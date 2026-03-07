Blai Roca salva un punto para el Liceo en Reus (3-3)

Blai Roca frente a Martí Casas en un Liceo-Reus Germán Barreiros

En el deporte siempre se mira al que marca gol. Tombita, César Carballeira y Nuno Paiva fueron los autores de los tres que marcó el Liceo en Reus. Y, sin embargo, si los verdiblancos sacaron un punto de su visita a una de las pistas más complicadas de la OK Liga y se quedaron muy cerca de conseguir algo más, ya que los locales empataron en la recta final, no fue por los goles anotados, sino los que evitó Blai Roca. El portero liceísta dio todo un recital. Encajó tres, pero fueron incontables los que evitó: de disparos, de manos a mano, de directa; con la mano, con el pie, con la careta. Un salvador bajo palos que sin embargo no pudo impedir que el empate le cuesta al Liceo ceder parte de su renta en el liderato. El Barça recorta dos puntos y ahora su ventaja es de cinco, a la espera de lo que haga este domingo el Igualada, de momento a ocho. Pero salvaron los coruñeses una de las salidas más complicadas que les quedaban y que además afrontaron con dos importantes bajas.

La de Toni Pérez ya era conocida. Sorprendió la ausencia de Dava Torres, que ya se quedó en A Coruña con unas molestias físicas. No eran dos cualquiera. César Carballeira y Nuno Paiva se quedaron solos con la responsabilidad de la veteranía y Juan Copa los eligió a ambos para empezar el partido en pista junto a Nil Cervera y Arnau Xaus. Y no salieron mal, pero la del capitán no es una falta cualquiera. Sobre todo porque es el que habitualmente maneja los ritmos y dirige las operaciones.

El Reus también tenía una baja importante, la del portero Cándid Ballart. Cubrió su puesto el internacional en categorías inferiores Nil Viña, al que intentaron probar para ver si estaba nervioso (aunque no era el debut, ya había jugado el partido anterior). El protagonismo estaba bajo los palos, porque Blai Roca se erigió en el salvador de los suyos. Puso el candado con cuatro y lo mantuvo cuando a los suyos les tocó jugar con uno menos por la azul a Nil Cervera. Auténtica exhibición del también internacional liceísta.

Los verdiblancos aguantaron los dos minutos en inferioridad. El primero, incluso con ocasiones cuando tanto Bruno Saavedra como Nuno Paiva robaron la bola y lanzaron la contra. El segundo, sufriendo y tirando de las paradas de Roca. Superó ese momento y golpeó cuando recuperó al cuarto jugador. Cervera volvió a pista y se redimió con una gran asistencia al área, donde Tombita metió el stick para mandar la bola a las redes. Con la baja de Pérez, era su momento. Y no falló el argentino con su primer gol de la temporada.

La reacción local fue casi inmediata. Estaban los dos equipos con sus jóvenes en pista. No hace tanto, por ejemplo, que Copa y Saavedra luchaban por el título nacional juvenil en las filas del Dominicos frente a Casas, Viña y Martínez. Ahora ya lo hacen entre los mayores. Y esta vez esa efervescencia de la juventud sentó mejor al Reus e igualó el marcador con una gran acción. Pol Martínez arrastró a dos defensores y se la pasó casi de espaldas a Diego Rojas, a quien había dejado solo y que definió bien frente a Roca.

Todo volvía como a empezar y al Liceo le costaba mantener la posesión de la bola con un Nil Cervera, encargado de iniciar las jugadas, al que presionaban muy arriba y se equivocaba en los pases. Hasta el descanso, el partido prácticamente se resumió en un milagro tras otro de Blai Roca. Especialmente un mano a mano que le sacó a Martí Casas. Nuno Paiva era el que se animaba más en el ataque coruñés, aunque también tuvo un uno para uno Tombita en el que no tuvo suerte.

Parecía que lo mejor para el Liceo era llegar al descanso sin encajar. Pero tampoco le sentó demasiado bien. El Reus salió mejor al segundo tiempo, con las ideas más claras. No habían pasado ni veinte segundos cuando Marc Julià ponía por delante a los locales en una jugada de dos rechaces en el área. Bruno Saavedra tuvo hasta dos opciones de réplica casi inmediatas, pero Blai Roca seguía teniendo que esforzarse por evitar que el Reus aumentara la renta.

El Liceo todavía tenía un as bajo la manga. Y eran las individualidades. Lo estaba pasando fatal. Pero dos latigazos le permitieron darle la vuelta al marcador. Un disparo al saque de falta de César Carballeira. 2-2. Un tiro marca de la casa de Nuno Paiva, al que le dejaron abierto el carril del centro. 2-3. En el medio, Guillem Jansà había hecho probablemente la jugada del partido, un autopase con la valla como compañera con el que se fue de todo el Liceo, menos de Roca. Él estaba siendo la gran diferencia.

Eso y que el Liceo se puso con nueve faltas demasiado pronto, con 14 minutos todavía por jugarse. El Reus tenía menos, pero sin embargo Diego Rojas veía una azul que le ponía contra las cuerdas. Juan Copa jugó la superioridad con dos equipos diferentes. Pero ni uno ni otro pudieron sorprender a Viña e incluso pasó todo lo contrario porque los locales casi marcan en inferioridad. Y cuando se recuperaron además se encontraron con la décima falta liceísta. Carles Casas, gran especialista, no pudo ante Roca y todo se mantenía igual. Quedaban cinco minutos.

Pero el Liceo había renunciado demasiado pronto al ataque. Ya llevaba dos casi sin dar señales de vida, quitándose de encima bolas. Y esos pasos atrás en una pista como la del Reus se pagan. Rondaba el gol y lo encontró Marc Julià con un disparo casi desde su casa. Y con poco menos de tres minutos por delante, Juan Copa daba por bueno el empate.