El Liceo mira a la cara a su propia historia

Dava Torres celebra un gol esta temporada Patricia G. Fraga

Las once victorias seguidas en la OK Liga sitúan al Liceo de la temporada 2025-26 entre los mejores de la historia. Y es que se pueden contar con los dedos de una mano los que, de momento, le superan. El conjunto verdiblanco encadenó dos veces en su historia doce partidos ganados de forma consecutiva, a lo que aspirara a igualar el sábado en el Palacio de los Deportes de Riazor frente al Sant Just (18.00 horas). Por delante quedan las 13 y las 15 de principios de los años 90 (1989-90 y 1992-93 respectivamente) mientras que su mejor marca todavía está muy lejos, porque se estableció en el curso 1985-86 en una estratosférica cifra de 20. El Barça de la 1983-84 y el de la 2019-20 (que no llegó al final por la pandemia) alcanzó las 23 como el récord absoluto de la competición.

El equipo de Juan Copa no pierde en la OK Liga desde principios de noviembre, cuando cayó por 4-0 en Les Comes frente al Igualada. Desde entonces encadena una victoria tras otra (interrumpidas por dos empates y dos derrotas en Europa) con Reus, Noia, Voltregà, Caldes, Lleida, Alcoi, SHUM Maçanet, Cerdanyola, Rivas, Barça y Calafell como víctimas. Es decir, ha ganado a todos los equipos de la competición menos a dos, que son precisamente sus dos próximos rivales, ambos en el Palacio de los Deportes de Riazor, ante los que clama venganza. Frente al Sant Just, este sábado, para redimirse del empate en La Bonaigua y llegar a las doce victorias seguidas, con las que igualaría la docena con la que abrió la temporada 2020-21, su mejor arranque de siempre (el récord también es del Barça, con 18). Después tocará el Igualada, su único verdugo de este curso en la OK Liga y ante el que, de ganar al Sant Just previamente, tendrá la opción de completar una vuelta perfecta del calendario.

Eso es adelantarse un par de pasos. De momento, las once ya son una cifra para codearse con los mejores de su propia historia, que teniendo en cuenta lo que es el Liceo, el club más laureado de Galicia, ya es mucho decir. El equipo coruñés llegó a la barrera de las diez victorias seguidas en cuatro ocasiones, dos de ellas en el inicio de la competición. Una en la temporada 1991-92, cuando un empate contra el Barcelona en el Palau frenó la racha (2-2) y otra en la 2019-20, cuando se dejó con una derrota en Taradell (4-3) la opción de batir la marca de su mejor arranque que ya había igualado en la anterior jornada. Hasta diez también llegó en la 1998-99, entre las jornadas 10 y la 19 (con dos victorias por el medio en la CERS); y en la 2014-15 entre la 2 y la 11.

Con las 11 de este curso igualó al de 1981-82, cuando encadenó triunfos entre la jornada 14 y 24. Visitó el Palau y dijo adiós a la primera gran racha de su historia al perder por 4-3 frente al Barcelona. Y ahora por delante ya solo tiene lo mejor de lo mejor. Como el Liceo de la temporada 2020-21, el que empezó el ciclo ganador con el título de la Copa del Rey, y que avisó con doce triunfos seguidos, el mejor arranque de la historia del club. Casi completa una vuelta entera ganando, pero el Caldes se interpuso en su camino con un empate (3-3) en su visita al Palacio de los Deportes de Riazor. Ya había llegado a doce, aunque no en el inicio de la competición, en la 1986-87. Ganó de forma seguida entre las jornadas 13 y la 23, con la 11 por el medio porque se había aplazado en su momento, lo que le hizo llegar a las 12. El Noia fue su verdugo esta vez, también en Riazor, al ganar por 4-5, lo que no impidió, sin embargo, que los verdes se proclamaran campeones de Liga.

El podio

También levantaron la copa en las tres temporadas que ocupan el podio en este particular ranking. El bronce es para las trece victorias seguidas en la temporada 1989-90, entre la jornada 2 y la 14, con paralelismo con la de este año porque también terminó en playoff. Aunque había empezado mal el año con mal pie, con una derrota por 8-3 en Noia, lo arregló en el siguiente duelo con un 10-4 al Mollet y siguió con esa buena racha hasta el empate contra el Piera (4-4) ya en el inicio de la segunda fase. El Liceo terminó primero en las dos y después pudo con Noia e Igualada en las eliminatorias por el título.

Hasta 15, a las que podrían sumarse dos victorias más en la ida y vuelta de la Supercopa de Europa con las que se proclamó campeón frente al Monza para aumentarlo a 17, se fue en la 1992-93. Fue una temporada importante para el Liceo, la del último baile. Se retiraba Martinazzo y con él se iban también buena parte de las estrellas e incluso el entrenador, Andrés Caramés. Así que querían despedirse por todo lo alto. Cimentaron su título con una racha que fue desde la jornada 4, en la que se impusieron por 7-3 al Vic, hasta la 18, con un 14-2 al Vilafranca. El Igualada, su máximo rival, le ganó por 4-3 e impidió que los coruñeses cantaran hasta la penúltima jornada el alirón con 39 puntos por los 36 de los arlequinados.

Pero el récord absoluto es el de la temporada 1985-86, un curso en el que el Liceo se proclamó campeón de Liga cediendo solo un empate (3-3 en Cerdanyola) y una derrota (1-0 en Barcelona). Y ambas fueron en las seis primeras jornadas. Porque desde la séptima hasta el final, la 26, no volvió a fallar. Veinte victorias seguidas y solo dos de ellas fueron por la mínima. El resto, goleadas. Y pese a esto, ganó la Liga con solo un punto de diferencia sobre el Barça (49 por 48) y tuvo que ir a por todas a Alcobendas (3-10) en la clausura para certificarlo.