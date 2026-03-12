Lección de pundonor del Liceo con un empate en la pista del Sporting (4-4)

Los jugadores del Liceo celebran un gol en la valla del Palacio JAVIER ALBORES

El Liceo siempre compite. Da igual que con una, dos o tres bajas. No importa contra qué rival. En el ADN verdiblanco va no rendirse sea cual sea la situación. Jugar contra el Sporting sin Dava Torres, Bruno Saavedra y Toni Pérez hubiese sido la sentencia antes de empezar para cualquiera. Otro también hubiese decidido apostar por otro tipo de planteamiento. Pero los coruñeses fueron atrevidos. Salieron a por todas. A volver para casa con la sensación de no haberse dejado nada. Y el plan salió a la perfección... si no llega a ser por dos azules en la recta final. Después de dominar la primera parte por 2-4 y una magistral gestión de los cambios de Juan Copa, dos goles en superioridad sirvieron al Sporting para empatar (4-4). Reparto de puntos que no sirve a ninguno. Porque con la victoria del Oliveirense sobre el Bassano, el único que queda eliminado, la clasificación queda comprimida en dos puntos. El Liceo tiene 12. El Sporting, 11. Y el Barcelos y el Oliveirense, 10. Cuatro contendientes para tres billetes a la Final a Ocho. Quedan dos jornadas. Y uno se tiene que quedar fuera.

Quizás sorprendiera la apuesta de Juan Copa, dando entrada en el cinco inicial de Jacobo Copa y Tombita acompañando a César Carballeira y Nuno Paiva. Nunca hay que dudar del míster coruñés. Sus pupilos solo tardaron 55 segundos en demostrarlo. El argentino recuperó una bola, lanzó la transición con el benjamín del equipo, que se la devolvió y el 44 marcó el 0-1. Ni un minuto iba.

La salida de los verdiblancos sorprendió de lleno al Sporting. No hubo la típica tregua mientras se iban conociendo. El Liceo aprovechó que los lisboetas jugaban como locales, pero no en su casa, para acelerar y hacer dudar al rival, que seguramente se esperaba otro tipo de táctica. Con todas las bajas que presentaba Juan Copa, cabría esperar un planteamiento más defensivo, un esperar encerrado a tener una oportunidad a la contra. Y todo lo contrario.

Fue valiente el Liceo y tuvo premio. Porque a los cuatro minutos volvió a marcar Tombita, esta vez con una asistencia medida al segundo palo de Nuno Paiva. El argentino se sentaba en el banquillo felicitado por sus compañeros. Entraba Nil Cervera, que la primera bola que quedó en terreno de nadie, la cogió y chutó a portería sin más miramientos. Parecía la orden. Finalizar todo.

Eso y correr, correr, correr. Un esfuerzo para el que el técnico se encargó de hacer continuos movimientos de banquillo. Solo tenía a dos recambios (más el canterano Jaime Méndez) y la consigna era salir, vaciarse, sentarse a reponer fuerzas y volver a empezar. No cambió ni con el gol de Alessando Verona, demasiado solo en el segundo palo. La consigna estaba muy clara y para que no se les olvidara, Juan Copa les mantenía enchufadísimos con sus gritos e indicaciones desde detrás de la valla.

Y volvieron a tener ocasiones. Otro disparo de Cervera. Una jugada de Arnau Xaus frente al portero. Todos lo intentaban, jugando casi a la portuguesa, respondiendo al doctor con la misma medicina. Uno de los más activos era Jacobo Copa. Había sido fundamental en el arranque y volvió de un pequeño descanso con ganas de más. Disparó desde la frontal y golazo para el 7 coruñés.

El único problema para los liceísta se estaban convirtiendo los árbitros, con un criterio desigual en los contactos de unos y de otros. Incluso pitaron falta en contra del Liceo cuando Tombita se apoyó en la valla, esta cedió y sufrió una fea caída de espaldas. Un saque para los portugueses en el que además cocinaron el segundo gol, una jugada de manual de tres pases, el último de la muerte para que Bessa solo tuviera que empujarla para el 2-3.

La respuesta coruñesa fue inmediata. Quién si no, Jacobo Copa se inventó una jugada de gran calidad técnica que obligó a Xano Edo a lucirse, pero el rechace le quedó a Arnau Xaus en el segundo palo para empujarla y hacer un cuarto con el que se llegó al descanso.

El Liceo había reculado en la segunda parte del partido disputado contra el Sporting en Riazor y lo había pagado. No quería cometer el mismo error, no por lo menos por voluntad propia. Nada más salir se puso con nueve faltas, aunque también se encontró con un penalti a favor en el que Nil Cervera tuvo tres disparos frente a un Edo que se hizo grande, sobre todo tras el primer rechace. Después le tocó el turno a Blai Roca con la directa por la décima. Danilo Rampulla no pudo con él., como tampoco después Alessandro Verona con un penalti posterior.

El partido se volvía loco, con demasiado protagonismo arbitral, ya que Tombita celebraba un gol que los árbitros no concedieron mientras Juan Copa se llevaba las manos a la cabeza y braceaba en el banquillo. Y a continuación vino el carrusel de azules. Se abrió con una a Henrique Magalhães, con penalti además a favor. Carballeira falló y los verdiblancos tampoco encontraron hueco en superioridad.

El Sporting, en cambio, sacó petróleo del power play. Las azules a Arnau Xaus y a Nil Cervera, una a falta de diez minutos y otra cuando solo quedaban 2:47, ambas con el disgusto consiguiente del entrenador verdiblanco con sus jugadores, dieron la vida extra que necesitaba el Sporting. En la primera superioridad marcó Danilo Rampulla, un levanta y pica de manual. En la segunda, Alessandro Verona mandó un misil a la escuadra imposible de frenar. 4-4. Como en la ida, el vaso medio lleno o medio vacío. Se verá al final.