Jacobo Copa: "Tuve una charla con el entrenador y me dijo que tenía que mejorar"
"El vestuario está tranquilo y más unido que nunca", señala el jugador del Liceo, que hoy recibe al Sant Just (Palacio de los Deportes de Riazor, 18.00 horas)
Jacobo Copa (A Coruña, 2006) acaba de cumplir 20 años, pero vuelve a exhibir su madurez. Reconoce que, después de una primera temporada en el Liceo en la que sorprendió por su inmediata adaptación al equipo y a la categoría, atravesó un bache deportivo en el inicio de la segunda. "No lo pasé bien, no estaba cómodo, no me soltaba", asegura. Pero ahora ha vuelto a disfrutar y eso se nota tanto en la pista como fuera. Mañana tendrá una nueva oportunidad en el partido contra el Sant Just (Palacio de los Deportes de Riazor, 18.00 horas) en la que el equipo buscará su duodécima victoria seguida que le permita mantener su renta al frente de la clasificación, que es de seis puntos sobre el Barça.
¿En qué momento se encuentra después de un inicio de curso complicado y ahora ya más asentado?
Ahora estoy muy bien. Estuve ahí un par de meses que no me encontraba a nivel deportivo. No estaba cómodo jugando, no me soltaba, estaba un poco cohibido, no lo pasé bien. Supongo que son rachas de los deportistas profesionales. Los capitanes y todo el vestuario me fueron arropando, seguí trabajando y ahora me estoy soltando más y sobre todo disfrutando. Porque en esos meses lo que también pasaba es que no disfrutaba y a raíz de eso no me salían las cosas. Ahora estoy en un buen momento, pero creo que queda Jacobo, que puedo dar más.
¿Por eso se quedaba fuera de las convocatorias?
Tuve una charla con el entrenador y él me dijo las cosas claras, como es él. Me dijo que no estaba jugando bien, como se esperaba de mí, como yo también me esperaba de mí mismo. Que no estaba dando el nivel y que tenía que mejorar. No coincidió tanto con el hecho de quedarme fuera de las convocatorias, pero a raíz de eso fui confiando más en mí parar estar más tranquilo y disfrutar.
¿Cuál es su rol en el equipo?
Me mandan darle mucha velocidad, encarar y filtrar pases, porque tengo esa virtud, esa visión. Ese mes que estaba un poco así, no encaraba, ni patinaba, ni buscaba pases. Y ese es el rol que me dijo el míster. Yo me adapto a lo que me pida. Si un día tengo que jugar sin bola, lo hago. En defensa estoy mejorando mucho, creo que he dado un paso adelante. Estoy contento con mi rol. Como si es estar en la grada, también voy a estar animando.
¿Cree que el entrenador le exige más a usted que a los demás?
No, exige a todos por igual. Hay algunos a los que les echa más broncas que a mí, la verdad (se ríe). Él sabe lo que puede dar cada uno y a mí me exige mucho, pero también a todos. A veces se me hace un poco raro, porque cuando me echa la bronca pienso: ‘¡Mierda! ¡Que es mi padre!’. Pero lo llevamos con mucha naturalidad.
¿Puede ser que lo que está viviendo este año le hubiese tocado vivirlo el pasado, pero la lesión de Cancela le obligó a acelerar los procesos?
Es eso, tal cual. Las veces que no fui convocado estuve tranquilo, apoyando al equipo desde fuera, porque sabía que este año me iba a tocar. Soy muy joven aún. En los entrenamientos aquí se mejora una barbaridad. Hay pocos sitios en los que se puede mejorar tanto como jugador a nivel de entrenamientos, que son muy exigentes. Así que tranquilo.
"Me quedé fuera de algunas convocatorias pero estoy tranquilo, soy joven aún y aquí se mejora solo entrenando"
¿El equipo también esta tranquilo rodeado por tanto ruido de salidas, llegadas, rumores...?
El vestuario está muy tranquilo y muy unido, más que nunca. Es la típica frase hecha que dice todo el mundo en estos casos, pero es que la verdad. Antes de los partidos contra el Benfica y el Barça tuvimos una charla del capitán, que yo salí diciendo que nos iba a ir bien y así fue. Porque eran dos partidos importantes, había que dejar todo porque sabíamos que iba a venir mucha gente y había que responder ante ellos. Y yo salí de esa charla que no me llegaba la hora del partido contra el Benfica. Superexcitado, con ganas de jugar. Y los rumores... Pues es parte también del deporte profesional.
Pero justo fue todo el ruido en una de las semanas más importantes.
Salieron las cosas así en ese momento, pero a nosotros nos sirvió para estar más unidos que nunca, para salir a darlo todo... Y nos salió bien.
¿Cómo fue la celebración del empate y la victoria de esa semana?
