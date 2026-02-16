Europa castiga con dureza a Bruno Saavedra

Bruno Saavedra posa en la valla del Palacio de los Deportes de Riazor Quintana

“Soy más veces ángel que demonio”, decía hace una semana Bruno Saavedra en una entrevista en DXT Campeón. Para la World Skate Europe, en cambio, es al revés y no ha tenido piedad con el jugador del Liceo, al que la impuesto un duro correctivo por la roja recibida en el partido contra el Benfica. El ente federativo continental castiga con seis partidos de sanción al santiagués, el máximo de lo que le podía caer según el reglamento para los casos de agresión. Teniendo en cuenta que quedan cuatro jornadas de la fase de grupos, Saavedra solo podría volver a jugar esta temporada en Europa si el Liceo se clasifica para la final. El club ha recurrido, con la esperanza de que le rebaje un poco la pena y al menos poder contar con él desde el principio de la final a ocho en caso de lograr el billete, uno de los grandes objetivos del curso.

Saavedra fue protagonista del partido contra el Benfica para lo bueno y para lo malo y con apenas dos minutos de diferencia. Corría el minuto 38 cuando se quedó con una bola que había quedado dividida en el medio de la pista y todo potencia se lanzó al ataque dejando atrás a los defensores para desde media distancia fusilar a Conti Acevedo, portero del conjunto luso. Un golazo que suponía el 3-2 (y que repitió casi calcado tres días después para dar la victoria a su equipo por 1-0 contra el Barça) y que tuvo la ocasión de ampliar con una falta directa en el minuto 39 por la décima infracción de los portugueses. El santiagués, sin embargo, falló y solo unos segundos después, en el mismo área en la que atacaba el Liceo, mantenía un rifirrafe con Zé Miranda al que respondió con un golpe bajo de stick. Uno de los árbitros, no el que estaba al lado de la jugada, sino el contrario, no se lo pensó. Roja directa por agresión.

Saavedra se llevaba las manos a la cabeza y se marchaba cabizbajo para el vestuario, desde donde vio que el Benfica empataba en los primeros segundos de la superioridad pero también cómo sus compañeros resistieron heroicamente el resto de los cuatro minutos con uno menos para un empate final (4-4). Días después hacía acto de contrición en estas páginas. “Es verdad que hay esas veces que se me pira la olla, por así decirlo, y cometo esos errores que estoy mejorando y que estoy intentando eliminar, pero bueno, aún queda por ahí algún resquicio”, reconocía y apuntaba que era consciente de su equivocación: “Juan Copa no me dijo nada en especial, yo creo que tampoco hacía falta que me dijera nada, yo ya sabía el error que había cometido y que no lo tenía que volver a hacer. Ya me conoce lo suficiente para saber que yo ya era consciente de que me había equivocado”.

Ni el arrepentimiento ni el perdón sirvieron de nada para la World Skate Europe, que le impuso seis partidos de sanción al jugador verdiblanco, la más alta que contempla el reglamento, entendiendo que la acción supuso una agresión grave e intencionada. El Liceo ha recurrido esta sentencia alegando por un lado de que el golpe se produjo en un lance de juego y que no supuso ninguna lesión al contrario (Zé Miranda pudo seguir jugando el partido con normalidad) y que es la primera vez que Saavedra recibía una roja en la competición continental, por lo que no es reincidente en este tipo de actos.

Otras sanciones

El año pasado, el entonces liceísta Tato Ferruccio recibió una sanción de cuatro partidos, en este caso de la Federación Española de Patinaje, por una agresión al final del partido de las semifinales de la Copa del Rey contra el Reus. El argentino golpeó con el stick en la cara de Marc Julià cuando quedaban 23 segundos del duelo y los coruñeses perdían por 5-1. El club también recurrió y el comité de disciplina del ente federativo nacional la estimó parcialmente, rebajando el castigo de cuatro a tres encuentros.

Mientras el comité de disciplina europeo estudia las alegaciones liceístas, lo que es seguro es que Bruno Saavedra será baja para el viaje a Bassano de la próxima semana. Por mucho que se suavice la sentencia, no parece probable que el santiagués vaya a estar disponible para Juan Copa al menos hasta que termine la fase de grupos. Antes del fallo de la sanción, el club esperaba que fuera de solo dos partidos (los desplazamientos para jugar contra Bassano el 26 de febrero y Sporting el 12 de marzo) para poder contar con Saavedra tanto en su próximo compromiso europeo como local, contra el Barcelos el 26 de marzo en el Palacio de los Deportes de Riazor, como en el cierre de la fase de grupos, que será en Oliveira de Azemeis el 16 de abril.

La Final a Ocho, para la que se clasifican los cuatro primeros de cada grupo (ahora mismo el Liceo es tercero con ocho puntos) está prevista para mayo, del 6 al 10, todavía sin sede definida. Si los verdiblancos logran su objetivo y se mantiene la sanción, Saavedra tampoco podría jugar ni el enfrentamiento de cuartos de final (un cruce contra el otro grupo que depende de la posición en la que acabe) ni el de semifinales. Solo podría volver para la gran final, que por otra parte sería una gran noticia porque significaría que el Liceo está en ella. Si no, arrastrará los partidos que le queden para el próximo curso.