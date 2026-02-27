Mi cuenta

Diario de Ferrol

Liceo

Toni Pérez estará entre seis y ocho semanas de baja y se perderá la Copa del Rey

Las pruebas al jugador del Liceo, que cayó lesionado en Bassano, confirman un esguince grave y una pequeña rotura

María Varela
María Varela
27/02/2026 20:04
Toni Pérez, en un partido de esta temporada
Toni Pérez, en un partido de esta temporada
Quintana
Toni Pérez estará entre seis y ocho semanas de baja. Las pruebas a las que fue sometido nada más llegar a A Coruña desde Bassano, donde este jueves cayó lesionado en la primera parte del partido de Champions del Liceo, confirmaron un esguince grave y una pequeña rotura en la base del tobillo que le obligará a parar al menos un mes y después empezar el proceso de recuperación.

Se perderá por tanto la Copa del Rey que del 19 al 22 de marzo se disputará en Sant Sadurní d'Anoia, aunque según las estimaciones de los médicos estará disponible para volver a las pistas tanto para el playoff de la OK Liga como para la Final a Ocho europea (si el equipo se clasifica en el caso de la competición continental, en la doméstica ya lo está).

Las próximas cuatro semanas tendrá que estar parado con una bota que le inmovilizará el pie. A partir de ahí el tiempo para regresar a las pistas irá en función de sensaciones, aunque los médicos que le examinaron estiman que necesitará entre dos y cuatro semanas de rehabilitación.

Las imágenes de Toni Pérez, más de tres minutos tirado sobre la pista del PalaUbroker de Bassano, paralizaron el corazón de los seguidores verdiblancos. En un principio se temía por una lesión de gravedad, aunque tras las primeras exploraciones realizadas en Italia se descartó una rotura ósea.

Pero ya en A Coruña el delantero asturiano, que regresó el pasado verano al Liceo después de una etapa de ocho años en el Sporting de Portugal, fue sometido a una resonancia que si bien descartó un problema de ligamentos mayor, sí dio con el diagnóstico final.

Con 13 goles, 11 en la OK Liga y 2 en Europa, Toni Pérez es uno de los jugadores más en forma de un Liceo que es el líder de la OK Liga y que este domingo recibe al segundo clasificado, el Igualada. Por delante solo tiene a César Carballeira (15) y Dava Torres (14), aunque su aportación va más allá de los números, aportando veteranía y carácter al equipo.

Las cuentas europeas

El grupo del Liceo se confirma como el de la muerte. Porque mientras en el otro ya solo queda por repartir uno de los cuatro billetes a la Final a Ocho, en el que quedó encuadrado el equipo coruñés es al revés, solo está decidido uno y los otros cinco equipos se mantienen con posibilidades.

El Benfica, líder destacado, se ganó su puesto en la siguiente fase al imponerse por 4-3 al Sporting. Suma ya 19 y a falta de tres jornadas se podría permitir incluso dos tropiezos sin que le pueda pillar el segundo, que es el Liceo. Los verdiblancos tienen 11 y superan en 1 al Sporting, que será su próximo rival (12 de marzo). Cuarto es el Barcelos, también con 10. 

A cuatro del Liceo se sitúa ya el Oliveirense, que es el margen que tiene que defender en los tres partidos que restan (9 puntos), aunque con un duelo directo en el horizonte en la última jornada (además de visitar a Sporting y Oliveirense, también recibe al Barcelos). Por último, el Bassano, con 4, tampoco está completamente descartado ya que todavía tiene posibilidades matemáticas de clasificación.

Los diez puntos que tiene el Liceo servirían para tener un pie y medio en la Final a Ocho en el otro grupo en el que Porto (18), Barça (16) y Trisino (13) ya se han asegurado un puesto entre los ocho mejores. El Reus es cuarto con 10 y lo tiene prácticamente hecho porque le sigue el Igualada con 4, es decir, a seis puntos con solo nueve en juego. El colista, el Saint Omer francés, ya está además matemáticamente eliminado, por lo que el último billete estará entre uno de los dos equipos españoles.

