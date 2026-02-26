El Liceo mete la directa hacia la Final a Ocho de la Champions (2-3)

Carballeira, en el partido en Riazor contra el Bassano Patricia G. Fraga

El Liceo acaricia la clasificación para la Final a Ocho de la WSE Champions gracias un trabajadísimo triunfo (2-3) en la pista del Bassano, farolillo rojo del grupo B, que con esta derrota queda descartado definitivamente de una lucha en la que también siguen los portugueses OC Barcelos y UD Oliveirense.

Los este jueves blanquiazules comenzaron fuerte. Tan solo nueve segundos tardaron en rozar el gol, pero Grimalt sacó un remate de Toni Pérez, solo en el segundo palo tras recibir la bola de Dava Torres. Lo consiguieron muy poco después. Transición rápida de Carballeira, por el centro de la pista, y misil tierra-aire a la escuadra izquierda del meta argentino del conjunto italiano (0-1).

El 0-1 sacó del letargo a un Bassano muy tímido de inicio, con una paciencia rozando la pachorra, seguramente esperando un error de los de Juan Copa. Llegó, en una zona muy delicada, pero 'el envoltorio' que intentó Fran Ipiñazar fue trabajo sencillo para Roca.

Toni Pérez, molestado in extremis por un rival cuando encaraba de cerca a Grimalt, y Dava Torres, con disparo seco culminando un contraataque que repelió el portero giallorosso, tuvieron el 0-2 en su stick. El tubo izquierdo despejó un intento de Giuliani, muy escorado y con el espacio peligroso perfectamente tapado por el meta liceísta.

Después de estos dos avisos y medio, varios minutos de tranquilidad, con el Liceo defendiendo con tanto éxito como poco esfuerzo y con el Bassano logrando frenar la salidas a la carrera de los de Juan Copa, quien no tardó el pedir tiempo muerto, tal vez por la falta de chispa de los suyos en ataque.

Sin embargo, fue el equipo italiano el que rondó el gol. Lo tuvo Montigel, beneficiado por una bola suelta, pero no pudo con Roca. Sí pudo Scuccato, en un penalti cometido por el propio guardameta catalán por zancadillear a Giuliani cuando le había encarado en clara ventaja (1-1).

El jugador local anotó otra vez menos de un minuto después. No subió al marcador porque el propio Scuccato marcó con el patín. Un nuevo toque de atención, no obstante, para un Liceo rácano y casi a merced del Bassano en esta fase del encuentro.

Roca tuvo que emplearse a fondo en un tiro a bocajarro de Giuliani culminando una perfecta jugada de bloqueo y continuación. Volvió a hacerlo ante Scuccato, de nuevo desde el punto fatídico, mientras sus compañeros seguían a la deriva por el parqué. De ahí que Copa padre se viera obligado a gastar otro minuto de instrucciones.

Tampoco funcionó esta vez. Primero Fran Ipiñazar y luego Posato obligaron a a Roca a sacar el extintor en dos amenazas claras de incendio. Un tiro a la contra de Xaus, que abortó sin problemas Grimalt, fue la única señal de vida del Liceo en ataque durante muchos minutos.

Fue justo después de que Toni Pérez se lesionase al caer mal, con la pierna izquierda doblada, tras saltar por encima de un rival para evitar atropellarlo. Un mal que no llegó solo. Riba, aprovechando la inopia defensiva de los blanquiazules, hizo justicia al asedio local saliendo desde detrás de la portería y batiendo a un Roca vendido (2-1).

La segunda mitad empezó bien para el Liceo. Riba vio la azul por zancadillear a a Cervera poco más allá de la mitad de la pista. A la primera acertó Xaus. Después de solo 36 segundos de una superioridad numérica de cuatro minutos.

En la mayor parte del resto del tiempo en desequilibrio de efectivos lo único destacable fue... una oportunidad clarísima para el Bassano. El tubo izquierdo de Roca repelió una directa, la décima falta liceísta, muy bien ejecutada por Giuliani.

Y entonces llegó el escándalo. Al menos para la afición local. Pozzato cometió la décima del Bassano, protestó y vio la azul. La cosa no paró ahí: roja al técnico local Alessandro Bertolucci (y al director deportivo). Directa para Xaus y el 2-3 que a la postre sería definitivo.

Enrabietado, el conjunto giallorosso se lanzó de nuevo hacia la meta de Roca. Cuando lo hacía Giuliani, Nuno Paiva lo zancadilleó por detrás. Primera azul para el Liceo, que en esta ocasión compensó los flojos minutos defensivos en el tramo más oscuro de la primera parte.

Pero una vez recuperada la igualdad, los de Juan Copa cometieron su tercer penalti. Y los árbitros prolongaron su show: azul a Roca por no mantenerse sobre la raya. Martín detuvo el lanzamiento alto de Riba. Un acierto del cambrés que frenó el empuje desbocado del Bassano.

Como desbocados andaban ya los colegiados portugueses, que castigaron al Liceo con un cuarto penalti, este por una falta fuera del área. Y fuera, por encima de la portería, lo mandó Fran Ipiñazar. Xaus devolvió el gesto estampando contra Grimalt la directa de la décimo quinta falta del Bassano.

Con los locales lanzados en pos de la igualada, que evitó el tubo izquierdo de Roca, el Liceo se reencontró con las contras del inicio. En la primera de ellas, la pareja lusa, tan tiquismiquis en el área visitante, se tragó un penalti a Cervera. En la segunda, Grimalt engulló el tiro cercano de Dava Torres.

A falta de minuto y medio el ausente Bertolucci sentó a Grimalt. Cervera erró por muy poco desde muy lejos con la puerta vacía. Y no hubo tiempo para más. Una victoria, mucho más sufrida de lo previsto, que pone al Liceo con pie y medio en la fase por el título de la máxima competición continental.