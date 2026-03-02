El Liceo carga contra los "ultras" del Igualada y denuncia una agresión a Tombita

Seguidores del Igualada en el Palacio durante el partido ante el Liceo Javier Alborés

Tras el bocinazo final del partido de este domingo en el Palacio de los Deportes de Riazor entre Liceo e Igualada se vivieron unos momentos tensos en el pabellón. Durante su habitual vuelta a la pista para saludar al público, algunos jugadores del Liceo se vieron envueltos en una trifulca con un sector de seguidores visitantes.

Un día más tarde se ha producido un cruce de comunicados entre los dos clubes implicados. El primero en pronunciarse fue el Igualada, que lo hizo por la mañana responsabilizando a los jugadores verdiblancos por los incidentes y exculpando a sus seguidores. Por su parte, el Liceo acusa a los "ultras" catalanes de ser los instigadores y denuncia una agresión física a su jugador, Tombita.

Crónica | Fin a la racha de victorias del Liceo, que empata con el Igualada (3-3) Más información

"Una vez finalizado el partido, y cuando los aficionados igualadinos ya se disponían a abandonar la instalación, varios jugadores del conjunto local se dirigieron hacia la zona en la que estos se encontraban. Los vídeos registrados muestran cómo algunos de ellos se encaran con la afición visitante y, de manera reiterada, les instan a bajar a la pista con expresiones claramente provocadoras. Las propias imágenes evidencian que la actitud de nuestros aficionados es tranquila y dialogante, sin voluntad de enfrentamiento. A pesar de ello, la tensión fue en aumento por la insistencia y la actitud intimidatoria de algunos jugadores locales, y los hechos acabaron con una agresión física a un aficionado igualadino", afirma el club catalán.

Algo que contradice el Liceo: "Lamentamos, condenamos y expresamos nuestra más enérgica repulsa al comportamiento mostrado por los ultras del equipo visitante durante el encuentro (...). Dichas actitudes fueron objeto de la debida advertencia, por parte de la organización del partido, hasta el punto de valorarse la expulsión del recinto de dicho grupo radical".

En el comunicado del equipo catalán se afirma que sus jugadores "mantuvieron en todo momento una actitud competitiva y responsable" durante el encuentro. Además, en el segundo punto, se rechaza que se tilde a sus aficionados desplazados a A Coruña como 'ultras' o 'radicales'. Algo con lo que no está de acuerdo el Liceo, que escribió lo siguiente en la tarde de este lunes: "Utilizamos el término 'ultra', a diferencia del término 'aficionado' que usa el Igualada en su comunicado, precisamente por el respeto que profesa nuestro Club a la afición de un Club histórico como el Igualada, a la que en modo alguno representan".

La entidad catalana publicó a través de sus redes sociales, junto al comunicado, una recopilación de vídeos de este domingo. Sobre la misma, el conjunto coruñés ha afirmado lo siguiente: "La grabación ha sido realizada desde la grada, enfocando a nuestros jugadores, omitiendo de manera deliberada contextos y conductas previas y posteriores protagonizadas por el grupo ultra, pues no recogen sus continuas provocaciones, ofreciendo una visión distorsionada de los hechos". A lo que añaden: "No permitiremos que se manche el nombre de nuestra institución ni que se normalicen conductas violentas en nuestro pabellón".

En uno de esos vídeos se puede ver a Tombita, jugador del Liceo, encajado en un carrito para la ropa, siendo sujetado por un hombre. Sobre esas imágenes, el Liceo afirma que "se corresponden a los instantes inmediatamente posteriores a haber sufrido una agresión física directa por parte de un ultra visitante que saltó desde la grada, hechos por los que tanto el HC Liceo como nuestro jugador se reservan el derecho a ejercitar las acciones legales que les asistan".

Uno de los primeros puntos que denuncia el Liceo en su comunicado son las situaciones de agresividad y tensión que sufren con asiduidad en sus desplazamientos. "Lo inaudito es que en esta ocasión, conductas de esta naturaleza se hayan producido en nuestra propia pista", añade el club. La entidad hace referencia a los encuentros recientes con desplazamientos de seguidores visitantes como contra Barça, Sporting, Benfica o Barcelos para hacer gala del buen ambiente que suele reinar en el Palacio de los Deportes de Riazor.