El Liceo gana al Sant Just (4-2) y llega a la docena

Los jugadores del Liceo celebran un gol ante el Sant Just Germán Barreiros

Ya son doce. El Liceo se impuso al Sant Just por 4-2 y prolongó su espectacular racha, que ya se queda a solo una victoria de ser de toda una vuelta. Con su habitual solidez defensiva, pero un poco más trabado de lo normal en ataque, el equipo tuvo que tirar de un par de momentos en los que se iluminó la bombilla. Otra semana más líder. Y una jornada menos de calendario.

Los verdiblancos volvían al escenario de los sueños, donde en su último partido como locales habían derrotado al Barcelona. El rival no era de la misma entidad, pero no tenían buen recuerdo del Sant Just. Allí el Liceo tuvo uno de sus pocos tropiezos del año con un empate. Tocó fondo una semana después en Igualada. Desde entonces, no conoce la derrota. Doce victorias seguidas, una tras otra, con todos los equipos de la OK Liga por el medio, menos el Igualada, ante al que ahora tiene la posibilidad de tomarse la revancha porque visita el Palacio el próximo domingo.

La venganza contra el Sant Just se cocinó a fuego lento y no porque los coruñeses no concurriesen al partido con su consigna habitual. Defensa y a correr. Porque el contrario puede cambiar, pero no los que visten de verde y blanco. Esos siempre salen a por todas. Esos nunca dan una bola por perdida. Pero a veces el deporte es así. Tienes una oportunidad tras otra, el dominio absoluto de todo, salvo del marcador. En apenas dos minutos hubo dos transiciones. En una asistió Carballeira a Torres, en la siguiente Torres a Pérez. El Liceo buscaba constantemente los pases interiores, conectaba, pero no estaba atinado en el remate.

Quizás estaba esperando por aquellos que venían del Dépor, que estaba jugando al lado. Las gradas ya presentaban un buen aspecto al inicio del encuentro, pero cuando terminó el fútbol, la entrada volvió a irse por encima de los dos mil espectadores. Llegaron a tiempo para ver una nueva exhibición de Blai Roca, una retahíla de paradas en el área, todas seguidas, a remate y todos los rechaces que vengan a continuación, que por ser habituales no dejan de ser excepcionales. También un tiro al palo del visitante César Vives y una azul al mismo protagonista. Protestaba Bruno Saavedra, porque enfilaba directo a portería cuando le derribaron, pero los árbitros solo concedieron la tarjeta, sin falta directa.

El Liceo movió la bola en superioridad, buscó las cuatro esquinas, con tres tiradores y un interior. Lo máximo que sacó fue un disparo de Nuno Paiva que tocó el palo, aunque por la parte exterior. Pasó el tiempo sin que el Sant Just hiciera nada más que defenderse y prácticamente cuando recuperaba el cuarto hombre, cantando una mini victoria, apareció Dava Torres para desatascar la situación. Levantó y picó en el primer palo y para adentro. Los visitantes reclamaban altura. Hubo rifirrafe en la celebración. Pero los árbitros ya estaban señalando el círculo central.

Se animaban un poco los verdiblancos, que habían tenido una pequeña crisis. En una misma jugada lo intentaban Nil Cervera y Bruno Saavedra en el rechace. Dos tiros lejanos. Y al tercero, acertaba César Carballeira, con un poco de colaboración del portero, que hasta entonces estaba muy seguro, en un disparo raso para el 2-0. Y antes del descanso aún llegaba otro palo para Nuno Paiva, el segundo, que se lamentaba por una nueva ocasión perdida. Seguramente no era el mejor día del Liceo, pero llegaba al descanso con un marcador favorable y cómodo, más cuando nada más abrirse el segundo acto Carballeira volvía a sorprender con un disparo lejano que era el 3-0 y poco después Nil Cervera se estrellaba contra el palo.

Sin brillo, pero sin problemas. O eso parecía. Porque el marcador de faltas no hacía más que crecer. Cuando llegó a las diez, Iñaki Cabezas se vio cara a cara con Blai Roca y tiró fuera después de un buen acercamiento. Se estaba acercando el Sant Just, que también avisó con un tiro al palo, y tanto rondar que acortó distancias con un disparo de Miquel que también contó con la ayuda de Roca, que se enfadaba por su error. Toni Pérez tuvo la oportunidad para sentenciar. Le hicieron penalti. Pidió la responsabilidad. Pero falló. Hasta que volvió a surgir Bruno Saavedra, con una de las arrancadas y tiros marca de la casa. Era el 4-1 y solo otro despiste, que permitió el 4-2 de Burguillos, mantuvo la intriga hasta el final de una victoria que no se escapó.