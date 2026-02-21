El Barça pierde en Noia y se pone a nueve puntos del liderato del Liceo

Jugada del partido entre el Liceo y el Barça en el Palacio de los Deportes de Riazor Patricia G. Fraga

Nueve golpe del Liceo a la OK Liga. Los coruñeses hicieron su trabajo al ganar por 4-2 al Sant Just y el Barça, que iba segundo, pinchó en Noia, donde perdió por un marcador idéntico. Esto supone que los verdiblancos aventajan en nueve puntos a su máximo rival a falta de siete jornadas de la liga regular.

El Liceo inició la jornada como líder con seis puntos de ventaja sobre los culés y, como mínimo, esta va a subir como mínimo un punto. El Igualada está a diez puntos, pero todavía juega este domingo contra el Alcoi y se podría poner a siete, volviendo a adelante al Barça en la lucha por la segunda plaza.

El equipo arlequinado es precisamente el próximo rival del Liceo en la liga y también su único verdugo en esta competición. Visita el Palacio de los Deportes de Riazor el próximo domingo, aunque los coruñeses juegan por el medio el jueves un partido de Champions en Bassano.