornadas le volvió a frenar.

La explosión goleadora de Xavi Aragonés, con 21 tantos segundo en la lista de pichichis, formando una dupla letal con David Gelmà, con 19, son parte de sus argumentos. De hecho, con 80 dianas el equipo es el segundo máximo realizador de la categoría, solo por detrás del Barcelona (96), mientras que el Liceo es al contrario, el segundo menos goleado con 44 tantos en 21 encuentros, una media de no más de dos tantos encajados por cada compromiso. El Igualada, con 43, es el líder en esta estadística.

Histórico rival

El encuentro de la primera vuelta, disputado en el Ateneu (escenario la próxima semana de la Copa del Rey) finalizó con victoria coruñesa por 1-3, goles de Dava Torres, Nil Cervera y Arnau Xaus. Los dos de la temporada pasada también tuvieron color verdiblanco, de nuevo un 1-3 en Sant Sandurní y un 4-2 en el Palacio de los Deportes de Riazor. Los de Juan Copa no pierden con el Noia desde las semifinales del playoff de la temporada 2023-24. En aquella ocasión, los catalanes ganaron sus dos compromisos como locales (5-3 y 4-2) y el Liceo se desgastó en casa para empatar la eliminatoria (7-2 y 4-3), lo que le costó después para el quinto y definitivo partido, de nuevo a domicilio, en el que cayó con claridad por 4-1 y dijo adiós a la final.

Ya son 130 veces las veces que se han visto las caras. El Noia es con el Barça (191), el Reus (144) y el Igualada (124), uno de sus rivales históricos. Menos en la Supercopa de España, de hecho, se han enfrentado en todas las competiciones, con un head to head favorable para el Liceo con claridad, ya que ganó 74 de ellos (50 en A Coruña, 20 en Noia y 4 en territorio neutral); empató 11 y perdió 45 (y solo 8 de ellos en el Palacio de los Deportes de Riazor). En cuanto a goleadores históricos en los duelos entre ambos, Martinazzo es el líder indiscutible con 59 tantos seguido por los 38 de Jordi Bargalló (que del otro bando le metió 14 al Liceo) y los 26 de Josep Lamas y Dava Torres, hoy uno de los grandes ausentes.