Arnau Xaus, Martín Rodríguez y el Liceo acercan el hockey a los más pequeños del CPR Esclavas

Martín Rodríguez y Arnau Xaus en el CPR Esclavas Carlota Blanco

El Liceo se sigue acercando a los más pequeños de la ciudad. En esta ocasión, el club más laureado de A Coruña visitó el CPR Plurilingüe Esclavas durante la mañana de este jueves como parte del proyecto #DeAquíComaTi. Se trata de una iniciativa por la que el club visitará diversos centros educativos de la urbe porque “El Liceo es algo de todos los coruñeses y coruñesas, sean de la edad que sean”.

El Liceo mira a la cara a su propia historia Más información

Los encargados de actuar como embajadores fueron dos jugadores de la primera plantilla liceísta como Arnau Xaus y Martín Rodríguez, que acudieron al colegio Esclavas para recibir el cariño de los más pequeños. Ambos firmaron autógrafos, se hicieron fotos, respondieron preguntas e intentaron iniciar al alumnado en el mundo del hockey, así como invitarlos a acudir a los partidos del club en el Palacio de Riazor.

Martín Rodríguez y Arnau Xaus en el CPR Esclavas Carlota Blanco

Martín Rodríguez y Arnau Xaus en el CPR Esclavas Carlota Blanco