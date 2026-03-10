Dava Torres tampoco jugará contra el Sporting

Dava Torres, en el partido contra el Igualada Javier Alborés

El Liceo afrontará en cuadro una nueva batalla en la Champions al confirmarse que Dava Torres, que ya no viajó a Reus el pasado sábado, tampoco lo hará este jueves a Portugal. Juan Copa contará con hasta tres bajas para el partido contra el Sporting, que no se disputará en el João Rocha, habitual casa de los leones, sino en Paço de Arcos. A la del capitán, con unas molestias musculares que le mantienen entre algodones, se le unen la del también lesionado Toni Pérez, que aún le quedan mínimo seis semanas para volver, y la del sancionado Bruno Saavedra, que cumplirá el segundo de los cuatro partidos de castigo por golpear al benfiquista Zé Miranda.

Blai Roca salva un punto para el Liceo en Reus (3-3) Más información

Se le acumulan las preocupaciones al técnico verdiblanco pese a que la temporada del Liceo está siendo extraordinaria y que sigue estando en una posición privilegiada, líder de la OK Liga con cinco puntos de ventaja sobre el Barça y el Igualada, mientras que en la Champions, en la que va segundo de su grupo, defiende una renta de cuatro sobre el quinto, el primero de los que se quedan fuera de la Final a Ocho. Así que, por un lado, conviene no arriesgar con Dava Torres y por otro, la situación da cierto aire porque aunque importantes, ni el de Reus ni el del Sporting son partidos a vida o muerte como sí lo serán los de la Copa del Rey, ya a la vuelta de la esquina porque se disputa la semana que viene en Sant Sadurní d'Anoia.

El conjunto coruñés empezó el año con una plantilla larga, de nueve jugadores y dos porteros (también tuvo que utilizar a un tercero, Eloi Martínez, del filial, cuando Martín Rodríguez tuvo unos problemas de rodilla). Aun así, el entrenador coruñés apenas ha necesitado hacer convocatorias porque el curso arrancó con Tombita arrastrando una lesión. Cuando el argentino volvió, entre él y Jacobo Copa se turnaron el puesto en la grada, donde también se quedó por un día Bruno Saavedra.

Coimbra será la sede de la Final a Ocho de la Champions Más información

Con la sanción al santiagués en Europa, el técnico podía estar tranquilo porque seguía contando con la rotación completa. La lesión de Toni Pérez ya descuadró las cuentas, aunque no para la OK Liga. La entrada en la enfermería de Dava Torres implicó que el Liceo jugara con unos menos en Reus. Pero en el caso de enfrentamiento contra el Sporting se unen las tres, por lo que Copa solo podrá tener dos jugadores de recambio en el banquillo, aunque está previsto que viaje el canterano Jaime Méndez.

Al rojo vivo

La acumulación de problemas llega en un mes de marzo en el que el Liceo tiene hasta tres frentes abiertos. Esta semana hay doblete de Champions (jueves contra el Sporting) y OK Liga (domingo contra el Noia en el Palacio de los Deportes de Riazor). La próxima es la Copa del Rey, en la que se medirá el viernes a las 21.30 horas al Alcoi en cuartos de final. Y para terminar, un nuevo doblete de Europa (jueves 26 en el Palacio contra el Barcelos) y competición doméstica (domingo 29 en Sant Hipólit de Voltregá).

Un mes de marzo con tres frentes abiertos para el Liceo Más información

La situación en Europa es un poco más comprometida que la de la Liga, en donde el empate del pasado sábado en Reus solo le costó que sus dos perseguidores en la tabla, Barça y Reus, recortaran de siete a cinco puntos su desventaja. En la competición continental, el grupo de la muerte está al rojo vivo. Mientras que en el otro el Porto, el Barça y el Trissino ya sacaron su billete para la Final a Ocho y el Reus está a un paso; en el B solo el Benfica tiene asegurado el pase y los otros cinco equipos están en disposición de luchar por los tres que quedan. Los verdiblancos tienen 11 puntos por los 10 de Sporting y Barcelos, los 7 del Oliveirense y los 3 del colista Bassano.

El equilibrio del Liceo para compaginar Liga y Champions Más información

El partido entre los dos equipos de verde, que en la primera vuelta en el Palacio de los Deportes de Riazor empataron a dos goles, abrirá la jornada a las 21.30 horas. Treinta minutos después será el duelo entre el Benfica, ya clasificado, y el Barcelos, vigente campeón de Europa; y el del Oliveirense y el Bassano. Si los italianos pierden, quedarían matemáticamente eliminados mientras que la única manera para que el Liceo pudiera dejar sentenciada su clasificación a falta de dos jornadas (en las que se mide en casa a Barcelos y a domicilio al Oliveirense) sería ganando al Sporting y con derrota del Oliveirense.

Segunda visita a Paço de Arcos

Como informó el portal HoqueiPT, el partido de este jueves entre el Liceo y el Sporting no se jugará en Lisboa, sino a unos 20 kilómetros, en la localidad costera de Paço de Arcos. Las elecciones en el club de los leones, previstas para el sábado, han desplazado del João Rocha a los equipos de las modalidades verdiblancas, viéndose afectado este encuentro de Champions.

Puede que sea un buen síntoma para los coruñeses, porque saldaron sus tres visitas al pabellón lisboeta con tres derrotas. Es decir, nunca han ganado allí (8-5 en las semifinales de la Recopa 1984-85; y 5-3 y 6-4 en la fase de grupos de la Champions 2017-18 y 2018-19 respectivamente). Y sin embargo, sí lo hicieron la única vez que jugaron en Paço de Arcos, aunque contra el equipo anfitrión. Fue en la temporada 1989-90 en las semifinales de la desaparecida Recopa de Europa.

Los verdiblancos se habían impuesto con claridad en la ida, disputada en el Palacio de los Deportes de Riazor, por 11-1. Afrontaban la vuelta con ventaja pero no se confiaron y volvieron a ganar por 4-8 con tres goles de Martinazzo, dos de Rovira y uno de Joan Carles, Pujalte y Roldán. En la final después superarían al Lovaina belga por 2-9 y 22-1 para levantar un nuevo título en su historial.