Jacobo Copa: "Tuve una charla con el entrenador y me dijo que tenía que mejorar"

Jacobo Copa (A Coruña, 2006) acaba de cumplir 20 años, pero vuelve a exhibir su madurez. Reconoce que, después de una primera temporada en el Liceo en la que sorprendió por su inmediata adaptación al equipo y a la categoría, atravesó un bache deportivo en el inicio de la segunda. "No lo pasé bien, no estaba cómodo, no me soltaba", asegura. Pero ahora ha vuelto a disfrutar y eso se nota tanto en la pista como fuera. Mañana tendrá una nueva oportunidad en el partido contra el Sant Just (Palacio de los Deportes de Riazor, 18.00 horas) en la que el equipo buscará su duodécima victoria seguida que le permita mantener su renta al frente de la clasificación, que es de seis puntos sobre el Barça.

¿En qué momento se encuentra después de un inicio de curso complicado y ahora ya más asentado?

Ahora estoy muy bien. Estuve ahí un par de meses que no me encontraba a nivel deportivo. No estaba cómodo jugando, no me soltaba, estaba un poco cohibido, no lo pasé bien. Supongo que son rachas de los deportistas profesionales. Los capitanes y todo el vestuario me fueron arropando, seguí trabajando y ahora me estoy soltando más y sobre todo disfrutando. Porque en esos meses lo que también pasaba es que no disfrutaba y a raíz de eso no me salían las cosas. Ahora estoy en un buen momento, pero creo que queda Jacobo, que puedo dar más.

¿Por eso se quedaba fuera de las convocatorias?

Tuve una charla con el entrenador y él me dijo las cosas claras, como es él. Me dijo que no estaba jugando bien, como se esperaba de mí, como yo también me esperaba de mí mismo. Que no estaba dando el nivel y que tenía que mejorar. No coincidió tanto con el hecho de quedarme fuera de las convocatorias, pero a raíz de eso fui confiando más en mí parar estar más tranquilo y disfrutar.

¿Cuál es su rol en el equipo?

Me mandan darle mucha velocidad, encarar y filtrar pases, porque tengo esa virtud, esa visión. Ese mes que estaba un poco así, no encaraba, ni patinaba, ni buscaba pases. Y ese es el rol que me dijo el míster. Yo me adapto a lo que me pida. Si un día tengo que jugar sin bola, lo hago. En defensa estoy mejorando mucho, creo que he dado un paso adelante. Estoy contento con mi rol. Como si es estar en la grada, también voy a estar animando.

¿Cree que el entrenador le exige más a usted que a los demás?

No, exige a todos por igual. Hay algunos a los que les echa más broncas que a mí, la verdad (se ríe). Él sabe lo que puede dar cada uno y a mí me exige mucho, pero también a todos. A veces se me hace un poco raro, porque cuando me echa la bronca pienso: ‘¡Mierda! ¡Que es mi padre!’. Pero lo llevamos con mucha naturalidad.

¿Puede ser que lo que está viviendo este año le hubiese tocado vivirlo el pasado, pero la lesión de Cancela le obligó a acelerar los procesos?

Es eso, tal cual. Las veces que no fui convocado estuve tranquilo, apoyando al equipo desde fuera, porque sabía que este año me iba a tocar. Soy muy joven aún. En los entrenamientos aquí se mejora una barbaridad. Hay pocos sitios en los que se puede mejorar tanto como jugador a nivel de entrenamientos, que son muy exigentes. Así que tranquilo.

¿El equipo también esta tranquilo rodeado por tanto ruido de salidas, llegadas, rumores...?

El vestuario está muy tranquilo y muy unido, más que nunca. Es la típica frase hecha que dice todo el mundo en estos casos, pero es que la verdad. Antes de los partidos contra el Benfica y el Barça tuvimos una charla del capitán, que yo salí diciendo que nos iba a ir bien y así fue. Porque eran dos partidos importantes, había que dejar todo porque sabíamos que iba a venir mucha gente y había que responder ante ellos. Y yo salí de esa charla que no me llegaba la hora del partido contra el Benfica. Superexcitado, con ganas de jugar. Y los rumores... Pues es parte también del deporte profesional.

Pero justo fue todo el ruido en una de las semanas más importantes.

Salieron las cosas así en ese momento, pero a nosotros nos sirvió para estar más unidos que nunca, para salir a darlo todo... Y nos salió bien.

¿Cómo fue la celebración del empate y la victoria de esa semana?

La del Barça, eufóricos. Nos fuimos a comer todos. Y contra el Benfica no pudimos mucho porque al día siguiente ya teníamos que preparar el siguiente partido y teníamos fisio y recuperación en la Casa del Agua. Pero sobre todo estábamos eufóricos por la gente que había venido. Ya nos imaginábamos que iba a estar así y a mí el día anterior me costaba hasta dormir. Estaba muy motivado y con las pulsaciones muy altas. Cuando vine aquí ya me calmé un poco, sobre todo después de hablar con Toni Pérez, que me relajó.

Igual estaban menos eufóricos tras el empate contra el Benfica. ¿Os dio la sensación de que se os escapó vivo?

