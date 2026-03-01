Mi cuenta

Liceo

Duelo por todo lo alto entre Liceo e Igualada

El equipo catalán es el único que ha logrado imponerse a los verdiblancos en la presente OK Liga

Raúl Ameneiro
01/03/2026 06:00
Una acción de Dava Torres durante la victoria del Liceo por 3-1 la temporada pasada ante Igualada
Patricia G. Fraga
Duelo en la cumbre el que se vivirá este domingo (12.00 horas) en el Palacio de los Deportes de Riazor. El líder en solitario de la OK Liga, el Liceo, recibe al segundo clasificado, el Igualada, en un duelo con sabor a revancha. Los catalanes son los únicos que se han conseguido imponer, hasta el momento, a los verdiblancos en la competición liguera. Aquel partido se resolvió con un 4-0 favorable al Igualada con goles del capitán Roger Bars (dos), Marc González y el joven Marc Carol.

Ese encuentro, el primero y por ahora único que hay perdido el Liceo este curso en OK Liga, tuvo lugar el 2 de noviembre en Les Comes. A partir de ahí, el Liceo se ha convertido en una apisonadora en la competición doméstica, contando sus partidos por victorias, doce de manera consecutiva. Una racha espectacular que ha catapultado a los coruñeses hasta la primera plaza de la tabla clasificatoria. Justo por detrás, pero a siete puntos de distancia, está el rival de hoy, el Igualada, mientras que el Barça se queda a nueve.

La de este domingo es una oportunidad de oro para que el Liceo siga encarrilando ese primer puesto que tan importante sería de cara a los playoffs por el título. Para afrontar este duro duelo, Juan Copa no podrá contar con un Toni Pérez que cayó lesionado este jueves en el partido de Champions ante el Bassano. El jugador asturiano sufrió un esguince grave y una pequeña rotura en la base del tobillo que le tendrán apartado de las pistas durante, al menos, ocho semanas. Esto significa que se perderá este partido y también la Copa del Rey, pero se recuperaría para una hipotética Final a Ocho de Champions y para el playoff.

Su sustituto hoy en la zona de ataque liceísta podría ser un Bruno Saavedra que estará descansado tras cumplir su primer partido de sanción en la competición europea. Aunque precisamente en ese duelo hizo méritos para ser hoy titular Arnau Xaus, que ayudó a la victoria coruñesa con dos goles. Al no tener que hacer convocatoria, Tombita volverá al Palacio en busca de aprovechar esta oportunidad.

Por su parte, el Igualada llega con un viejo conocido de la parroquia verdiblanca como es el argentino Matías Pascual, campeón de Europa con el Liceo en 2012 y de Liga un año más tarde. Un equipo en el que destaca la potencia de su capitán, Roger Bars y la dirección de juego del joven Marc Carol, ya más que asentado en las alineaciones de Marc Muntané. Bajo palos estará un Arnau Martínez que la próxima temporada defenderá los colores del Barça. El Igualada es uno de los pocos equipos que puede competir físicamente con el Liceo, por lo que por ahí pasará una de las claves.

