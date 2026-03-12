El Liceo invoca el más difícil todavía contra el Sporting

Nil Cervera chuta a portería defendido por Alessandro Verona en el partido contra el Sporting disputado en Riazor Patricia G. Fraga

Sin Dava Torres. Sin Toni Pérez. Sin Bruno Saavedra. Y ante el campeón del mundo. El Liceo se enfrenta al más difícil todavía. Porque si ya iba a ser complicado el partido de la octava jornada de la Champions contra un Sporting de Portugal que está en los puestos de cabeza en el ránking de los clubes más poderosos y al que encima nunca ha ganado a domicilio en toda su historia (Paço de Arcos, 21.30 horas), las circunstancias del equipo coruñés lo ponen todavía más cuesta arriba. Un lastre teniendo en cuenta además que los de Juan Copa afrontan su primer match ball por la clasificación para la Final a Ocho. Las opciones matemáticas están ahí. Si ganan y pierde el Oliveirense contra el Bassano, el billete con destino a Coímbra llevará su nombre. Pero como una moneda de cara y cruz, el escenario contrario supone llegar a las dos últimas jornadas en una situación de a vida o muerte, aunque todavía en una posición entre los cuatro primeros. Complicado, sí. Pero no imposible para un Liceo que no conoce el significado de esa palabra.

Las temporadas son muy largas. Y cuando los verdiblancos estaban en su mejor momento, y no sin imprevistos de por medio, a Juan Copa le toca darle una vuelta de tuerca a todo, sobre todo en la producción ofensiva, la más afectada en el partido de esta noche. El entrenador mira a la enfermería. Hace dos semanas precisamente durante el último partido de Champions, Toni Pérez dio el gran susto. Finalmente su lesión no es tan grave como se esperaba, pero sí le obliga a parar en la recta final de las competiciones doméstica y continental, así como a perderse la Copa del Rey. Ahora los problemas musculares de Dava Torres, que ya le impidieron viajar a Reus, encienden las alarmas tanto para el presente como para el futuro más inmediato. El tercero es Bruno Saavedra, aunque con el cierto alivio de que su sanción solo es un contratiempo que afecta a Europa y que él sí estará tanto el domingo para recibir al Noia como dentro de una semana en Sant Sadurní para afrontar la Copa.

Empate en A Coruña

La fecha estaba marcada en rojo por Toni Pérez por la vuelta a la que fue su casa durante ocho años. Al final no estará y el partido tampoco será en el João Rocha, sino en la pista del Paço de Arcos. Sí jugó, y marcó, en el 2-2 de la primera vuelta entre ambos en el Palacio de los Deportes de Riazor. Aquel día los coruñeses dominaron la primera parte, pero tras el descanso los portugueses apretaron, dieron un paso al frente y consiguieron el empate, con los locales pidiendo la hora pero celebrando el punto como un gran resultado.

Porque la calidad de la plantilla de los leones, que comparte con el Liceo la condición de que el entrenado, Edo Bosch también dirige a su hijo, el portero Xano Edo, está fuera de toda duda. Empezando precisamente desde la portería con el internacional portugués (en duelo con Blai Roca, que hizo una exhibición el pasado sábado en Reus). Y pasando a la velocidad de Danilo Rampulla (que no jugó en A Coruña) y Roc Pujadas, la fiabilidad de Nalo Romero, la explosividad de Rafa Bessa o el olfato de gol de Alessandro Verona, además de dos viejos conocidos como Henrique Magalhães, liceísta en la temporada 2016-17, y Facu Bridge, entre 2018 y 2021. Y con el morbo extra de que Nil Cervera se les unirá la próxima temporada.

El Liceo llega al partido por encima de su rival en la clasificación del grupo, aunque con solo un punto entre los dos. Once tienen los verdiblancos, que hace dos semanas lograron en Italia su primera victoria lejos de Riazor; diez los lisboetas, que son segundos en la competición nacional a once puntos del Benfica, también primero en el grupo continental y el único ya clasificado para la Final a Ocho. Diez puntos también tiene el Barcelos. Con siete está el Oliveirense y con 3, el Bassano, los dos equipos que quedarían eliminados. Pero en el denominado grupo de la muerte todo está en un puño y por decidir.