Liceo

Europa rebaja la sanción de Bruno Saavedra de seis a cuatro partidos

"El buen comportamiento" del jugador del Liceo, sin infracciones en los últimos dos años, actúa como atenuante de su castigo, pese a tipificar su acción como una falta grave

María Varela
María Varela
24/02/2026 18:26
Bruno Saavedra celebra un gol ante el Noia la temporada pasada
Bruno Saavedra celebra un gol ante el Noia la temporada pasada
Archivo DXT Campeón
Bruno Saavedra podrá jugar la Final a Ocho de la Liga de Campeones si el Liceo se clasifica. El organismo continental estimó parcialmente el recurso presentado por el club verdiblanco, rebajando de seis a cuatro partidos la sanción al jugador santiagués por su roja en el duelo frente al Benfica. Se perderá, por tanto, lo que resta de fase de grupos: Bassano, Sporting, Barcelos y Oliveirense.

Bruno y César durante la final de Liga de 2025 contra el Barça

Bruno Saavedra se queda: dos años más de verdiblanco

Según la resolución de la World Skate Europe, tal y como está redactado el acta del partido por los colegiados italianos Massimiliano Carmazzi y Joseph Silecchia, la acción de Saavedra está tipificada como una agresión sin consecuencias físicas, lo que equivale a una falta grave. El Liceo alegaba que había sido sin intención, pero la federación continental estima que, aunque el acta no utilice la palabra voluntario, tampoco se puede entender lo contrario.

Bruno Saavedra posa en el Palacio de los Deportes tras un entrenamiento con el Liceo

Bruno Saavedra: "Soy más veces ángel que demonio"

Lo que sí actuó como atenuante del castigo fue "el buen comportamiento" del jugador al constatar que no tenía ninguna sanción en los dos últimos años. Por lo tanto, esta pasó de seis a cuatro partidos. Si puede o no volver a jugar esta temporada dependerá de si el Liceo se clasifica para la Final a Ocho, para lo que tiene este jueves un importante partido en Bassano. Pero lo que está claro es que por lo menos no arrastrará la sanción para el próximo curso.

