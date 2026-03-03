Los jugadores del Liceo celebran un gol contra el Benfica Patricia G. Fraga

Coimbra será la sede de la Final a Ocho de la Champions masculina, así como de la Final a Cuatro de la femenina. La World Skate Europe anunció ayer la designación de la localidad portuguesa para ambas competiciones, que por primera vez en la historia se disputarán de forma paralela. Estas se desarrollarán del 6 al 10 de mayo en el pabellón Mário Mexia, con capacidad para alrededor de 2.300 espectadores. Y el Liceo, segundo de su grupo, del que pasan los cuatro primeros, quiere ser uno de los contendientes.

El Benfica es el único con el billete asegurado de los equipos que viajan junto al conjunto verdiblanco (Sporting, Barcelos, Oliveirense y Bassano) mientras que en el otro grupo ya están clasificados el Porto, el Trissino y el Barça. La única plaza que queda por asignar será o bien para el Reus, que tiene claramente ventaja, o bien para el Igualada. La Champions cambió este año de formato. En vez de una ronda previa de cuartos de final con enfrentamientos de ida y vuelta (en la que el Liceo claudicó el año pasado en la tanda de penaltis frente al Barcelos, a la postre campeón) los cuatro primeros de cada grupo pasan directamente a la Final a Ocho, que contará con cuartos de final, semifinales y final.

En la competición femenina, ya se conocen los cuatro contendientes de la Final a Cuatro. Serán los equipos españoles de Vila-sana, Telecable Gijón y el Esneca Fraga de la coruñesa María Sanjurjo, además del portugués Benfica, el único con representación en hombres y mujeres.