La del Barça, eufóricos. Nos fuimos a comer todos. Y contra el Benfica no pudimos mucho porque al día siguiente ya teníamos que preparar el siguiente partido y teníamos fisio y recuperación en la Casa del Agua. Pero sobre todo estábamos eufóricos por la gente que había venido. Ya nos imaginábamos que iba a estar así y a mí el día anterior me costaba hasta dormir. Estaba muy motivado y con las pulsaciones muy altas. Cuando vine aquí ya me calmé un poco, sobre todo después de hablar con Toni Pérez, que me relajó.
Igual estaban menos eufóricos tras el empate contra el Benfica. ¿Os dio la sensación de que se os escapó vivo?
Literal, se nos escapó a falta de un minuto y poco. Pero sí que es cierto que al día siguiente le dimos mucho valor al empate contra un equipo que sigue invicto después de jugar dos partidos contra el Porto en la última semana. Y nos dio mucha fuerza de cara al partido del domingo. No era lo mismo llegar el domingo perdiendo, empatando o ganando.
¿Lo hubiese firmado a principio de temporada estar así a estas alturas?
Sí, pero solo con la mitad de la firma porque quiero acabarla con un título o con jugar finales. Es cierto que estamos en un tramo muy bueno que yo creo que nosotros nos lo podíamos esperar, porque confiamos mucho en nosotros mismos. Igual algunos equipos o alguna gente decía que no seríamos capaces. Y aún tenemos que seguir. Porque tenemos la Copa del Rey en un mes; la Champions en Bassano, que es una final, la semana que viene; tenemos que intentar seguir arriba en Liga y quedan ocho jornadas...
"Me mandan darle velocidad, encarar y meter pases filtrados, pero yo adapto a lo que me digan"
¿Se está valorando lo suficiente lo que está haciendo el Liceo?
Si lo hace el Barça ya parece que es lo normal y si lo hacemos nosotros... Yo creo que nuestra gente sí lo está valorando. Lo notamos por la calle, que nos paran, que nos dicen ‘este año sí’. Ya se vio los partidos contra el Benfica y el Barça. Nuestra gente está orgullosa de nosotros y siempre responde. Aún no hemos hecho nada, pero también hay que disfrutar del proceso y ahora mismo vamos primeros y eso no nos lo va a quitar nadie. Y queremos seguir así. Porque tenemos mucha hambre.
El otro día decía José Gerardo Fernández en un artículo en DXT Campeón que ganar la OK Liga es más complicado que opositar a notario.
La oposición no sé, no me meto porque no entiendo y supongo que será dificilísimo. Pero sí que con el playoff es complicadísimo ganar la Liga. Vas a pistas muy difíciles, hay que pasar rondas... Pero es bueno para el espectáculo. De cara al público mola mucho y de cara al jugador, también. Aunque no sé si prefiero liga regular, me gustan los dos formatos. En eso tendrán que decidir otros.
Ya que habló de la Copa del Rey, ¿cómo valora el rival que les tocó en cuartos, el Alcoi?
La Copa mola. Y es un rival difícil, todos lo son en la Copa, para la que los equipos se clasifican por méritos propios. El Alcoi siempre compite. Es un equipo muy bien trabajado por el entrenador y con gente joven, además de los veteranos Guiri (el portero) y Gonzalo Pérez. Va a ser un partido difícil.
¿La Champions se está complicando?
Vamos el jueves a una pista complicadísima, que es el partido marcado en rojo en nuestro calendario, contra el Bassano. También sabemos que nos va a faltar Bruno (Saavedra) unos cuantos partidos, que no se entiende mucho la verdad, a Bruno cada vez lo cazan. Sé que nos va a apoyar en la distancia y estamos los diez que estamos preparados para afrontar el partido e intentar ganar allí. Nos tocó el grupo de la muerte y sabemos que la Champions es muy complicada, pero creo que estamos compitiendo bien.
Si el partido está marcado en rojo, también la clasificación para la Final a Ocho.
Queremos estar en la Final a Ocho el vestuario, el staff y el club. Y estamos con mucha ganas. Nos ha tocado el grupo de la muerte en el que los seis tenemos nivel de top 8, pero no nos quejamos. Nosotros nunca lo haremos.
"Entre semana me cuido. Hago ayuno desde la cena a la comida, no como gluten los días de partido y utilizo las gafas amarillas para pantallas y la luz roja para dormir. Pero después de los partidos... como si me tengo que comer cinco hamburguesas"
¿Cómo se cuida fuera de la pista?
