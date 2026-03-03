Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Liceo

Coimbra será la sede de la Final a Ocho de la Champions

La localidad portuguesa acogerá la competición del 6 al 10 de mayo junto a la Final a Cuatro de la categoría femenina

María Varela
María Varela
03/03/2026 20:43
Los jugadores del Liceo celebran un gol contra el Benfica
Los jugadores del Liceo celebran un gol contra el Benfica
Patricia G. Fraga
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Coimbra será la sede de la Final a Ocho de la Champions masculina, así como de la Final a Cuatro de la femenina. La World Skate Europe anunció ayer la designación de la localidad portuguesa para ambas competiciones, que por primera vez en la historia se disputarán de forma paralela. Estas se desarrollarán del 6 al 10 de mayo en el pabellón Mário Mexia, con capacidad para alrededor de 2.300 espectadores. Y el Liceo, segundo de su grupo, del que pasan los cuatro primeros, quiere ser uno de los contendientes. 

Carballeira, en el partido en Riazor contra el Bassano

El Liceo mete la directa hacia la Final a Ocho de la Champions (2-3)

Más información

El Benfica es el único con el billete asegurado de los equipos que viajan junto al conjunto verdiblanco (Sporting, Barcelos, Oliveirense y Bassano) mientras que en el otro grupo ya están clasificados el Porto, el Trissino y el Barça. La única plaza que queda por asignar será o bien para el Reus, que tiene claramente ventaja, o bien para el Igualada. La Champions cambió este año de formato. En vez de una ronda previa de cuartos de final con enfrentamientos de ida y vuelta (en la que el Liceo claudicó el año pasado en la tanda de penaltis frente al Barcelos, a la postre campeón) los cuatro primeros de cada grupo pasan directamente a la Final a Ocho, que contará con cuartos de final, semifinales y final. 

En la competición femenina, ya se conocen los cuatro contendientes de la Final a Cuatro. Serán los equipos españoles de Vila-sana, Telecable Gijón y el Esneca Fraga de la coruñesa María Sanjurjo, además del portugués Benfica, el único con representación en hombres y mujeres. 

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Los jugadores del Liceo celebran un gol contra el Benfica

Coimbra será la sede de la Final a Ocho de la Champions
María Varela
Aficionados del Igualada en el Palacio durante el partido ante el Liceo

El Liceo carga contra los "ultras" del Igualada y denuncia una agresión a Tombita
Sergio Baltar
Juan Copa da indicaciones durante el Liceo-Igualada

Juan Copa: "En la primera pasó de todo y en la segunda los equipos estuvimos un poco esperando el fallo del contrario"
Redacción
Jugada del Liceo-Igualada de este domingo en el Palacio

Crónica | Fin a la racha de victorias del Liceo, que empata con el Igualada (3-3)
María Varela