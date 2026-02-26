La Final a Ocho pasa por Bassano

Dava Torres, en el partido contra el Bassano en el Palacio de Riazor Patricia G. Fraga

El Liceo quiere estar en la Final a Ocho de la Champions. “Objetivo marcado ya no en rojo, en morado”, decía Antón Boedo, director deportivo, hace unas semanas. Y eso, según se han puesto las cosas después de las seis primeras jornadas de la competición, pasa por ganar esta noche en Bassano (PalaUbroker, 20.45 horas). Es además la asignatura pendiente de esta temporada en Europa. Porque los verdiblancos todavía no han puntuado fuera de casa y los ocho puntos que figuran en su casillero se fraguaron entre los muros del Palacio de los Deportes de Riazor. Pero con la clasificación en un puño y solo una jornada más en A Coruña, la obligación es asaltar la pista del líder de la liga italiana y de paso intentar dejar descartado a uno de los rivales. Y sin Bruno Saavedra, que cumplirá el primero de los cuarto partidos de sanción que recibió por la roja recibida contra el Benfica.

“Toca cambiar el chip, apartar por unos días la Liga y vamos a por la Champions”, analiza Juan Copa. “Es un partido importante ante un rival que seguramente está en su mejor momento de la temporada, ya que es el líder de la liga italiana igual que nosotros lo somos de la española”, añade. “Creo que va a ser un partido entre dos grandes equipos y vamos con la intención de hacer un buen partido, agarrarnos a lo que nos pida, e intentar traer algo positivo para A Coruña”, concluye el técnico coruñés, que pese a la baja por sanción de Saavedra cuenta con la plantilla al completo con la entrada de Tombita, que había sido el descarte en los últimos partidos del conjunto liceísta.

Salvo el Benfica, destacado en el liderato de la clasificación del grupo con 15 puntos y que puede clasificarse matemáticamente para la siguiente ronda ya en esta jornada, todos tienen opciones de llegar a esa Final a Ocho para la que quedarían tres plazas. Segundo es el Sporting, que cuenta con diez puntos. Le sigue el Liceo, con ocho. Pero es que por detrás ya vienen tanto el Oliveirense como el Barcelos con siete. Y de colista aparece el Bassano, con tres, que solo ha ganado un partido, pero fue precisamente en su feudo, cuando se impuso por 3-1 al Barcelos.

Por eso una victoria sería tan importante. Porque por un lado relanzaría sus opciones de clasificarse, impidiendo que le superan sus dos inmediatos perseguidores. Y por otro, dejaría no matemáticamente, pero sí virtualmente eliminado al Bassano. En los otros partidos del grupo, el Benfica recibe al Sporting y mientras que hay duelo directo entre el Oliveirense y el Barcelos. En las tres últimas jornadas de la fase de grupos, el Liceo visita al Sporting, recibe al Barcelos y cierra en Oliveira de Azemeis. Mucho trabajo todavía por delante y nada decidido en el grupo considerado de la muerte.

Equipos con carácter

En el Palacio de los Deportes de Riazor, en el partido de la primera vuelta, el Liceo logró el triunfo por 4-3. Un resultado un tanto engañoso porque los verdiblancos dominaron el juego y el marcador. De hecho, ganaban por 4-1 y los italianos dieron un último empujón en los minutos finales para ponerse a un solo gol y meter el miedo en el cuerpo hasta la bocina. En Europa nunca se gana fácil.

Es la característica principal de un equipo que hereda el espíritu competitivo desde el banquillo, donde dirige un Alessandro Bertolucci célebre como jugador, con su icónica imagen con la melena y la cinta en la cabeza, y que ahora gana crédito como entrenador. La plantilla tiene marcado acento argentino, en el que destaca la portería con el exverdiblanco Valentín Grimalt, que acaba de renunciar a la selección nacional para ir a la Copa de las Naciones, y también la calidad individual de uno de los talentos de su generación, Giuliano Giuliani.

Como el Liceo, el Bassano es el líder de su Liga. Porque a su errático transcurrir en la competición europea (“El formato no ayuda a los equipos pequeños”, se quejaba su técnico esta semana en una entrevista en el canal especializado HockeyGlobal) se contrapone su dominio en territorio nacional, donde solo ha cedido tres empates y una derrota por 16 victorias para ir primero con 51 puntos, uno más que su gran rival, el Trissino.

La trayectoria del Liceo es prácticamente la misma. 50 puntos. Una derrota, dos empates y 16 victorias, doce ellas de forma consecutiva. Dos rachas frente a frente y mucha hambre por saciar. El Liceo lleva ya catorce años sin llegar a una fase final. Demasiado tiempo como para no aprovechar esta oportunidad.