Llevo desde que era infantil de segundo año trabajando con Josito. Recuerdo que en Monte Alto, en un partido de un sector contra Compañía, sentí un latigazo, me dio un tirón en el aductor. Y tenía que jugar por la tarde. Estaba con el delegado del Dominicos, Jorge Varela, que es como un tío para mí. Y me presentó a un osteópata. Y hasta el día de hoy seguimos y es el que cuida mi cuerpo. Después yo me cuido bastante también. No desayuno porque hago ayuno desde la cena hasta la comida. Me tomo un café por la mañana, obviamente. Los días de partido no como gluten. Y me gusta jugar con el estómago vacío. El día del Barça, por ejemplo, no comí nada hasta las tres de la tarde.
¿Es el Mario Soriano del Liceo?
Sigo algunas pautas seguir para sentirme bien. Sí que obviamente después de los partidos me voy con el equipo o con Bruno y me tomo cinco hamburguesas si hace falta. Y en los días libres puedo tomar helados, chuches... También es importante disfrutar y desconectar. Pero por la semana me cuido. No soy Mario Soriano o Marcos Llorente. Pero sí que algunos me vacilan porque llevo las gafas amarillas para estar con las pantallas, que no siempre me acuerdo, tengo que decirlo. Y uso la luz roja para dormir.
"Soy el Dj del equipo. 'La mujer de verde' no suele fallar nunca antes de los partidos"
Un, dos, tres, responda otra vez. Jacobo Copa no había nacido ni cuando se estrenó la última versión (2004) del famoso programa de los años 80 y 90. Pero el benjamín de la plantilla del Liceo afronta el test sin tacañería en las contestaciones. Por cinco pesetas cada pregunta, el Jacobo más personal sale a jugar.
Tres palabras que le definan.
Cercano, gracioso y familiar.
¿Qué dicen sus compañeros de usted que sea verdad y que sea mentira?
Alguno del equipo se queja de que visto mal, pero eso obviamente es mentira. Blai (Roca), que es muy top, el que mejor viste del vestuario, es el que me apoya. Pero hay algunos que critican mucho mis outfits. Y que sea verdad... Pues que estoy un poco loco, que soy muy intenso.
Una virtud y un defecto.
La constancia. Y que tengo mucho que mejorar.
¿Tiene manías o rituales para antes de los partidos?
Algunos saludos con algunos del equipo, siempre tocar un par de vallas antes de empezar y un saludo con Nil. En el vestuario también hay algunas, pero tampoco son muchas.
¿Marcar o asistir?
Toda mi vida me gustó más asistir, pero ahora le estoy dando más importancia al gol. El míster me dice que a veces paso demasiado la bola cuando puedo chutar, también Martín. Pero estoy intentando mejorar.
Un plan perfecto para un día libre.
Un domingo perfecto, por ejemplo, sería jugar a las 12, ganar, comer con mi familia, tomarme un café, ir al Dépor con mis amigos, para casa, cenar una hamburguesa, ver algún partido de fútbol y dormir. Un día perfecto.
¿Una serie o película para desconectar?
Una serie que me gustó mucho fue Vivir sin permiso. También Clanes. El año pasado vimos con los argentinos del equipo El Marginal, una serie de cárceles que es todo humor, y hasta Fabri (Ciocale) y Tato (Ferruccio) me pusieron un mote.
¿Cocinas o sobrevives?
Mamá, te quiero (se ríe). Sé hacer cosas y estoy aprendiendo con ella, pero tampoco soy chef como puede ser Nil (Cervera), que siempre que voy a cenar con él a su casa se lo sabe todo.
¿Madrugar o trasnochar?
Madrugar. Cuando no hay hockey, o de vacaciones, sí que puedo trasnochar más, quedándonos hasta tarde en la playa o viendo algún partido.
¿Quién es el bromista del vestuario?
A mí me cuesta a veces hacer las bromas porque soy el pequeño. El más bromista, sin ninguna duda, es Martín Garaboa.
¿Y el más serio?
Todo el mundo va a decir que César (Carballeira), pero no, yo diría que Bruno (Saavedra).
¿Quién es el que llega siempre puntual y quién con el tiempo justo?
Yo suelo estar bastante pronto por aquí, pero diría que los que siempre llegan primeros son Arnau Xaus y Nil Cervera. Y tarde.. Es que llegamos todos puntuales porque si no, hay multas.
¿Quién tiene más futuro como entrenador?
Yo no me veo como entrenador, la verdad. De hecho, ahora que estoy sacando el curso, no me veo. Yo creo que o Toni (Pérez) o Martín Garaboa.
¿Y como periodista?
Jacobo Copa, periodista deportivo.
¿Quién es el Dj del equipo?
Yo también.
¿Y cuál es la música que no puede faltar?
Ponemos un poco de todo, tenemos una playlist del Liceo y yo me encargo de poner el altavoz. Pongo un poco de todo: españolada, reggaetón antiguo, que les mola el vestuario... También ponemos O Avión, de The Rapants. La mujer de verde no suele faltar nunca antes de un partido. Hay gustos y voy cambiando un poco. Algunas veces me echan la bronca, pero es lo que hay.