El equilibrio del Liceo para compaginar Liga y Champions

Bruno Saavedra, en el partido del Liceo contra el Sant Just Germán Barreiros

El jueves, la Champions. El domingo, la OK Liga. Una de las virtudes del Liceo es cómo está gestionando el calendario para compaginar las dos competiciones. Ahora vuelve a abrir una semana de doblete, tanto o más exigente como la que hace tres le llevó a enfrentarse con solo tres días de diferencia al Benfica y al Barça en el Palacio de los Deportes de Riazor. Con la diferencia de que esta vez tiene además que viajar y sin uno de sus efectivos, Bruno Saavedra, a jugarse la vida a Bassano. Y después recibir al Igualada, que acaba de recuperar la segunda plaza.

Los verdiblancos ya lo hicieron la temporada pasada, en la que, aunque quizás solo sirva como premio de consolación, fueron los más regulares. Porque al Barça le iba bien en la OK Liga, pero pinchaba en Europa y en la Copa. El Reus ganó la Copa, pero cedía muchos puntos en Liga y no tuvo demasiadas opciones en la eliminatoria europea de cuartos. Y el Noia fue el que más lejos llegó en la competición continental, pero se quedó lejos en Liga y en semifinales de la Copa. El Liceo, en cambio, se mantuvo con opciones en todo. Cayó en cuartos de Europa, pero en los penaltis. Llegó a las semifinales de la Copa. Y quedó segundo en la fase regular de la Liga y alcanzó la final por el título.

Este curso los de Juan Copa vuelven a mostrar esa regularidad en todos los frentes, aun teniendo la desventaja del desgaste de los viajes con la que no cuentan la mayoría de sus rivales. De hecho, es cuando este empieza a hacer acto de presencia por la acumulación de partidos de Liga y Champions cuando los coruñeses marcan la diferencia. Y esta semana pueden dar un golpe más. El Liceo es líder de la OK Liga, ahora con siete puntos de margen sobre el segundo, que vuelve a ser el Igualada, precisamente el próximo rival, el domingo a las 12.00 horas en el Palacio. La primera posición no estará en juego, porque pase lo que pase los verdiblancos la mantendrán, pero sí que hay ciertos aires de revancha, porque el arlequinado es su único verdugo en liga este año. Ya hace una vuelta, desde lo que encadenan doce victorias seguidas.

Antes, el Liceo afrontará en Bassano (jueves, 20.45 horas) un partido vital en su lucha por llegar a la Final a Ocho. Tercero en el grupo de la muerte (se clasifican los cuatro primeros) solo tiene un punto de margen sobre cuarto (Oliveirense) y quinto (Sporting) y aunque es complicada, es una de las salidas más asequibles a priori de las que le quedan, porque después va a Lisboa a medirse al Sporting y cierra en la pista del Oliveirense. Partido en rojo para mantener ese equilibrio.

También juega el Igualada entre semana. Y se juega la vida porque de perder quedaría matemáticamente eliminado. Pero en su caso no tiene que ir muy lejos porque el partido será en Reus. Es otra de las desventajas del grupo de la muerte del Liceo. No solo hay más nivel. Sino que incluye más viajes, cuatro a Portugal y uno a Italia; mientras que Barça, Igualada y Reus apenas se mueven: una vez a Portugal, una a Italia y otra a Francia.