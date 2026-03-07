El Liceo abre en Reus la recta final de la Liga

Un lance del duelo de la octava jornada entre el Liceo y el Reus Deportivo Germán Barreiros

Quedan seis jornadas y defiende los siete puntos de ventaja que tiene sobre Barça e Igualada, empezando por esta noche en Reus (21.00 horas). Son las cuentas del Liceo para acabar en primera posición la fase regular de la OK Liga. En realidad, esta solo sirve para ordenar la parrilla de salida de cara al playoff en el que sí se decide el título, aunque hacerlo desde la pole tiene el premio añadido de contar con ventaja de campo en todas las eliminatorias, desde cuartos hasta la final. La recta final para los de Juan Copa se empina, sobre todo en un mes de marzo con tres frentes abiertos, pero salvar esta jornada, a priori más propicia para sus rivales (el Barça juega con el colista Caldes y el Igualada frente al SHUM Maçanet) supondría dar un importante paso al frente.

De hecho, la victoria en el Palau d’Esports tendría el bonus extra de que el equipo coruñés ya se aseguraría acabar entre los cuatro primeros. Ahora son 14 puntos los que separan al Liceo, primero, del Reus, quinto en una temporada un tanto irregular y en la que no consiguió clasificarse como cabeza de serie para la Copa del Rey en la que en dos semanas defenderá título. Si gana aumentará la renta hasta los 18 y solo quedarán 15 en juego. Pase lo que pase el liderato no corre peligro. Los verdiblancos pueden incluso permitirse dos derrotas sin perderlo. Y solo llevan una, además de tres empates, en las primeras veinte jornadas de la competición.

El conjunto liceísta ha tenido una semana entera para preparar el duelo. Pero de nuevo envuelto en ruido, para lo que Juan Copa ha tenido que volver a aislar al vestuario para que continúe inmune a interferencias ajenas. Ya fue así, y con éxito, en la importante semana en la que recibió a Benfica y Barça con tres días de diferencia mientras sonaban a su alrededor las bombas de la salida de César Carballeira o de la llegada de Eduard Lamas, las renovaciones posteriores e incluso la rueda de prensa del director deportivo Antón Boedo para valorar la situación.

Ahora ese bullicio externo llega en forma de los ecos y repercusión del polémico altercado al final del partido del domingo pasado contra el Igualada entre algunos de sus jugadores y los seguidores visitantes. A la guerra de comunicados hay que añadir la denuncia del técnico coruñés de la inseguridad que sufren en algunas pistas de Cataluña y palabras del presidente del conjunto arlequinado, Manuel Burón, que cargó contra un Liceo con el que aseguró que las relaciones están rotas.

La Bombonera

Reus es una de esas plazas en la que es incómodo jugar porque el público mete mucha presión. Por algo le llaman La Bombonera. El Liceo vuelve allí siete meses después de protagonizaron una de las gestas más inverosímiles de los últimos años en el tercer partido de las semifinales del playoff de la temporada pasada. César Carballeira taponó en el último momento un tiro a puerta vacía de los locales, evitando la sentencia, e inició una transición en la que Dava Torres empató sobre la bocina y después Nil Cervera sentenció en la prórroga el pase a la final. Un gran recuerdo que se une al de hace cuatro años, cuando levantó allí su última Liga.

El Reus no ha encontrado esta temporada la fiabilidad de la anterior. En buena parte, porque tampoco Martí Casas está al nivel goleador del curso pasado, llevando la voz cantante el capitán Joan Salvat especialmente peligroso contra el Liceo. El otro gran protagonista del año pasado fue el portero Cándid Ballart, que hoy causará una baja importante por estar lesionado. Los verdiblancos, sin embargo, no se fían. Porque el rojinegro es un equipo muy bien trabajado, con unos automatismos muy definidos. Ya se demostró en el 4-3 de la primera vuelta en el Palacio de los Deportes de Riazor. Aquel día Toni Pérez marcó dos de los cuatro tantos locales. Hoy el asturiano será otro gran ausente por la lesión que le tendrá dos meses fuera. Es la hora de Tombita.