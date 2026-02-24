Mi cuenta

Diario de Ferrol

Liceo

César Carballeira y Blai Roca, citados con España para la Copa de las Naciones

Pere Varias hace tres cambios con respecto al último Europeo para la tradicional cita que se disputará en Montreux del 1 al 5 de abril

María Varela
María Varela
24/02/2026 14:31
César Carballeira y Blai Roca
El coruñés César Carballeira y el portero Blai Roca representarán al Liceo en la selección española de hockey sobre patines que del 1 al 5 de abril disputará en Montreu (Suiza) la tradicional Copa de las Naciones. Los dos jugadores verdiblancos repiten en la lista de Pere Varias con respecto al Campeonato de Europa del pasado verano, en el que España se quedó fuera del podio, y que presenta tres cambios.

No hay modificaciones en la portería, en la que Roca, el portero menos goleado de la OK Liga, compartirá puesto con Càndid Ballart, del Reus. Su hermano Nil Roca (Benfica), Eloi Cervera (Barça), Pol Manrubia (Porto) y Martí Casas (Reus) también se mantienen. Las novedades son el regreso de Marc Grau (Barça) e Iván Morales (Barcelos) y la entrada de Guillem Jansà (Reus). Se caen los azulgrana Sergi Aragonés y Sergi Llorca, así como Roc Pujadas, del Sporting.

España quedó encuadrada en el grupo B (llamado Livramento) junto a Portugal, Francia y Suiza. El grupo A (o Samaranch) estará formado por Argentina, Italia, Angola y Montreux Hockey. El debut español será contra Francia el 1 de abril a las 21.00 horas. El día siguiente jugará ante Suiza (17.00 horas) y cerrará la fase de grupos frente a Portugal el 3 de abril a las 21.00 horas. Los dos primeros de cada grupo se clasificarán para las semifinales del sábado, mientras que la final se disputará el domingo. La selección no gana esta competición desde 2007.

