La Copa del Rey estrenará el videoarbitraje en España

La Copa del Rey, que se disputará del jueves al domingo de la próxima semana en Sant Sadurní d’Anoia y en la que el Liceo iniciará el viernes su camino en cuartos contra el Alcoi, contará con sistema de videoarbitraje por primera vez en una competición nacional de hockey sobre patines. Tal y como adelantaba Hockey Cátedra y contrastó DXT Campeón, se lleva semanas trabajando en el reglamento para su uso y que todo esté preparado para llevarlo a la práctica durante el torneo del KO, aunque todavía está pendiente su aprobación y los clubes todavía no han recibido ninguna notificación al respecto por parte de la Federación Española.

La medida no pilla por sorpresa. El pasado fin de semana Italia ya lo puso a prueba en la Coppa en la que el Trissino se proclamó campeón frente al Bassano. Portugal ya aprobó el VAR (aunque en realidad sus siglas son SRV) la temporada pasada, tanto para la Copa como para la final del playoff por el título de Liga. Y también se utilizó en la final de la Champions del curso anterior, precisamente con dos árbitros coruñeses, Rubén Fernández y Dani Villar, como los protagonistas. “Es más justo”, reconocían tras la positiva experiencia, aunque reconocían que todavía quedaban ajustes por hacer.

La Federación Española de Patinaje, de hecho, estudió de cerca el funcionamiento del SRV en la competición continental que tuvo lugar en Matosinhos, ya con la idea de que importarla a España. Allí se instalaron siete cámaras. Dos detrás de las porterías. Dos centrales. Una en el lado contrario de los banquillos. Y dos esquinadas en las áreas. La señal era enviada a una unidad móvil exterior, donde un árbitro (junto a un técnico de vídeo encargado de hacer los cortes) ya las iba revisando al momento. Si veía algo susceptible de revisión, avisaba a los árbitros de pista para que le echasen un segundo ojo a la jugada. Además, se revisaron todos los goles y los momentos más delicados como tarjetas y bola parada.

Según Hockey Cátedra, en esta ocasión el SRV actuará tanto a petición de los propios árbitros como de los equipos y ya se está probando en el pabellón que acogerá la Copa, el Ateneu Agrícola, con hasta ocho cámaras dispuestas para no perder ningún ángulo.

“El SRV nos ayuda, evita las trampas, las protestas y las agresiones. Hay siete cámaras mirando y eso hace que los jugadores se dediquen a jugar por más que el hockey no deje de ser un deporte con mucho contacto”, valoraban después de pitar la final de la Champions tanto Fernández como Villar en un reportaje en este periódico. Pasaron de ser escépticos a creyentes con unas conclusiones tajantes: “Hay más justicia. Evita suspicacias. Y te descarga el pensar que te has equivocado y has perjudicado a un equipo. Porque si pasa, lo revisas, asumes el error y cambias”.