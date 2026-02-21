Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Liceo

El Barça pierde en Noia y se pone a nueve puntos del liderato del Liceo

Faltan siete jornadas de la fase regular, pero el título se decide en playoff

María Varela
María Varela
21/02/2026 22:55
Jugada del partido entre el Liceo y el Barça en el Palacio de los Deportes de Riazor
Jugada del partido entre el Liceo y el Barça en el Palacio de los Deportes de Riazor
Patricia G. Fraga
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Nueve golpe del Liceo a la OK Liga. Los coruñeses hicieron su trabajo al ganar por 4-2 al Sant Just y el Barça, que iba segundo, pinchó en Noia, donde perdió por un marcador idéntico. Esto supone que los verdiblancos aventajan en nueve puntos a su máximo rival a falta de siete jornadas de la liga regular.

Los jugadores del Liceo celebran un gol ante el Sant Just

El Liceo gana al Sant Just (4-2) y llega a la docena

Más información

El Liceo inició la jornada como líder con seis puntos de ventaja sobre los culés y, como mínimo, esta va a subir como mínimo un punto. El Igualada está a diez puntos, pero todavía juega este domingo contra el Alcoi y se podría poner a siete, volviendo a adelante al Barça en la lucha por la segunda plaza.

El equipo arlequinado es precisamente el próximo rival del Liceo en la liga y también su único verdugo en esta competición. Visita el Palacio de los Deportes de Riazor el próximo domingo, aunque los coruñeses juegan por el medio el jueves un partido de Champions en Bassano.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Jugada del partido entre el Liceo y el Barça en el Palacio de los Deportes de Riazor

El Barça pierde en Noia y se pone a nueve puntos del liderato del Liceo
María Varela
Los jugadores del Liceo celebran un gol ante el Sant Just

El Liceo gana al Sant Just (4-2) y llega a la docena
María Varela
Martín Rodríguez y Tombita en el CPR Esclavas

Arnau Xaus, Martín Rodríguez y el Liceo acercan el hockey a los más pequeños del CPR Esclavas
Raúl Ameneiro
Jacobo Copa y Tombita en Marineda City

Marineda City refuerza su apoyo al deporte gallego con el patrocinio del Liceo
Esther Durán