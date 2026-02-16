Mi cuenta

A la venta las entradas para la Copa del Rey en Sant Sadurní

Cada partido de cuartos y semifinales cuesta 15 euros y la final, 20

María Varela
16/02/2026 18:50
La Federación Española de Patinaje puso ayer a la venta las entradas para la Copa del Rey que se disputará en al Ateneu de Sant Sadurní d’Anoia del 19 al 22 de marzo y en la que el Liceo se enfrentará al Alcoi en cuartos de final (viernes 20, pendiente de confirmación de la hora). Cada partido de cuartos tiene un precio de 15 euros (y uno extra de gastos de gestión), lo mismo que en el caso de las semifinales. La final del domingo sube a 20 euros. 

La afición del Liceo, en las gradas del Palacio durante el partido contra el Benfica

El Liceo saca abonos para la segunda vuelta

De momento, no hay abonos para acceder a todos los encuentros de la competición, por lo que asistir a los siete partidos costaría 117 euros. Más caro que el abono familiar (cuatro personas) para toda la temporada del Liceo (80 euros). La Copa del Rey y de la Reina en A Coruña en 2021 contó con abonos de entre 15 y 25 euros. Esa fue la última vez que los verdiblancos levantaron la copa, su décimo título de la competición del KO.

