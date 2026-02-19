Mi cuenta

Liceo

Arnau Xaus, Martín Rodríguez y el Liceo acercan el hockey a los más pequeños del CPR Esclavas

#DeAquíComaTi es una iniciativa por la que el club visitará diversos colegios de la ciudad

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
19/02/2026 18:42
Martín Rodríguez y Tombita en el CPR Esclavas
Martín Rodríguez y Arnau Xaus en el CPR Esclavas
Carlota Blanco
El Liceo se sigue acercando a los más pequeños de la ciudad. En esta ocasión, el club más laureado de A Coruña visitó el CPR Plurilingüe Esclavas durante la mañana de este jueves como parte del proyecto #DeAquíComaTi. Se trata de una iniciativa por la que el club visitará diversos centros educativos de la urbe porque “El Liceo es algo de todos los coruñeses y coruñesas, sean de la edad que sean”. 

Dava Torres celebra un gol esta temporada

El Liceo mira a la cara a su propia historia

Más información

Los encargados de actuar como embajadores fueron dos jugadores de la primera plantilla liceísta como Arnau Xaus y Martín Rodríguez, que acudieron al colegio Esclavas para recibir el cariño de los más pequeños. Ambos firmaron autógrafos, se hicieron fotos, respondieron preguntas e intentaron iniciar al alumnado en el mundo del hockey, así como invitarlos a acudir a los partidos del club en el Palacio de Riazor.

