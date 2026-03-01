Juan Copa: "En la primera pasó de todo y en la segunda los equipos estuvimos un poco esperando el fallo del contrario"

Juan Copa da indicaciones durante el Liceo-Igualada Javier Alborés

Juan Copa, técnico del Liceo, valoró muy positivamente el punto rescatado en Riazor contra el segundo clasificado, el Igualada, en un partido "que sabíamos iba a ser muy complicado porque ellos tienen muy buen equipo", subrayando además que ambos conjuntos jugaron Champions entre semana, "ellos el miércoles y nosotros el jueves".

El preparador coruñés relató que "en la primera parte no estuvimos bien porque no interpretamos bien el partido. Tuvimos dos contras, y después un penalti con el que ellos se pusieron 1-3. Contra este equipo particularmente ir abajo es complicado porque se guardan bien con la bola, defienden bien y tienen buena portería. Pero en los últimos cinco minutos de la primera parte jugamos con un alta intensidad, pasamos por encima del rival y conseguimos el empate antes de que llegara el descanso. Pienso que si dura un poco más le dábamos la vuelta al resultado. Estábamos un poquito faltos de orden, de esa intensidad que siempre es difícil en el primer partido después de una semana de Champions"

Tras el parón, Copa tuvo la sensación de "que bajó todo" En la primera pasó de todo y en la segunda los equipos estuvimos un poco esperando el fallo del contrario. Ellos, guardando un poco más la bola porque tenían miedo a nuestras contras. Si pasó algo en las áreas, fue más en la del Igualada. Tuvimos tres o cuatro ocasiones bastante claras para ponernos por delante. A medida que iba pasando el tiempo, que pasó muy rápido, los dos equipos con nueve [faltas]... Hay un momento muy delicado y ahí nosotros tiramos de inteligencia y de la clasificación; de no conseguir ganar el partido, al menos no perderlo. Tenemos siete puntos de ventaja a falta de seis jornadas, y en este sentido somos un equipo muy listo jugando con lo que hemos ganado, por eso en un partido como este era importante no perder".

El entrenador del líder de la OK Liga calificó de "muy positiva" la reacción de sus jugadores tras ponerse dos goles abajo, "porque no sabíamos qué podía pasar en la segunda parte. Lógicamente con 1-3 tienes que dejar muchos espacios, pero menos mal que conseguimos rápido el empate. El tercer partido en una semana siempre cuesta, por es importante ser listos y haber conseguido el empate".

El Liceo aguantó los últimos veinte minutos sin cometer la décima falta. El Igualada, los diez finales. "A bola parada, nunca se sabe. Ellos tienen buenos lanzadores, como se vio en el penalti, y siempre piensas 'que vayamos nosotros primero', pero también los equipos nos respetamos mucho y ninguno quería cometer esa falta. Los minutos pasaban y había que tener mucho cuidado; no teníamos que arriesgar, porque ellos salen muy bien a la contra, como pasó en la primera parte", matizó.

"Partido táctico, muy complicado, contra un gran equipo, que valoramos muy positivamente porque en la clasificación nos deja como estábamos, y este sentido estamos contentos", agregó Juan Copa. "Ahora vamos a ver si podemos descansar un poco y después empezar a trabajar cosas, porque la baja de Toni nos trastoca la rotación. Esta semana tenemos mucho trabajo para ajustar eso y preparar bien el partido de Reus".

Toni Pérez estará fuera entre seis y ocho semanas. "La lesión es un pena tremenda, porque además estaba en un muy buen momento y ayudando mucho al equipo. Porque no es solo los goles que mete; trabaja mucho sin bola, abre muchos espacios para los demás jugadores y los rivales le tienen mucho respeto".

La lesión del asturiano complica un poco más un marzo ya de por sí durísimo. "Esto es una locura, y los jugadores también lo notan. En la segunda parte el Igualada y nosotros estábamos físicamente justos porque son muchos partidos, muchos viajes..., y lo que queda. Primero vamos a Reus y luego a Lisboa, y aun encima tenemos la Copa del Rey. Vamos a tener que trabajar mucho tanto en entrenar como en descansar para intentar llegar lo mejor posible a los partidos".

Respecto al incidente al final del encuentro, Juan Copa dijo que "las cosas de la pista, se quedan en la pista. Fue un partido duro, porque ellos también juegan muy físico, igual que nosotros, pero no fue más allá. Acabó el partido y todo bien con su staff y sus jugadores; siempre puede pasar alguna cosa, porque los jugadores están al doscientos por cien, pero lo que pasa en la grada...".

"Riazor es una pista a la que puede venir tranquilamente cualquiera, con sus hijos, pero viene esta gente, que pienso que debe animar a su equipo y no meterse en más historias. Es un poco lo que pasamos nosotros por ahí adelante. Muchas veces lo decimos y parece que siempre nos estamos quejando por quejarnos, pero lo de hoy es un ejemplo para ver lo que pasamos por ahí adelante. Estamos en nuestra casa, el partido acabó con un resultado justo, y eso es lo que tiene que quedar. Lo que pasa después es una falta de respeto y no vamos a permitir que lo hagan en nuestra casa porque ya nos pasa mucho por ahí adelante", puntualizó el técnico del Liceo para justificar la reacción de sus jugadores a la agresión de los ultras del Igualada a Tombita.