Literal, se nos escapó a falta de un minuto y poco. Pero sí que es cierto que al día siguiente le dimos mucho valor al empate contra un equipo que sigue invicto después de jugar dos partidos contra el Porto en la última semana. Y nos dio mucha fuerza de cara al partido del domingo. No era lo mismo llegar el domingo perdiendo, empatando o ganando.

¿Lo hubiese firmado a principio de temporada estar así a estas alturas?

Sí, pero solo con la mitad de la firma porque quiero acabarla con un título o con jugar finales. Es cierto que estamos en un tramo muy bueno que yo creo que nosotros nos lo podíamos esperar, porque confiamos mucho en nosotros mismos. Igual algunos equipos o alguna gente decía que no seríamos capaces. Y aún tenemos que seguir. Porque tenemos la Copa del Rey en un mes; la Champions en Bassano, que es una final, la semana que viene; tenemos que intentar seguir arriba en Liga y quedan ocho jornadas...

¿Se está valorando lo suficiente lo que está haciendo el Liceo?

Si lo hace el Barça ya parece que es lo normal y si lo hacemos nosotros... Yo creo que nuestra gente sí lo está valorando. Lo notamos por la calle, que nos paran, que nos dicen ‘este año sí’. Ya se vio los partidos contra el Benfica y el Barça. Nuestra gente está orgullosa de nosotros y siempre responde. Aún no hemos hecho nada, pero también hay que disfrutar del proceso y ahora mismo vamos primeros y eso no nos lo va a quitar nadie. Y queremos seguir así. Porque tenemos mucha hambre.

El otro día decía José Gerardo Fernández en un artículo en DXT Campeón que ganar la OK Liga es más complicado que opositar a notario.

La oposición no sé, no me meto porque no entiendo y supongo que será dificilísimo. Pero sí que con el playoff es complicadísimo ganar la Liga. Vas a pistas muy difíciles, hay que pasar rondas... Pero es bueno para el espectáculo. De cara al público mola mucho y de cara al jugador, también. Aunque no sé si prefiero liga regular, me gustan los dos formatos. En eso tendrán que decidir otros.

Ya que habló de la Copa del Rey, ¿cómo valora el rival que les tocó en cuartos, el Alcoi?

La Copa mola. Y es un rival difícil, todos lo son en la Copa, para la que los equipos se clasifican por méritos propios. El Alcoi siempre compite. Es un equipo muy bien trabajado por el entrenador y con gente joven, además de los veteranos Guiri (el portero) y Gonzalo Pérez. Va a ser un partido difícil.

¿La Champions se está complicando?

Vamos el jueves a una pista complicadísima, que es el partido marcado en rojo en nuestro calendario, contra el Bassano. También sabemos que nos va a faltar Bruno (Saavedra) unos cuantos partidos, que no se entiende mucho la verdad, a Bruno cada vez lo cazan. Sé que nos va a apoyar en la distancia y estamos los diez que estamos preparados para afrontar el partido e intentar ganar allí. Nos tocó el grupo de la muerte y sabemos que la Champions es muy complicada, pero creo que estamos compitiendo bien.

Si el partido está marcado en rojo, también la clasificación para la Final a Ocho.

Queremos estar en la Final a Ocho el vestuario, el staff y el club. Y estamos con mucha ganas. Nos ha tocado el grupo de la muerte en el que los seis tenemos nivel de top 8, pero no nos quejamos. Nosotros nunca lo haremos.

"Entre semana me cuido. Hago ayuno desde la cena a la comida, no como gluten los días de partido y utilizo las gafas amarillas para pantallas y la luz roja para dormir. Pero después de los partidos... como si me tengo que comer cinco hamburguesas"

¿Cómo se cuida fuera de la pista?

Llevo desde que era infantil de segundo año trabajando con Josito. Recuerdo que en Monte Alto, en un partido de un sector contra Compañía, sentí un latigazo, me dio un tirón en el aductor. Y tenía que jugar por la tarde. Estaba con el delegado del Dominicos, Jorge Varela, que es como un tío para mí. Y me presentó a un osteópata. Y hasta el día de hoy seguimos y es el que cuida mi cuerpo. Después yo me cuido bastante también. No desayuno porque hago ayuno desde la cena hasta la comida. Me tomo un café por la mañana, obviamente. Los días de partido no como gluten. Y me gusta jugar con el estómago vacío. El día del Barça, por ejemplo, no comí nada hasta las tres de la tarde.

¿Es el Mario Soriano del Liceo?

Sigo algunas pautas seguir para sentirme bien. Sí que obviamente después de los partidos me voy con el equipo o con Bruno y me tomo cinco hamburguesas si hace falta. Y en los días libres puedo tomar helados, chuches... También es importante disfrutar y desconectar. Pero por la semana me cuido. No soy Mario Soriano o Marcos Llorente. Pero sí que algunos me vacilan porque llevo las gafas amarillas para estar con las pantallas, que no siempre me acuerdo, tengo que decirlo. Y uso la luz roja para dormir.