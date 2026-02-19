Marineda City refuerza su apoyo al deporte gallego con el patrocinio del Liceo

Jacobo Copa y Tombita en Marineda City Cedida

Marineda City, propiedad de MERLIN Properties, se incorpora como patrocinador del Hockey Club Liceo para las temporadas 2025-2026 y 2026-2027. Este acuerdo refuerza el compromiso del centro comercial con el deporte gallego y con los valores que representa la competición de alto nivel.

El Hockey Club Liceo es el club más laureado del deporte gallego, compite de forma ininterrumpida en la OK Liga desde 1979, la máxima categoría del hockey sobre patines a nivel nacional, y actualmente es uno de los equipos más relevantes y respetados del panorama internacional,

El patrocinio permitirá a Marineda City acompañar al Liceo durante las dos temporadas con presencia de marca en distintos soportes del Palacio de los Deportes, en los canales digitales del club y en las equipaciones de varios jugadores del equipo, así como en acciones audiovisuales vinculadas a la competición. La colaboración tiene como objetivo contribuir a la proyección del hockey sobre patines y favorecer su acercamiento a nuevos públicos.

Además, el acuerdo contempla la realización de acciones conjuntas orientadas a generar experiencias para la afición, clientes y empleados del centro comercial. Entre ellas, se prevé la participación de jugadores del primer equipo en eventos organizados en Marineda City, reforzando el vínculo entre deporte y ciudad.

Con esta nueva alianza, que se suma a otras colaboraciones deportivas que Marineda City mantiene, como su apoyo al Deportivo y al Leyma Básquet Coruña, el centro comercial reafirma su vocación de contribuir activamente a la vida deportiva y social de su entorno, respaldando iniciativas que fomentan valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo y el sentimiento de pertenencia.